Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op

De situatie rond Iran blijft onduidelijk met het oog op het WK. In Italië dromen sommigen er nog altijd van om daarvan te profiteren.

Iran zit in de groep van de Rode Duivels, Egypte en Nieuw-Zeeland, maar het statuut van het land blijft voor discussie zorgen. Terwijl de bevolking met heel andere zorgen leeft door de oorlog, duiken er week na week allerlei foutieve of twijfelachtige berichten op over een mogelijke deelname van de nationale ploeg aan het WK.

De Financial Times meldt nu dat Paolo Zampolli, speciaal gezant van Donald Trump, aan Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft voorgesteld om Italië in de plaats van Iran naar het WK te sturen.

Minder dan 50 dagen voor de start van het toernooi

"Ik bevestig dat ik Trump en Infantino heb voorgesteld om Italië Iran te laten vervangen op het WK. Ik ben van Italiaanse afkomst en het zou een droom zijn om de Azzurri op een toernooi in de Verenigde Staten te zien spelen", zegt de… Italiaans-Amerikaanse zakenman aan de Britse zakenkrant.

Zijn onwaarschijnlijk voorstel is volgens hem bloedserieus. "Met vier wereldtitels heeft Italië het prestige dat nodig is om zo’n deelname te rechtvaardigen." Eerder werd al geopperd dat er een extra toernooi zou kunnen komen — met onder meer Italië — om een eventuele vervanger van Iran aan te duiden.



Dat de Squadra Azzurra nu zomaar rechtstreeks zou worden opgevist, zou uiteraard enorm veel stof doen opwaaien. Maar het is duidelijk dat dat voorlopig nog lang niet concreet op tafel ligt, ook al is de lobbying volop aan de gang.