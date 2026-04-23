Brandon Morren
Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op
De situatie rond Iran blijft onduidelijk met het oog op het WK. In Italië dromen sommigen er nog altijd van om daarvan te profiteren.

Iran zit in de groep van de Rode Duivels, Egypte en Nieuw-Zeeland, maar het statuut van het land blijft voor discussie zorgen. Terwijl de bevolking met heel andere zorgen leeft door de oorlog, duiken er week na week allerlei foutieve of twijfelachtige berichten op over een mogelijke deelname van de nationale ploeg aan het WK.

De Financial Times meldt nu dat Paolo Zampolli, speciaal gezant van Donald Trump, aan Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft voorgesteld om Italië in de plaats van Iran naar het WK te sturen.

Minder dan 50 dagen voor de start van het toernooi

"Ik bevestig dat ik Trump en Infantino heb voorgesteld om Italië Iran te laten vervangen op het WK. Ik ben van Italiaanse afkomst en het zou een droom zijn om de Azzurri op een toernooi in de Verenigde Staten te zien spelen", zegt de… Italiaans-Amerikaanse zakenman aan de Britse zakenkrant.

Zijn onwaarschijnlijk voorstel is volgens hem bloedserieus. "Met vier wereldtitels heeft Italië het prestige dat nodig is om zo’n deelname te rechtvaardigen." Eerder werd al geopperd dat er een extra toernooi zou kunnen komen — met onder meer Italië — om een eventuele vervanger van Iran aan te duiden.


Dat de Squadra Azzurra nu zomaar rechtstreeks zou worden opgevist, zou uiteraard enorm veel stof doen opwaaien. Maar het is duidelijk dat dat voorlopig nog lang niet concreet op tafel ligt, ook al is de lobbying volop aan de gang.

Meer nieuws

David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig Reactie

Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig

Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot Reactie

🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot

"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel Reactie

"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel

Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel

Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel

Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

'Feyenoord neemt beslissing over de toekomst van Raheem Sterling in Rotterdam'

'Feyenoord neemt beslissing over de toekomst van Raheem Sterling in Rotterdam'

De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden

De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden

Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

'Bakayoko open voor transfer naar Premier League: dit is de afkoopsom'

'Bakayoko open voor transfer naar Premier League: dit is de afkoopsom'

Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

Is dertig miljoen euro niet meer genoeg? 'Steenrijke club meldt zich bij Club Brugge voor Christos Tzolis'

Is dertig miljoen euro niet meer genoeg? 'Steenrijke club meldt zich bij Club Brugge voor Christos Tzolis'

Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes'

Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes'

📷 'Uit beeld bij Rode Duivels: club uit Serie A heeft miljoenen klaar voor Belg'

📷 'Uit beeld bij Rode Duivels: club uit Serie A heeft miljoenen klaar voor Belg'

Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..."

Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..."

Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers"

Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers"

KRC Genk is gewaarschuwd: "Willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal"

KRC Genk is gewaarschuwd: "Willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal"

OFFICIEEL Club uit de Challenger Pro League neemt afscheid van kapitein

OFFICIEEL Club uit de Challenger Pro League neemt afscheid van kapitein

Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst Reactie

Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst

Na incident in kleedkamer: keert Tolu Arokodare terug naar Jupiler Pro League?

Na incident in kleedkamer: keert Tolu Arokodare terug naar Jupiler Pro League?

OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem"

OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem"

