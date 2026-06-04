Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 1 reacties
Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden"
Foto: © photonews
Word fan van Argentinië! 57

Lionel Messi (38) mikt op het komende WK op zijn tweede wereldtitel. De Argentijn wil in de nadagen van zijn carrière nog eens schitteren voor zijn land en steekt in de aanloop naar het toernooi nu een prestigieuze prijs op zak. Zo heeft hij de Prinses van Asturiëprijs voor Sport gewonnen.

Messi speelt tegenwoordig in de MLS voor Inter Miami, maar hij blijft een van de populairste voetballers ter wereld. Daar heeft zijn indrukwekkende prijzenkast uiteraard veel mee te maken. Messi heeft maar liefst 47 prijzen in zijn trofeekast staan. Niemand doet beter.

35 prijzen met Barcelona

De Argentijn won er 6 met Argentinië, waaronder de wereldtitel van 2022 in Qatar. Het merendeel (35) pakte hij met FC Barcelona, de club waar hij groot werd. Bij PSG voegde Messi 3 prijzen toe aan zijn palmares. Ook bij Inter Miami zit hij voorlopig aan 3.

De Spaanse Nobelprijzen

In Spanje zijn ze Messi erkentelijk voor zijn indrukwekkende carrière. In een persbericht maakt de jury van de Prinses van Asturië-prijzen bekend dat Messi de winnaar is in de categorie sport. De prijzen worden beschouwd als de Spaanse Nobelprijzen.



In het persbericht verwijst de jury uiteraard naar de prestaties van Messi op het veld en zijn wereldtitel met Argentinië. Maar ook zijn houding en de Leo Messi-stichting komen aan bod. Messi wordt vanwege zijn 47 trofeeën omschreven als de "succesvolste voetballer aller tijden".

Groep J

De dribbelaar kan die titel op het komende WK nog wat meer kracht bijzetten. Messi en Argentinië kwamen er terecht in groep J. Daarin nemen ze het op tegen Algerije (17 juni), Oostenrijk (22 juni) en Jordanië (28 juni). Dat is een haalbare groep voor de titelverdediger.

Messi zit momenteel aan 198 optredens voor de Albiceleste. Daarin trof hij 116 keer raak. Op het vorige WK speelde hij een sleutelrol in de WK-triomf van zijn land. Met de wereldtitel vulde hij toen een van de weinige gaten op zijn erelijst. Kom daar volgende maand een nieuwe trofee bij?

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Argentinië
Lionel Messi

Meer nieuws

Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

12:45
Bornauw brengt update over zoektocht naar nieuwe trainer voor Anderlecht

Bornauw brengt update over zoektocht naar nieuwe trainer voor Anderlecht

12:30
📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap

📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap

12:00
6
📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor

📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor

11:50
2
'Verrassende JPL-club wil Hellas Verona & co aftroeven voor topschutter Keuken Kampioen Divisie'

'Verrassende JPL-club wil Hellas Verona & co aftroeven voor topschutter Keuken Kampioen Divisie'

11:30
'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger'

'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger'

11:00
2
De spanning stijgt voor de Belgische U17: de halve finale op het EK is hun afspraak met de geschiedenis

De spanning stijgt voor de Belgische U17: de halve finale op het EK is hun afspraak met de geschiedenis

10:30
WK LIVE 4/06: El Ouahdi krijgt onaangename WK-verrassing, Anderlecht-speler moet Marokko helpen

WK LIVE 4/06: El Ouahdi krijgt onaangename WK-verrassing, Anderlecht-speler moet Marokko helpen

09:24
Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

09:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04

07:27
Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken

Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken

08:00
'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

07:27
5
Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

07:00
2
Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

22:30
11
Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

23:00
1
Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

22:00
1
Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom

Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom

21:00
1
'In Napels en Istanboel is geen plaats (meer) voor hem, maar... Noa Lang kan in Barcelona gaan voetballen'

'In Napels en Istanboel is geen plaats (meer) voor hem, maar... Noa Lang kan in Barcelona gaan voetballen'

21:30
3
De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België

De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België

20:40
16
Chelsea richt pijlen op deze doelman... én dat heeft rechtstreekse gevolgen voor Mike Penders

