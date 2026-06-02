Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 3 reacties
Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

De afschaffing van het quotum voor U23-ploegen in de Challenger Pro League werd met een tweederdemeerderheid goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League, die dinsdag plaatsvond. Alle topclubs legden zich neer bij het onvermijdelijke... behalve KAA Gent, dat meer wil.

Er heeft dinsdag een belangrijke algemene vergadering van de Pro League plaatsgevonden op de zetel in Diegem. Tijdens die vergadering werd om te beginnen Georges-Louis Bouchez benoemd in de Raad van Bestuur van de Pro League. Maar daar bleef het niet bij.

De Pro League heeft namelijk beslist ook om de quota voor U23-ploegen in de Challenger Pro League af te schaffen. Dat was al een tijdje in de lijn der verwachtingen en is er ook deels gekomen om een eventuele enorme boete niet te moeten gaan betalen.

Beloftenteams kunnen nog degraderen

Vanaf volgend seizoen kunnen de RSCA Futures, Club NXT, Jong KRC Genk en Jong KAA Gent dus degraderen naar de amateurreeksen. Die beslissing werd dinsdag met een tweederdemeerderheid goedgekeurd, ondanks de wens van de topclubs om zo goed als zeker een ploeg in de Challenger Pro League te behouden.

Die stap terug komt er op aandringen van de Belgische Mededingingsautoriteit, die de Pro League sterk had aangeraden haar plannen te herzien en de quota te schrappen. Op die manier lijkt een en ander van de baan, toch wat betreft de U23-quota.

Einde van het U23-quotum in de Challenger Pro League, KAA Gent wil meer

Als kleine compensatie zullen de betrokken topclubs volgend seizoen minder geld overmaken aan de "traditionele" clubs: 750.000 euro in plaats van 1 miljoen euro. Dat zegt alvast Het Nieuwsblad. De impact daarvan wordt wel kleiner omdat er volgend seizoen slechts vijftien clubs in de Challenger Pro League zullen zijn, en niet zeventien.

Lees ook... Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale

Iedereen heeft zich dus min of meer neergelegd bij die wijziging... behalve KAA Gent, dat vindt dat het schrappen van de quota de hele competitiehervorming onderuit haalt, en dus ook de terugkeer naar achttien clubs zonder play-offs. De Buffalo’s benadrukken dat die hervorming in één ondeelbaar pakket werd goedgekeurd, en dat het wegnemen van één element het volledige systeem in vraag stelt.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

16:30
Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale

Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale

12:30
9
Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

13:00
7
Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku Analyse

Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku

16:00
WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

15:57
1
Lierse-reputatie werkt: 17-jarig talent (ex-Genk) laat Franse interesse links liggen en zoekt doorbraak in 1B

Lierse-reputatie werkt: 17-jarig talent (ex-Genk) laat Franse interesse links liggen en zoekt doorbraak in 1B

14:40
1
Doe uw duit in het zakje: wie komt naast Tzolis en Vanaken in het team van het seizoen

Doe uw duit in het zakje: wie komt naast Tzolis en Vanaken in het team van het seizoen

22:00
1
'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje'

'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje'

15:30
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Tedesco

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Tedesco

15:00
Anderlecht wil hem houden, maar... financiële realiteit zegt iets anders: heel moeilijk zomerdossier Analyse

Anderlecht wil hem houden, maar... financiële realiteit zegt iets anders: heel moeilijk zomerdossier

11:30
6
'Anderlecht wil Rangers, Wolfsburg & co aftroeven voor talentrijke spits'

'Anderlecht wil Rangers, Wolfsburg & co aftroeven voor talentrijke spits'

14:00
Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet na zijn ontslag bij Fenerbahçe

Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet na zijn ontslag bij Fenerbahçe

15:00
Speler Genk geeft toe: "Er waren contacten met de Rode Duivels, maar ..."

Speler Genk geeft toe: "Er waren contacten met de Rode Duivels, maar ..."

13:30
Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels voor vanavond: wordt hij de vervanger van Debast op het WK?

Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels voor vanavond: wordt hij de vervanger van Debast op het WK?

09:30
1
"Wat mij betreft is dit zuivere competitievervalsing"

"Wat mij betreft is dit zuivere competitievervalsing"

22:30
23
Genk haalt groot talent weg bij Standard… ondanks interesse van Bayern

Genk haalt groot talent weg bij Standard… ondanks interesse van Bayern

11:05
Rode Duivel enorm in trek bij Europese topclubs, maar... club hangt astronomisch prijskaartje rond zijn nek

Rode Duivel enorm in trek bij Europese topclubs, maar... club hangt astronomisch prijskaartje rond zijn nek

12:00
1
Leegloop Union SG meer dan enkel Burgess? 'Duitse én Italiaanse interesse in verdediger Union SG'

Leegloop Union SG meer dan enkel Burgess? 'Duitse én Italiaanse interesse in verdediger Union SG'

07:00
2
Club Brugge lijkt enorm talent dan toch te kunnen houden (want ze spelen het hard)

Club Brugge lijkt enorm talent dan toch te kunnen houden (want ze spelen het hard)

10:00
3
Opvallend: Dévy Rigaux moet bij Feyenoord meteen een héél grote knoop over legende doorhakken

Opvallend: Dévy Rigaux moet bij Feyenoord meteen een héél grote knoop over legende doorhakken

09:00
Rik De Mil bijt van zich af en ziet groot verschil met vorig seizoen bij KAA Gent Analyse

Rik De Mil bijt van zich af en ziet groot verschil met vorig seizoen bij KAA Gent

06:00
6
Plopsa buiten”: Antwerp-fans sturen stevige boodschap naar clubtop

Plopsa buiten”: Antwerp-fans sturen stevige boodschap naar clubtop

10:31
2
Thibaut Courtois heeft grote plannen met Genk: dit wil hij allemaal doen nu hij aandeelhouder is

Thibaut Courtois heeft grote plannen met Genk: dit wil hij allemaal doen nu hij aandeelhouder is

07:20
2
Alle 29 JPL-spelers op het WK: Club Brugge en Genk leveren stevige delegatie

Alle 29 JPL-spelers op het WK: Club Brugge en Genk leveren stevige delegatie

17:30
10
Rik De Mil haalt Europees voetbal en komt met boodschap voor het bestuur van KAA Gent

Rik De Mil haalt Europees voetbal en komt met boodschap voor het bestuur van KAA Gent

17:00
7
KRC Genk komt met groot nieuws voor de stabiliteit van de club: belangrijke pion blijft tot 2035!

KRC Genk komt met groot nieuws voor de stabiliteit van de club: belangrijke pion blijft tot 2035!

21:30
7
Rudi Garcia reageert op de clash tussen De Bruyne en Napoli: "Ik onthoud het beeld van Kevin uit Luik"

Rudi Garcia reageert op de clash tussen De Bruyne en Napoli: "Ik onthoud het beeld van Kevin uit Luik"

08:30
Antwerp wil fans toch Europese trip schenken en denkt aan bijzondere tegenstander

Antwerp wil fans toch Europese trip schenken en denkt aan bijzondere tegenstander

08:00
2
De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

01/06
3
LIVE WK-nieuws: Algerije en Iran maken selecties bekend

LIVE WK-nieuws: Algerije en Iran maken selecties bekend

23:00
1
Met het vertrek van Burgess zet Union een symbolische stap: de transformatie is compleet

Met het vertrek van Burgess zet Union een symbolische stap: de transformatie is compleet

18:40
4
Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club

Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club

20:30
20
Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

21:00
DIW gaat helemaal los over ‘elke voetbalpodcast ooit’ en het gebrek aan beelden

DIW gaat helemaal los over ‘elke voetbalpodcast ooit’ en het gebrek aan beelden

20:00
Arthur Theate windt er geen doekjes om wat Debast en ambities betreft

Arthur Theate windt er geen doekjes om wat Debast en ambities betreft

20:20
OFFICIEEL: Beslissing over Pocognoli is gevallen

OFFICIEEL: Beslissing over Pocognoli is gevallen

19:45
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over 'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje' cartman_96 cartman_96 over Anderlecht wil hem houden, maar... financiële realiteit zegt iets anders: heel moeilijk zomerdossier Joske89 Joske89 over Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League .. .. over Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale Dirk1897 Dirk1897 over Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer Impala Impala over Plopsa buiten”: Antwerp-fans sturen stevige boodschap naar clubtop TheWiseGuy TheWiseGuy over Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA titof161 titof161 over Georges-Louis Bouchez intègre le Conseil d'administration de la Pro League ! Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp wil fans toch Europese trip schenken en denkt aan bijzondere tegenstander Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved