Verdedigen als kinderen? Vanderbiest spreekt klare taal over kritiek

KV Mechelen heeft het niet gemakkelijk in de Champions' Play-offs. De verwachtingen lagen duidelijk hoger dan de één op negen die er nu achter de naam van de ploeg van Fred Vanderbiest prijkt.

1 op 9 voor KV Mechelen

De kwalificatie voor de Champions’ Play-offs op de voorlaatste speeldag van de reguliere fase in de Jupiler Pro League werd bij KV Mechelen gevierd alsof de club een landstitel gepakt had. De vreugde was, geheel terecht, ontzettend groot.

De start van de nacompetitie zelf verliep echter niet zo vanzelfsprekend. De troepen van Vanderbiest wisten slechts één puntje te pakken in drie wedstrijden en dat zorgde ook voor wat kritiek vanuit de eigen rangen.

Zo sprak Myron Van Brederode al dat zijn ploeg niet meer mag verdedigen als kleine kinderen, anders zullen ze nog meerdere keren een pakje slaag krijgen in de Champions’ Play-offs.

Correcte kritiek van Van Brederode

Trainer Fred Vanderbiest kan leven met die kritiek van zijn sterkhouder op het eigen team. “Myron is een winnaar. Van mij mag hij dat zeggen. We weten dat het zo is en dat wordt binnen de groep zeker besproken”, vertelt Vanderbiest aan Gazet van Antwerpen.

Lees ook... LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis? ›

De manier waarop Van Brederode kritiek leverde was volgens zijn trainer ook te aanvaarden. “Het is niet dat hij een speler specifiek aanviel, want dan zou ik er anders op reageren, maar Myron beseft zelf ook dat hij er onderdeel van is”, besluit Vanderbiest.