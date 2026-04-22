De underdog van de Europe Play-offs? Charleroi-coach Kohnen houdt ambitie levend

Charleroi heeft dinsdagavond een verdienstelijk punt gepakt op het veld van Racing Genk. Mario Kohnen zag zijn ploeg afzien, overleven én zich uiteindelijk opnieuw in de wedstrijd knokken.

Charleroi heeft dinsdagavond een punt weten te pakken op het veld van Racing Genk. De Carolo's stonden lange tijd op voorsprong en leken op een overwinning af te stevenen, tot de gelijkmaker in het slot volgde.

"Het was een gekke, heel intense match", zei trainer Mario Kohnen bij Sporza. "In de eerste helft hebben we echt afgezien. Al is dat normaal, want Genk is een ploeg die in de Champions' Play-offs thuishoort."

Mario Kohnen houdt gemengd gevoel over aan punt van Charleroi in Genk

Genk-middenvelder Daan Heymans kon de wedstrijd misschien beslissen met een strafschop, maar hij knalde op de paal. "We hebben wat geluk gehad met de gemiste penalty, maar in de tweede helft hebben we toch weer kansen gecreëerd."

"Een gelijke stand is een correcte weergave van deze wedstrijd", analyseert de T1 verder. De owngoal was wel jammer." Kohnen zag zijn ploeg dus niet alleen overleven, maar na de rust ook zelf weer in de wedstrijd groeien. Daardoor hield de Charleroi-coach uiteindelijk een dubbel gevoel over aan het bezoek in Genk.

Nu blijft Charleroi nog spelen om PO2 te winnen. "Ik geloof nog altijd in de eerste plaats in de Europe Play-offs, dus we moeten ons nu focussen op de volgende wedstrijden."