Miljoenendeal op komst voor Club Brugge? 'Kampioen klopt opnieuw aan voor sterkhouder'

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Het zou wel eens een heel pittige transferzomer kunnen worden voor Club Brugge. Heel wat spelers zouden kunnen vertrekken bij blauw-zwart en dat ook voor de nodige miljoenen. Ook aan de mouw van Raphaël Onyedika wordt naarstig getrokken.

Raphael Onyedika lijkt stilaan dichter bij een vertrek bij Club Brugge te komen. De Nigeriaanse middenvelder ligt goed in de markt en verschillende clubs volgen zijn situatie. Dat is ook allemaal niet nieuw natuurlijk, want al langer dan vandaag bezig.

Onyedika gaat zijn laatste contractjaar in. De Brugse bestuursleden weten dat ze hem deze zomer wellicht moeten verkopen om te vermijden dat hij over een jaar gratis vertrekt. Club Brugge wil meer dan 20 miljoen euro vragen om hem te laten gaan.

Raphaël Onyedika in de belangstelling van héél wat ploegen

De marktwaarde van de 25-jarige Nigeriaan is op dit moment 23 miljoen euro. En dus is het maar de vraag voor welk bedrag hij uiteindelijk zal vertrekken bij blauw-zwart. West Ham en Galatasaray waren de voorbije weken de meest geciteerde ploegen.

Volgens de ene bron zal het al zeker niet Galatasaray worden, omdat zij zouden afhaken in de strijd om de handtekening van de verdedigende middenvelder. Maar dat wordt nu ondertussen alweer tegengesproken door Turkse bronnen.

Galatasaray voert opnieuw de forcing voor Raphaël Onyedika

Meer zelfs: volgens Fotomac zou Galatasaray net een nieuwe poging ondernemen. Een verbeterde poging, met een mogelijk hoger transferbedrag. Op die manier zouden ze alsnog Onyedika willen gaan wegkapen voor de neus van de andere geïnteresseerden.

Club Brugge ziet het graag gebeuren dat het opbod nog even duurt, want zij willen het onderste uit de kan halen. De voorbije maanden kreeg de Nigeriaan wat minder kansen bij de Bruggelingen, dus zou het ook gezien zijn aflopend contract een ideaal moment kunnnen zijn om Onyedika te gaan verkopen. Maar dat zal dan wel aan de goede voorwaarden en voor het nodige geld moeten gaan gebeuren. De komende dagen mag er een versnelling verwacht worden in het dossier.