Chelsea richt pijlen op deze doelman... én dat heeft rechtstreekse gevolgen voor Mike Penders

20:20
Belgische eersteklasser kondigt stadion aan dat groter is dan AFAS Dome én zijn gelijke in België niét kent

Belgische eersteklasser kondigt stadion aan dat groter is dan AFAS Dome én zijn gelijke in België niét kent

20:00
20
'Borussia Dortmund gaat onder deze specifieke voorwaarde akkoord met terugkeer van Duranville naar Anderlecht'

'Borussia Dortmund gaat onder deze specifieke voorwaarde akkoord met terugkeer van Duranville naar Anderlecht'

19:40
3
Slachtoffer van zijn eigen veelzijdigheid? Matias Fernandez-Pardo zet meteen druk op De Ketelaere

Slachtoffer van zijn eigen veelzijdigheid? Matias Fernandez-Pardo zet meteen druk op De Ketelaere

18:40
2
De deal is rond, maar om deze reden wordt de komst van Mourinho naar Real Madrid pas komende zondag bevestigd

De deal is rond, maar om deze reden wordt de komst van Mourinho naar Real Madrid pas komende zondag bevestigd

19:20
Zorgen nemen alleen maar toe: WK-tegenstander van België luidt alarm

Zorgen nemen alleen maar toe: WK-tegenstander van België luidt alarm

18:30
Straks terug bij Anderlecht? Financieel probleem dreigt streep te trekken door plannen rond Hatenboer

Straks terug bij Anderlecht? Financieel probleem dreigt streep te trekken door plannen rond Hatenboer

19:00
Hein Vanhaezebrouck ziet één Rode Duivel meteen tonen wat België miste

Hein Vanhaezebrouck ziet één Rode Duivel meteen tonen wat België miste

18:00
1
Opvallend prijskaartje voor Congo om op Sclessin te spelen

Opvallend prijskaartje voor Congo om op Sclessin te spelen

17:40
1
Sporting Hasselt dacht aan stunt met Courtois: Sam Kerkhofs en Rik Verheye leggen uit wat er misliep

Sporting Hasselt dacht aan stunt met Courtois: Sam Kerkhofs en Rik Verheye leggen uit wat er misliep

17:10
'STVV gaat shoppen in eigen land en heeft nieuwe aanvaller bijna beet'

'STVV gaat shoppen in eigen land en heeft nieuwe aanvaller bijna beet'

16:50
5
OH Leuven hakt knoop door: eerste zomertransfer is een feit

OH Leuven hakt knoop door: eerste zomertransfer is een feit

16:10
2
Amadou Onana stuurt duidelijke boodschap naar Garcia en verwijst naar Vincent Kompany

Amadou Onana stuurt duidelijke boodschap naar Garcia en verwijst naar Vincent Kompany

15:20
2
Einde van tijdperk bij KRC Genk: clubicoon neemt definitief afscheid

Einde van tijdperk bij KRC Genk: clubicoon neemt definitief afscheid

15:35
1
Rode Duivels krijgen hoopvol nieuws over Lukaku richting WK

Rode Duivels krijgen hoopvol nieuws over Lukaku richting WK

14:40
Maxim De Cuyper maakt meteen duidelijke analyse na zege tegen Kroatië

Maxim De Cuyper maakt meteen duidelijke analyse na zege tegen Kroatië

14:15
Marc Degryse waarschuwt bondscoach Rudi Garcia voor WK

Marc Degryse waarschuwt bondscoach Rudi Garcia voor WK

13:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Walter Baseggio Walter Baseggio over Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt cartman_96 cartman_96 over Rigaux haalt meteen slagje thuis: 'Speler Standard niet naar Club Brugge, maar Feyenoord' Andreas2962 Andreas2962 over 📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap Andreas2962 Andreas2962 over Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club Svédél Svédél over 📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor laszlo laszlo over 'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger' Stigo12 Stigo12 over Slachtoffer van zijn eigen veelzijdigheid? Matias Fernandez-Pardo zet meteen druk op De Ketelaere MALYNWA MALYNWA over De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België Stigo12 Stigo12 over Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK Goro Goro over Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved