Florentino Pérez belooft bod van meer dan 150 miljoen als hij voorzittersverkiezing wint
Real Madrid is in de ban van de voorzittersverkiezing van nu zondag. Zowel Florentino Pérez als Enrique Riquelme, de twee kandidaten, halen alles uit de kast. Pérez belooft nu een bod uit te brengen van meer dan 150 miljoen euro.
Florentino Pérez belooft bod van minstens 150 miljoen als hij voorzittersverkiezing wint
Florentino Pérez lanceerde eerder al een campagnefilmpje waarin José Mourinho zijn jawoord lijkt te geven aan Real Madrid. Tegenstander Enrique Riquelme beloofde dan weer de komst van Erling Haaland, al werd dat door de entourage van de speler meteen ontkracht.
Pérez counterde door in het Spaanse tv-programma Horizonte aan te kondigen dat hij een bod van minstens 150 miljoen euro zal uitbrengen op een speler. Dat zou het hoogste transferbod ooit zijn van Real Madrid. Pérez wilde niet bevestigen om welke speler het gaat. Dinsdag zou hij - als hij de voorzittersverkiezing van zondag wint - het bod uitbrengen
Maar volgens de Spaanse krant AS gaat het om Michael Olise, de smaakmaker van Bayern München. Het is afwachten of die (moeilijke) transfer ook werkelijkheid zal worden.
El bombazo de Florentino Pérez en #Horizonte pic.twitter.com/82TSphZGhf— Horizonte (@HorizonteCuatro) June 4, 2026
Real Madrid beleefde een seizoen om snel te vergeten. De Koninklijke pakte geen enkele prijs en stuurde Xabi Alonso de laan uit. Florentino Pérez is kandidaat bij de komende voorzittersverkiezing van Real en pakt in zijn campagne al uit met de volgende coach van Los Merengues.
Dat is als hij de verkiezingen zou winnen, uiteraard. Pérez lanceerde op sociale media en zelfs op de Spaanse tv een opvallend filmpje in zijn verkiezingscampagne waarin niemand minder dan José Mourinho te zien is. De Portugees is de favoriet van Pérez om de nieuwe coach van Real te worden. Dat is ondertussen een publiek geheim.
Mourinho geeft zijn jawoord
Mourinho zegt in het filmpje "sí" ("ja"), waarmee hij lijkt aan te geven dat hij zijn jawoord geeft aan zijn ex-werkgever. Op die manier probeert Pérez de fans van Real te overtuigen om nu zondag voor hem te stemmen. "Vota Florentino 2026" ("Stem Florentino 2026") verschijnt even later. Veel duidelijker kan een boodschap niet zijn. Pérez neemt het in de verkiezing op tegen Enrique Riquelme.
Mourinho - 63 ondertussen - moet voor Pérez de man worden die Real uit het slop haalt. De Madrilenen begonnen het seizoen met Xabi Alonso aan het roer, maar de mayonaise pakte niet onder de Spanjaard. Real schakelde door naar Álvaro Arbeloa, maar die is slechts een tussenpaus.
De Portugees kent het huis
Mourinho kent het huis alvast. Tussen 2010 en 2013 stond hij al eens aan het roer van Real. Hij leidde de club onder meer naar een titel en een Copa de Rey. Fabrizio Romano meldde eerder al een mondeling akkoord voor een contract van twee seizoenen.
Mourinho zou dan de overstap maken van de Portugese topclub Benfica. The Special One is er aan de slag sinds het najaar van 2025. Daarvoor coachte hij ook al Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma en Fenerbahçe. Een indrukwekkend lijstje.
De Champions League winnen
Zowel met Porto (2003/04) als met Inter (2009/10) won Mourinho de Champions League. Mogelijk wordt dat ook nu het grote doel in zijn tweede passage bij Real. Tijdens zijn eerste periode in Madrid slaagde hij daar niet in.
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