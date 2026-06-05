Florentino Pérez belooft bod van meer dan 150 miljoen als hij voorzittersverkiezing wint

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 4 reacties
Florentino Pérez belooft bod van meer dan 150 miljoen als hij voorzittersverkiezing wint
Word fan van Real Madrid! 1590

Real Madrid is in de ban van de voorzittersverkiezing van nu zondag. Zowel Florentino Pérez als Enrique Riquelme, de twee kandidaten, halen alles uit de kast. Pérez belooft nu een bod uit te brengen van meer dan 150 miljoen euro.

Lorenz Lomme

Florentino Pérez belooft bod van minstens 150 miljoen als hij voorzittersverkiezing wint

Florentino Pérez lanceerde eerder al een campagnefilmpje waarin José Mourinho zijn jawoord lijkt te geven aan Real Madrid. Tegenstander Enrique Riquelme beloofde dan weer de komst van Erling Haaland, al werd dat door de entourage van de speler meteen ontkracht.

Pérez counterde door in het Spaanse tv-programma Horizonte aan te kondigen dat hij een bod van minstens 150 miljoen euro zal uitbrengen op een speler. Dat zou het hoogste transferbod ooit zijn van Real Madrid. Pérez wilde niet bevestigen om welke speler het gaat. Dinsdag zou hij - als hij de voorzittersverkiezing van zondag wint - het bod uitbrengen

Maar volgens de Spaanse krant AS gaat het om Michael Olise, de smaakmaker van Bayern München. Het is afwachten of die (moeilijke) transfer ook werkelijkheid zal worden.

Real Madrid beleefde een seizoen om snel te vergeten. De Koninklijke pakte geen enkele prijs en stuurde Xabi Alonso de laan uit. Florentino Pérez is kandidaat bij de komende voorzittersverkiezing van Real en pakt in zijn campagne al uit met de volgende coach van Los Merengues.

Dat is als hij de verkiezingen zou winnen, uiteraard. Pérez lanceerde op sociale media en zelfs op de Spaanse tv een opvallend filmpje in zijn verkiezingscampagne waarin niemand minder dan José Mourinho te zien is. De Portugees is de favoriet van Pérez om de nieuwe coach van Real te worden. Dat is ondertussen een publiek geheim.

Mourinho geeft zijn jawoord

Mourinho zegt in het filmpje "sí" ("ja"), waarmee hij lijkt aan te geven dat hij zijn jawoord geeft aan zijn ex-werkgever. Op die manier probeert Pérez de fans van Real te overtuigen om nu zondag voor hem te stemmen. "Vota Florentino 2026" ("Stem Florentino 2026") verschijnt even later. Veel duidelijker kan een boodschap niet zijn. Pérez neemt het in de verkiezing op tegen Enrique Riquelme.

 

Mourinho - 63 ondertussen - moet voor Pérez de man worden die Real uit het slop haalt. De Madrilenen begonnen het seizoen met Xabi Alonso aan het roer, maar de mayonaise pakte niet onder de Spanjaard. Real schakelde door naar Álvaro Arbeloa, maar die is slechts een tussenpaus.

De Portugees kent het huis

Mourinho kent het huis alvast. Tussen 2010 en 2013 stond hij al eens aan het roer van Real. Hij leidde de club onder meer naar een titel en een Copa de Rey. Fabrizio Romano meldde eerder al een mondeling akkoord voor een contract van twee seizoenen.

Mourinho zou dan de overstap maken van de Portugese topclub Benfica. The Special One is er aan de slag sinds het najaar van 2025. Daarvoor coachte hij ook al Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma en Fenerbahçe. Een indrukwekkend lijstje.

De Champions League winnen

Zowel met Porto (2003/04) als met Inter (2009/10) won Mourinho de Champions League. Mogelijk wordt dat ook nu het grote doel in zijn tweede passage bij Real. Tijdens zijn eerste periode in Madrid slaagde hij daar niet in.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Real Madrid
José Mourinho

Meer nieuws

'Vier kandidaten om T1 te worden bij OHL, beslissing valt volgende week'

'Vier kandidaten om T1 te worden bij OHL, beslissing valt volgende week'

20:38
2
Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

20:19
1
'Het Bologna van Domenico Tedesco houdt drie spelers van dezelfde JPL-club in de gaten'

'Het Bologna van Domenico Tedesco houdt drie spelers van dezelfde JPL-club in de gaten'

19:09
En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist'

En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist'

18:30
10
Marktwaarden swingen de pan uit: Club Brugge en Union de winnaars, maar ook grote verliezers

Marktwaarden swingen de pan uit: Club Brugge en Union de winnaars, maar ook grote verliezers

18:00
📷 WK LIVE 05/06: Tielemans met boodschap, Noorwegen verrast

📷 WK LIVE 05/06: Tielemans met boodschap, Noorwegen verrast

17:30
"Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie

"Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie

17:00
11
Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

16:30
Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

16:00
5
Toptalent Club Brugge schrijft op 16-jarige leeftijd geschiedenis voor zijn land

Toptalent Club Brugge schrijft op 16-jarige leeftijd geschiedenis voor zijn land

15:30
Straf verhaal Frank Boeckx: “Hij bood 25.000 euro voor mijn rugnummer, maar ik weigerde”

Straf verhaal Frank Boeckx: “Hij bood 25.000 euro voor mijn rugnummer, maar ik weigerde”

