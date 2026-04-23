Beerschot pikt schorsing van Mo Messoudi niet en onderneemt verdere stappen

Beerschot legt zich niet neer bij de schorsing van Mo Messoudi. De Kielse club gaat in beroep tegen de sanctie voor haar trainer en vecht de feiten uit het scheidsrechtersverslag formeel aan.

Deze week kreeg Beerschot-trainer Mo Messoudi een opvallende schorsing opgelegd. Hij kreeg één speeldag effectieve schorsing voor een incident begin april. Toen speelde zijn ploeg een oefenwedstrijd tegen de beloftenploeg van OH Leuven.

Rajiv van La Parra kreeg in die wedstrijd een rode kaart. Messoudi zou toen aan de scheidsrechters gevraagd hebben of Beerschot toch niet met 11 mocht blijven spelen. Dit werd geweigerd door de arbitrage.

Messoudi zou toen meerdere keren herhaald hebben dat de refs "hier niks van mogen maken, anders zullen er problemen volgen". De scheidsrechters namen die uitspraken aan als een bedreiging. Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal lachte er niet mee en besloot om één speeldag effectieve schorsing te geven bovenop een boete van 500 euro.

Beerschot gaat in de tegenaanval na schorsing van Mo Messoudi

Daarnaast werd ook één speeldag voorwaardelijke schorsing omgezet in een effectieve speeldag. Maar met die sancties gaan de Kielse Ratten niet akkoord. "Beerschot tekent officieel beroep aan tegen de beslissing om coach Mo Messoudi te schorsen naar aanleiding van het wedstrijdverslag van de scheidsrechter na de vriendschappelijke wedstrijd tegen OH Leuven", klinkt het bij de club.

"De club betwist de ten laste gelegde feiten en zal daarom de opgelegde schorsing in hoger beroep aanvechten. Wij blijven onze coach steunen en hebben er alle vertrouwen in dat de situatie op een correcte en objectieve manier opnieuw zal worden beoordeeld", besluit Beerschot.