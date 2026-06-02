Duitse, Engelse én Spaanse interesse: 'Club Brugge mag vele miljoenen verwachten voor spits'

Het zou wel eens een heel hete transferzomer kunnen gaan worden op Jan Breydel. Er wordt nu al aan de mouw getrokken van zowat de hele basisploeg. Ook Nicolo Tresoldi zou wel eens kunnen vertrekken op Jan Breydel, want er zijn steeds meer gegadigden aan het opduiken.

Nicolò Tresoldi zit niet bij de Duitse selectie voor het WK 2026. Bondscoach Julian Nagelsmann besefte dat de spits er dicht bij zat, maar koos toch voor andere aanvallers. "Nicolò Tresoldi was heel, heel dicht bij een plaats in de ploeg."

"Hij is geen klassieke targetspits, maar wel een klassieke aanvaller. Hij zat er bijzonder dicht bij, maar uiteindelijk is hij niet geselecteerd omdat we dan iemand anders hadden moeten thuislaten. Dat is niet makkelijk", aldus de bondscoach toen over de speler.

Veel aandacht voor Tresoldi van Club Brugge

Het maakt alleen maar duidelijk dat iedereen wel gelooft in de kwaliteiten van Tresoldi. En dat hij er niet bij is op het WK? Dat zou nog goed nieuws kunnen zijn voor Club Brugge, want op die manier loopt de speler misschien toch nog iets minder in de kijker deze zomer.

Hoewel? Nicolo Tresoldi (21) speelt nog maar een seizoen bij blauw-zwart, maar de Duitse spits werd wel topschutter met 19 doelpunten, in meer wedstrijden scoorde hij 23 keer en gaf hij negen assists. En dat levert ook de nodige aandacht op, logischerwijze.

25 miljoen euro of meer voor Tresoldi van Club Brugge?

Volgens informatie van The Athletic dingt Borussia Dortmund al geruime tijd naar zijn gunsten, ligt Atlético Madrid op de loer en is Aston Villa een zeer serieuze optie in de Premier League. Duitse, Spaanse én Engelse interesse: dat kan de prijs alleen maar opdrijven.





Als er een ploeg 25 miljoen euro op tafel wil leggen, is het maar de vraag of Tresoldi zal blijven. Toch heeft Club Brugge de touwtjes nog steeds in handen door een langdurig contract voor de Duits-Italiaanse aanvaller. Bovendien is de marktwaarde van de speler volgens Transfermarkt ondertussen toch al dertien miljoen euro.