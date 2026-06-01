Antwerp zoekt vervanger voor Janssen en kijkt naar opvallende profielen: twee jonge spitsen op de lijst

Antwerp moet deze zomer een nieuwe nummer 9 vinden na het vertrek van Vincent Janssen. Marc Overmars kijkt daarvoor naar jonge aanvallers uit Zuid-Amerika, met Snayder Porozo en Josué Vergara als opvallende pistes. Vooral het dossier van Porozo lijkt concreet te zijn.

Antwerp zal deze zomer serieus in actie moeten komen op de transfermarkt. The Great Old neemt afscheid van een aantal sterkhouders waarvan ook een aantal gratis vertrekken. Marc Overmars zal een nieuwe competitieve kern moeten samenstellen en makkelijk wordt dat niet.

Antwerp zoekt opvolger voor Vincent Janssen

Een van de posities waar Antwerp zich absoluut moet versterken is de nummer 9. Vincent Janssen was de voorbije jaren de vaste spits en moest nooit vrezen voor zijn plek in de ploeg. Deze zomer verlaat hij de club transfervrij en dus moet rood-wit op zoek naar een vervanger.

Ondertussen is Antwerp uitgekomen bij Snayder Porozo, dat schrijft Het Nieuwsblad. Porozo is een 19-jarige Ecuadoriaan die nog bij SD Aucas actief is in zijn thuisland. De krant meldt dat Antwerp vol voor een transfer wil gaan, nu de competitie een maand stil ligt in Ecuador.

Porozo duikt op als spitsenpiste bij Antwerp

Porozo maakte zijn debuut in 2024, maar knokte zich pas de voorbije maanden in het basiselftal. De aanvaller speelde in totaal al 31 wedstrijden voor SD Aucas, waarvan 14 dit seizoen (dat nog loopt, Aucas staat voorlopig op de vijfde plaats). Hij was in al zijn wedstrijden al goed voor vier doelpunten en één assist.

Ook Panamese goalgetter staat op Antwerp-lijst

Maar hij is niet de enige op wie Antwerp zijn oog heeft laten vallen. De club is ook geïnteresseerd in Josué Vergara, een 18-jarige spits uit Panama. Hij speelt momenteel voor Auda, een club uit Letland.





Europa lijkt hem wel te bevallen. In de 16 wedstrijden die hij dit seizoen speelde kon hij de netten al 13 keer doen trillen. Bijzonder scherpe cijfers, maar zou hij ze ook kunnen behalen in de Jupiler Pro League?