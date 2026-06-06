'Voormalig Standard-coach moet op zoek naar een nieuwe club'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Voormalig Standard-coach moet op zoek naar een nieuwe club'
Foto: © photonews

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Kent u Philippe Montanier nog? De Fransman stond ooit aan het roer van Standard, maar is tegenwoordig aan de slag bij de Franse traditieclub Saint-Étienne. Of was, liever. Bij onze zuiderburen klinkt het dat Les Verts en Montanier uit elkaar gaan.

De 61-jarige Montanier staat sinds februari van dit jaar aan het roer bij Saint-Étienne. Hij was toen de opvolger van de Noor Eirik Horneland, die het iets meer dan een jaar had gered. Montanier leidde Siant-Étienne in zestien wedstrijden en behaalde daarin gemiddeld 1,88 punten.

Gemiste promotie naar Ligue 1

Saint-Étienne sloot het seizoen in de Ligue 2 daardoor af als derde. Het haalde de finale van de promotieplay-offs, maar verloor daarin over twee wedstrijden van OGC Nice. Thuis werd het 0-0, maar aan de Franse rivièra verloren Montanier en co met 4-1.

Die nederlaag én de bijbehorende gemiste promotie zinderen duidelijk nog na. L'Équipe schrijft immers dat beide partijen niet doorgaan met elkaar. De huidige overeenkomst van Montanier loopt tot eind juni en zal niet verlengd worden. Saint-Étienne, de club van onze landgenoot Lucas Stassin, zou al een week op zoek naar een nieuwe coach.

Te vaak puntenverlies

Montanier en co leden te vaak puntenverlies dit seizoen om een van de twee eerste plekken op te eisen. Drie opeenvolgende nederlagen eind april-begin mei tegen Bastia (2-0), Troyes (0-3) en Rodez (2-1) wogen zwaar door in het eindklassement. Le Mans sprong over Saint-Étienne en stijgt samen met kampioen Troyes naar de Ligue 1. Saint-Étienne moest daardoor play-offs afwerken, met een fatale afloop

Montanier moet zo op zoek naar een nieuwe werkgever. Hij stond eerder ook al aan het roer van onder meer Valenciennes, Real Sociedad, Stade Rennes, Nottingham Forest, de Franse U20, Lens, Standard en Toulouse.

28 matchen bij Standard

Bij de Rouches stond hij volgens Transfermarkt 28 matchen langs de zijlijn. Hij pakte daarin gemiddeld 1,36 punten. Hij werd ontslagen na een 1-2 tegen STVV, wat toen een vierde opeenvolgende nederlaag was van de Luikenaars. Het is nog niet duidelijk waar Montanier nu aan de slag zal gaan.

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