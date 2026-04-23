Beerschot pikt schorsing van Mo Messoudi niet en onderneemt verdere stappen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Beerschot pikt schorsing van Mo Messoudi niet en onderneemt verdere stappen

Beerschot legt zich niet neer bij de schorsing van Mo Messoudi. De Kielse club gaat in beroep tegen de sanctie voor haar trainer en vecht de feiten uit het scheidsrechtersverslag formeel aan.

Deze week kreeg Beerschot-trainer Mo Messoudi een opvallende schorsing opgelegd. Hij kreeg één speeldag effectieve schorsing voor een incident begin april. Toen speelde zijn ploeg een oefenwedstrijd tegen de beloftenploeg van OH Leuven.

Rajiv van La Parra kreeg in die wedstrijd een rode kaart. Messoudi zou toen aan de scheidsrechters gevraagd hebben of Beerschot toch niet met 11 mocht blijven spelen. Dit werd geweigerd door de arbitrage.

Messoudi zou toen meerdere keren herhaald hebben dat de refs "hier niks van mogen maken, anders zullen er problemen volgen". De scheidsrechters namen die uitspraken aan als een bedreiging. Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal lachte er niet mee en besloot om één speeldag effectieve schorsing te geven bovenop een boete van 500 euro.

Beerschot gaat in de tegenaanval na schorsing van Mo Messoudi

Daarnaast werd ook één speeldag voorwaardelijke schorsing omgezet in een effectieve speeldag. Maar met die sancties gaan de Kielse Ratten niet akkoord. "Beerschot tekent officieel beroep aan tegen de beslissing om coach Mo Messoudi te schorsen naar aanleiding van het wedstrijdverslag van de scheidsrechter na de vriendschappelijke wedstrijd tegen OH Leuven", klinkt het bij de club.

"De club betwist de ten laste gelegde feiten en zal daarom de opgelegde schorsing in hoger beroep aanvechten. Wij blijven onze coach steunen en hebben er alle vertrouwen in dat de situatie op een correcte en objectieve manier opnieuw zal worden beoordeeld", besluit Beerschot.

Volg K Beerschot VA - Patro Eisden Maasmechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (27/04).

De spanning stijgt: Beerschot stuurt een stevige waarschuwing naar Patro Eisden

De spanning stijgt: Beerschot stuurt een stevige waarschuwing naar Patro Eisden

14:15
"Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot

"Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot

13:15
Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

14:00
Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale?

Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale?

13:30
Verdediger Gustav Mortensen ziet groot probleem bij Standard

Verdediger Gustav Mortensen ziet groot probleem bij Standard

13:00
KV Mechelen staat voor lastig dossier rond middenvelder: Nederlandse clubs liggen op de loer

KV Mechelen staat voor lastig dossier rond middenvelder: Nederlandse clubs liggen op de loer

12:41
STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

12:20
🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk

🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk

12:00
Een opportuniteit voor Antwerp, een probleem voor Standard: waarom The Great Old kan toeslaan

Een opportuniteit voor Antwerp, een probleem voor Standard: waarom The Great Old kan toeslaan

11:40
David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

11:00
Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

10:30
🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

10:00
Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig

Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig

09:25
Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

09:30
Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op

Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op

09:00
Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

08:40
Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

08:20
Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

08:00
Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

07:42
🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

07:20
Nainggolan heeft een heel duidelijke boodschap voor de fans van Patro Eisden

Nainggolan heeft een heel duidelijke boodschap voor de fans van Patro Eisden

16:00
Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

07:00
'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

06:30
🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot

🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot

23:50
"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel

"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel

23:25
Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

22:45
Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

23:00
Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

22:25
La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

22:30
Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel

Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel

22:00
Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

21:40
'Feyenoord neemt beslissing over de toekomst van Raheem Sterling in Rotterdam'

'Feyenoord neemt beslissing over de toekomst van Raheem Sterling in Rotterdam'

21:20
De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden

De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden

21:00
Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

20:40
Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

20:20
Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

20:00

 Promotion Play-offs - Halve finales (H)
Lommel SK Lommel SK 20:30 Luik FC Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 20:30 K Beerschot VA K Beerschot VA

