Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

De afschaffing van het quotum voor U23-ploegen in de Challenger Pro League werd met een tweederdemeerderheid goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League, die dinsdag plaatsvond. Alle topclubs legden zich neer bij het onvermijdelijke... behalve KAA Gent, dat meer wil.

Er heeft dinsdag een belangrijke algemene vergadering van de Pro League plaatsgevonden op de zetel in Diegem. Tijdens die vergadering werd om te beginnen Georges-Louis Bouchez benoemd in de Raad van Bestuur van de Pro League. Maar daar bleef het niet bij.

De Pro League heeft namelijk beslist ook om de quota voor U23-ploegen in de Challenger Pro League af te schaffen. Dat was al een tijdje in de lijn der verwachtingen en is er ook deels gekomen om een eventuele enorme boete niet te moeten gaan betalen.

Beloftenteams kunnen nog degraderen

Vanaf volgend seizoen kunnen de RSCA Futures, Club NXT, Jong KRC Genk en Jong KAA Gent dus degraderen naar de amateurreeksen. Die beslissing werd dinsdag met een tweederdemeerderheid goedgekeurd, ondanks de wens van de topclubs om zo goed als zeker een ploeg in de Challenger Pro League te behouden.

Die stap terug komt er op aandringen van de Belgische Mededingingsautoriteit, die de Pro League sterk had aangeraden haar plannen te herzien en de quota te schrappen. Op die manier lijkt een en ander van de baan, toch wat betreft de U23-quota.

Einde van het U23-quotum in de Challenger Pro League, KAA Gent wil meer

Als kleine compensatie zullen de betrokken topclubs volgend seizoen minder geld overmaken aan de "traditionele" clubs: 750.000 euro in plaats van 1 miljoen euro. Dat zegt alvast Het Nieuwsblad. De impact daarvan wordt wel kleiner omdat er volgend seizoen slechts vijftien clubs in de Challenger Pro League zullen zijn, en niet zeventien.



Lees ook... Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale›

Iedereen heeft zich dus min of meer neergelegd bij die wijziging... behalve KAA Gent, dat vindt dat het schrappen van de quota de hele competitiehervorming onderuit haalt, en dus ook de terugkeer naar achttien clubs zonder play-offs. De Buffalo’s benadrukken dat die hervorming in één ondeelbaar pakket werd goedgekeurd, en dat het wegnemen van één element het volledige systeem in vraag stelt.