15:00
9
DONE DEAL: Zulte Waregem casht op doelman én zet meteen in op de toekomst

DONE DEAL: Zulte Waregem casht op doelman én zet meteen in op de toekomst

14:30
Bij de marktleiders op het WK én ambitieus: "We willen de Belgische markt veroveren" Interview

Bij de marktleiders op het WK én ambitieus: "We willen de Belgische markt veroveren"

14:00
DONE DEAL: Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro voor sterkhouder

DONE DEAL: Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro voor sterkhouder

13:30
13
"Telraam bovenhalen": Vandenbempt verwacht maar één ding van Rode Duivels

"Telraam bovenhalen": Vandenbempt verwacht maar één ding van Rode Duivels

13:00
7
Vanhaezebrouck streng: “Dat was slecht management van Gent”

Vanhaezebrouck streng: “Dat was slecht management van Gent”

12:30
Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

12:00
1
Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku

Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku

11:30
18
'Belgische topclub aast op Zuid-Afrikaanse international'

'Belgische topclub aast op Zuid-Afrikaanse international'

11:00
1
Rudi Garcia wil een hechte groep: de Rode Duivels deden dit

Rudi Garcia wil een hechte groep: de Rode Duivels deden dit

10:30
WK-vluggertjes? Seksonderzoek legt geheimen bloot De derde helft

WK-vluggertjes? Seksonderzoek legt geheimen bloot

10:10
Deze Rode Duivel houdt Iran in de ban

Deze Rode Duivel houdt Iran in de ban

09:30
5
30 miljoen euro? 'Atlético Madrid steekt tandje bij voor speler Club Brugge'

30 miljoen euro? 'Atlético Madrid steekt tandje bij voor speler Club Brugge'

09:00
6
DONE DEAL: Antwerp kondigt twee nieuwe spelers aan voor de prijs van één

DONE DEAL: Antwerp kondigt twee nieuwe spelers aan voor de prijs van één

08:30
14
'Duitse, Franse én Engelse topclubs willen goudhaantje Gent in huis halen'

'Duitse, Franse én Engelse topclubs willen goudhaantje Gent in huis halen'

08:05
8
Club Brugge wordt slapend rijk tijdens WK, ook Genk gaat goed boeren

Club Brugge wordt slapend rijk tijdens WK, ook Genk gaat goed boeren

07:40
5
Klopp roert zich: speelt Union SG zijn coach opnieuw kwijt?

Klopp roert zich: speelt Union SG zijn coach opnieuw kwijt?

07:20
5
Meer details gekend over investering van Thibaut Courtois, KRC Genk droomt van... zestig miljoen euro

Meer details gekend over investering van Thibaut Courtois, KRC Genk droomt van... zestig miljoen euro

07:00
5
'Real Madrid haalt jeugdproduct met marktwaarde van tachtig miljoen euro (!) terug naar de bakermat'

'Real Madrid haalt jeugdproduct met marktwaarde van tachtig miljoen euro (!) terug naar de bakermat'

21:30
Maakt Antwerp FC of een andere Belgische club dan toch kans? 'Dit is de droombestemming van Vincent Janssen'

Maakt Antwerp FC of een andere Belgische club dan toch kans? 'Dit is de droombestemming van Vincent Janssen'

23:00
1
Héél mooie bestemmingen, toch? 'Openda heeft voorstel op zak van deze drie traditieclubs'

Héél mooie bestemmingen, toch? 'Openda heeft voorstel op zak van deze drie traditieclubs'

22:30
Club Brugge, Valencia of zelfs... Lille? Meunier zit in zetel én bevestigt dat ook Lille met hem door wil

Club Brugge, Valencia of zelfs... Lille? Meunier zit in zetel én bevestigt dat ook Lille met hem door wil

22:00
De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers ter wereld

De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers ter wereld

04/06
10
📷 Kandidaat-voorzitter van Real Madrid begaat ongeziene blunder door... transfer Haaland aan te kondigen

📷 Kandidaat-voorzitter van Real Madrid begaat ongeziene blunder door... transfer Haaland aan te kondigen

04/06
🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

04/06
1
'André Onana vraagt een nieuwe kans bij Manchester United en de doelman heeft dit antwoord gekregen'

'André Onana vraagt een nieuwe kans bij Manchester United en de doelman heeft dit antwoord gekregen'

04/06

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 38
Girona FC Girona FC 1-1 Elche CF Elche CF
Valencia CF Valencia CF 3-1 Barcelona Barcelona
Real Madrid Real Madrid 4-2 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Real Mallorca Real Mallorca 3-0 Real Oviedo Real Oviedo
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Alaves Alaves 1-2 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Getafe Getafe 1-0 Osasuna Osasuna
Real Betis Real Betis 2-1 Levante Levante
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-0 Sevilla Sevilla
Villarreal Villarreal 5-1 Atlético Madrid Atlético Madrid

Nieuwste reacties

H.J. H.J. over Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK Svédél Svédél over En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist' Dirk1897 Dirk1897 over ‘Belgische topclub ziet Burgess maar al te graag komen’ Frosties Frosties over "Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie .. .. over Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club fierce fierce over Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt fierce fierce over 'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda' Andreas2962 Andreas2962 over De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers ter wereld Sv1978 Sv1978 over De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België Sv1978 Sv1978 over Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved