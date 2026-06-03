Opvallend prijskaartje voor Congo om op Sclessin te spelen

Standard zal een mooie som opstrijken voor de verhuur van Sclessin voor de wedstrijd tussen de Democratische Republiek Congo en Denemarken. Volgens Sudinfo krijgt de Waalse club maar liefst 250.000 euro.

Woensdagavond om 20 uur ontvangt Sclessin een oefenwedstrijd tussen de Democratische Republiek Congo en Denemarken. Standard maakte half mei al officieel bekend dat die affiche in Luik zou plaatsvinden. De club sprak toen in een communiqué over een “prestigieuze internationale wedstrijd”. Het stadion van Sclessin zal helemaal vol zitten: de laatste beschikbare tickets gingen dinsdag in de vroege namiddag de deur uit.

In tegenstelling tot Denemarken neemt Congo deze zomer deel aan het WK 2026. Toch werkt de Congolese nationale ploeg in haar voorbereiding twee oefenwedstrijden af tegen landen die zich niet plaatsten voor het toernooi. Eerst is er dus het duel met de Denen, die in de Europese barrages naast een WK-ticket grepen. Daarna volgt nog een wedstrijd tegen Chili, dat zich evenmin wist te kwalificeren.

Voor Congo wordt het een bijzonder WK. Het land keert na 52 jaar terug op het grootste voetbalpodium. Destijds speelde het nog onder de naam Zaïre. Het wordt dus de eerste deelname onder de naam Democratische Republiek Congo.

250.000 euro om Sclessin te huren

De Congolese bond moest uiteraard betalen om Sclessin te mogen gebruiken. Volgens Sudinfo bedraagt de huurprijs 250.000 euro, hetzelfde bedrag als bij de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Liechtenstein in november 2025. De Congolese selectie verblijft in het Château des Thermes en kon ook trainen op de SL16 Football Campus.



Congo zit op het WK 2026 in groep K, samen met Portugal, Colombia en Oezbekistan. De eerste wedstrijd staat op woensdag 17 juni om 19 uur Belgische tijd op het programma tegen Portugal.