Florentino Pérez belooft bod van meer dan 150 miljoen als hij voorzittersverkiezing wint

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Real Madrid is in de ban van de voorzittersverkiezing van nu zondag. Zowel Florentino Pérez als Enrique Riquelme, de twee kandidaten, halen alles uit de kast. Pérez belooft nu een bod uit te brengen van meer dan 150 miljoen euro.