Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden"

Lionel Messi (38) mikt op het komende WK op zijn tweede wereldtitel. De Argentijn wil in de nadagen van zijn carrière nog eens schitteren voor zijn land en steekt in de aanloop naar het toernooi nu een prestigieuze prijs op zak. Zo heeft hij de Prinses van Asturiëprijs voor Sport gewonnen.

Messi speelt tegenwoordig in de MLS voor Inter Miami, maar hij blijft een van de populairste voetballers ter wereld. Daar heeft zijn indrukwekkende prijzenkast uiteraard veel mee te maken. Messi heeft maar liefst 47 prijzen in zijn trofeekast staan. Niemand doet beter.

35 prijzen met Barcelona

De Argentijn won er 6 met Argentinië, waaronder de wereldtitel van 2022 in Qatar. Het merendeel (35) pakte hij met FC Barcelona, de club waar hij groot werd. Bij PSG voegde Messi 3 prijzen toe aan zijn palmares. Ook bij Inter Miami zit hij voorlopig aan 3.

De Spaanse Nobelprijzen

In Spanje zijn ze Messi erkentelijk voor zijn indrukwekkende carrière. In een persbericht maakt de jury van de Prinses van Asturië-prijzen bekend dat Messi de winnaar is in de categorie sport. De prijzen worden beschouwd als de Spaanse Nobelprijzen.

Lionel Messi has won 47 career trophies, the most out of any football player. 🏆



🇦🇷 Argentina: 6 trophies

🇪🇸 Barcelona: 35 trophies

🇫🇷 PSG: 3 trophies

🇺🇸 Inter Miami: 3 trophies pic.twitter.com/vOncrWGCAq — Messi FC World (@MessiFCWorld) November 30, 2025







In het persbericht verwijst de jury uiteraard naar de prestaties van Messi op het veld en zijn wereldtitel met Argentinië. Maar ook zijn houding en de Leo Messi-stichting komen aan bod. Messi wordt vanwege zijn 47 trofeeën omschreven als de "succesvolste voetballer aller tijden".

Groep J

De dribbelaar kan die titel op het komende WK nog wat meer kracht bijzetten. Messi en Argentinië kwamen er terecht in groep J. Daarin nemen ze het op tegen Algerije (17 juni), Oostenrijk (22 juni) en Jordanië (28 juni). Dat is een haalbare groep voor de titelverdediger.

Messi zit momenteel aan 198 optredens voor de Albiceleste. Daarin trof hij 116 keer raak. Op het vorige WK speelde hij een sleutelrol in de WK-triomf van zijn land. Met de wereldtitel vulde hij toen een van de weinige gaten op zijn erelijst. Kom daar volgende maand een nieuwe trofee bij?