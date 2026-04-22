Verdedigen als kinderen? Vanderbiest spreekt klare taal over kritiek

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen heeft het niet gemakkelijk in de Champions' Play-offs. De verwachtingen lagen duidelijk hoger dan de één op negen die er nu achter de naam van de ploeg van Fred Vanderbiest prijkt.

De kwalificatie voor de Champions’ Play-offs op de voorlaatste speeldag van de reguliere fase in de Jupiler Pro League werd bij KV Mechelen gevierd alsof de club een landstitel gepakt had. De vreugde was, geheel terecht, ontzettend groot.

De start van de nacompetitie zelf verliep echter niet zo vanzelfsprekend. De troepen van Vanderbiest wisten slechts één puntje te pakken in drie wedstrijden en dat zorgde ook voor wat kritiek vanuit de eigen rangen.

Zo sprak Myron Van Brederode al dat zijn ploeg niet meer mag verdedigen als kleine kinderen, anders zullen ze nog meerdere keren een pakje slaag krijgen in de Champions’ Play-offs.

Trainer Fred Vanderbiest kan leven met die kritiek van zijn sterkhouder op het eigen team. “Myron is een winnaar. Van mij mag hij dat zeggen. We weten dat het zo is en dat wordt binnen de groep zeker besproken”, vertelt Vanderbiest aan Gazet van Antwerpen.

De manier waarop Van Brederode kritiek leverde was volgens zijn trainer ook te aanvaarden. “Het is niet dat hij een speler specifiek aanviel, want dan zou ik er anders op reageren, maar Myron beseft zelf ook dat hij er onderdeel van is”, besluit Vanderbiest.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest
Myron van Brederode

Meer nieuws

'Bakayoko open voor transfer naar Premier League: dit is de afkoopsom'

KRC Genk is gewaarschuwd: "Willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal"

OFFICIEEL Club uit de Challenger Pro League neemt afscheid van kapitein

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

Na incident in kleedkamer: keert Tolu Arokodare terug naar Jupiler Pro League?

Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst Reactie

LIVE: Stoomt Union door tegen KAA Gent? "Daarom spelen spelers ook zo graag Europees"

OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem"

Ligt het aan Anderlecht of aan Bertaccini? Luc Nilis maakt rekening van spits

📷 'Uit beeld bij Rode Duivels: club uit Serie A heeft miljoenen klaar voor Belg'

Union SG doet wat Bart Verhaeghe heel graag wil bij Club Brugge

De underdog van de Europe Play-offs? Charleroi-coach Kohnen houdt ambitie levend

Nainggolan heeft een heel duidelijke boodschap voor de fans van Patro Eisden

Steven Defour wijst transfer van Genksterkhouder af: "Hoger mikken"

OFFICIEEL KAA Gent zet samenwerking met speler stop

Westerlo-coach Issame Charaï haalt na zege in Leuven vooral één speler naar voren

Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

FC Luik begint te dromen van 1A: maar is dat echt een goed idee?

🎥 Bekijk de beelden: moest doelman Leysen van OHL hiervoor rood krijgen?

Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

WK-droom voorbij? Mogelijk nieuwe blessure voor Romelu Lukaku

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/04: Lambert

Sporting Hasselt krijgt ferme boost voor cruciale titelwedstrijd

OFFICIEEL: KV Kortrijk rondt definitieve transfer af voor terugkeer naar de JPL

🎥 Was het nu strafschop of niet voor Standard? Hoofdrolspeler legt het uit

Mag hij coachen tegen Patro? Messoudi kent zijn schorsing na 'bedreiging' van arbitrage

RSCA staat op kruispunt: wordt dit opnieuw een kopie van vorig seizoen?

Genk morst opnieuw punten: Daan Heymans kijkt eerst naar zichzelf

Pep Guardiola komt met opvallende voorspelling over toekomst van Vincent Kompany

Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen

Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard Interview

Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters

Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 20:30 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:30 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved