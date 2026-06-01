Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
DIW gaat helemaal los over ‘elke voetbalpodcast ooit’ en het gebrek aan beelden

Voetbalhumor in België? Dan moeten we op Canvas zijn. Dat De Ideale Wereld aan een winterstop bezig is, is vooral jammer voor de supporters van de betere grap. De laatste maanden hebben ze nog een paar keer uitgepakt met een voltreffer.

Het was dit voetbalseizoen al meermaals raak voor de mannen van De Ideale Wereld. Zo kregen ze Ruben Van Gucht zover om zelf mee te figureren in een toch wel episch filmpje voor het programma. Een zoveelste voltreffer, ook al hadden ze een aantal jaren geleden wel al aangegeven zich niet meer met hem te zullen bezighouden.

En uiteraard werd er ook gelachen met de aanvoerdersband van Thibaut Courtois, een gegeven waar zijn vriendin Mishel Gerzig heel fier op was en dat wel zijn geschiedenis heeft door het debacle rond de aanvoerdersband bij de Rode Duivels.

Frank Raes en het gedoe rond podcasts wordt onder de loep genomen door De Ideale Wereld

Maar er is meer. In de aflevering waarin Frank Raes op bezoek was, werd het hele principe van de voetbalpodcast onder de loepe genomen. Nu er geen programma zoals Extra Time meer is, nemen de podcasts alles over. Een spijtige zaak volgens sommigen, omdat er niet altijd even veel diepgang is.

En dat is dus niet altijd even origineel, zoals de makers van DIW duidelijk maken met een sketch. Tot en met de stiefmoederlijke behandeling van FCV Dender EH aan toe, uiteraard zou je bijna zeggen ook gezien het klassement dit seizoen.

Gebrek aan beelden is en blijft een probleem voor de Belgische voetbalfans

Of wat dacht je van een allusie op het gebrek aan livebeelden van wedstrijden, waardoor er nu zogezegd wedstrijden worden gevolgd via de liveverslaggeving van de website van Sporza? Voor de volledigheid: bij ons kan u ELKE wedstrijd uit de Jupiler Pro League volgen met live-commentaar, vaak vanuit het stadion.

Er is al heel veel te doen geweest daarover, ook voor de analisten. Een gebrek aan beelden van een wedstrijd is nefast voor het product dat de eigen competitie toch wel is of zou moeten zijn. Op die manier gaat het alleen maar achteruit met de waarde van onze competitie.

Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp zoekt vervanger voor Janssen en kijkt naar opvallende profielen: twee jonge spitsen op de lijst We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club cartman_96 cartman_96 over Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Niet naar zijn zin: Club Brugge-ster Stankovic keert terug naar Inter, maar nu moet hij zelf nog beslissen Dirk1897 Dirk1897 over De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Met het vertrek van Burgess zet Union een symbolische stap: de transformatie is compleet wilmabar123 wilmabar123 over Rik De Mil haalt Europees voetbal en komt met boodschap voor het bestuur van KAA Gent Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten' Vital Verheyen Vital Verheyen over Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta Kantine
