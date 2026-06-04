Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

Real Madrid beleefde een seizoen om snel te vergeten. De Koninklijke pakte geen enkele prijs en stuurde Xabi Alonso de laan uit. Florentino Pérez is kandidaat bij de komende voorzittersverkiezing van Real en pakt in zijn campagne al uit met de volgende coach van Los Merengues.

Dat is als hij de verkiezingen zou winnen, uiteraard. Pérez lanceerde op sociale media en zelfs op de Spaanse tv een opvallend filmpje in zijn verkiezingscampagne waarin niemand minder dan José Mourinho te zien is. De Portugees is de favoriet van Pérez om de nieuwe coach van Real te worden. Dat is ondertussen een publiek geheim.

Mourinho geeft zijn jawoord

Mourinho zegt in het filmpje "sí" ("ja"), waarmee hij lijkt aan te geven dat hij zijn jawoord geeft aan zijn ex-werkgever. Op die manier probeert Pérez de fans van Real te overtuigen om nu zondag voor hem te stemmen. "Vota Florentino 2026" ("Stem Florentino 2026") verschijnt even later. Veel duidelijker kan een boodschap niet zijn. Pérez neemt het in de verkiezing op tegen Enrique Riquelme.

Mourinho - 63 ondertussen - moet voor Pérez de man worden die Real uit het slop haalt. De Madrilenen begonnen het seizoen met Xabi Alonso aan het roer, maar de mayonaise pakte niet onder de Spanjaard. Real schakelde door naar Álvaro Arbeloa, maar die is slechts een tussenpaus.

De Portugees kent het huis

Mourinho kent het huis alvast. Tussen 2010 en 2013 stond hij al eens aan het roer van Real. Hij leidde de club onder meer naar een titel en een Copa de Rey. Fabrizio Romano meldde eerder al een mondeling akkoord voor een contract van twee seizoenen.





Mourinho zou dan de overstap maken van de Portugese topclub Benfica. The Special One is er aan de slag sinds het najaar van 2025. Daarvoor coachte hij ook al Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma en Fenerbahçe. Een indrukwekkend lijstje.

De Champions League winnen

Zowel met Porto (2003/04) als met Inter (2009/10) won Mourinho de Champions League. Mogelijk wordt dat ook nu het grote doel in zijn tweede passage bij Real. Tijdens zijn eerste periode in Madrid slaagde hij daar niet in.