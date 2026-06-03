Rigaux haalt meteen slagje thuis: 'Speler Standard niet naar Club Brugge, maar Feyenoord'

Heel wat Europese topclubs zien wel wat in Ilian Hadidi. De 17-jarige speler van Standard is nog niet bekend bij het grote publiek, maar daar zou snel verandering in kunnen komen. Ook Club Brugge is bij de geïnteresseerden, maar mogelijk wordt het ... Feyenoord.

De naam Ilian Hadidi zegt het grote publiek voorlopig nog altijd niets. Toch is de 17-jarige jongeling van Standard stilaan een sensatie aan het worden bij de Rouches. En ook bij de Marokkaanse U17 maakte hij indruk de voorbije tijd.

De spelmaker speelt momenteel bij de U18 van Standard en laat daar heel mooie dingen zien. Bovendien heeft hij een aflopend contract in Luik, waardoor hij een zeer interessant profiel wordt voor de geïnteresseerde clubs.

Veel clubs geïnteresseerd in Hadidi van Standard

En die zijn er. Met hopen. Hadidi's prestaties hebben de interesse van buitenlandse clubs weer aangewakkerd. Op sociale media worden onder andere PSG, Real Madrid en Bayern München genoemd. Dat zijn veel topclubs, al is nog niet meteen gezegd of op dat gebied de soep zo heet zal worden opgegeten als ze wordt opgediend.

Die clubs zijn echter niet bevestigd. Volgens meerdere bronnen zijn Dortmund, Lille, Monaco, PSV, Ajax en Feyenoord de situatie van de jonge Luikse speler wel in de gaten aan het houden. En ook een binnenlandse transfer lijkt mogelijk.

Feyenoord wil Hadidi aftroeven voor neus Club Brugge

Ook Club Brugge heeft al navraag gedaan naar Hadidi. Ook bij blauw-zwart lijkt het erop dat hij niet meteen naar de A-kern zou verhuizen, maar het lijkt wel een mooie volgende stap in de carrière van de jonge Marokkaan.





Het zou Club Brugge volgens de laatste berichten menens zijn, maar ook onder meer PSV en Ajax werden steeds concreter. Volgens de laatste berichtgeving is het nu Feyenoord dat hem in huis zou gaan halen. Dévy Rigaux zou zo meteen een tikje kunnen uitdelen aan zijn ex-ploeg Club Brugge, want de toekomst van Hadidi lijkt er heel erg mooi uit te zien.