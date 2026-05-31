Jonge Rode Duivels maken indruk tegen thuisland en schrijven geschiedenis op EK

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De Rode Duivels U17 zitten nog steeds op koers voor EK-goud. In hun groep hebben ze zelfs de groepswinst weten te nemen. Maandag weten ze tegen wie ze moeten spelen in de halve finales. De tegenstand wordt sowieso wel pittig.

Het U17-EK vindt plaats in Estland van 25 mei tot 7 juni, het WK volgt later op het jaar in november in Qatar. De Belgen plaatsten zich voor beide grote toernooien. Bovendien begonnen de Belgen goed aan hun EK-campagne met een 2-0 overwinning tegen Kroatië.

Op speeldag 2 werd verloren van Spanje met het kleinste verschil, wat toch wel een domper op de feestvreugde was. En dus waren de Belgen verplicht om tegen thuisland Estland te winnen om zeker te zijn van een stekje in de top-2 van hun groep.

Rode Duivels als groepswinnaar naar de halve finales

Dat zou ook gaan lukken. De Belgen klopten Estland in eigen land met 1-0. Een doelpunt van Kalonji vlak voor rust was voldoende voor de tweede overwinning in de groep. En dus ook voor de top-2 in de groep met zekerheid.

De top-2 van elke groep weet zich te plaatsen voor de halve finales, een plaats waar de Belgen in 2007, 2015, 2018 en 2025 ook al raakten. En ook deze keer zijn de jonge Rode Duivels daar dus in geslaagd. Maandag kennen ze hun tegenstander.

Maandag kennen jonge Rode Duivels hun tegenstander

Doordat Kroatië wist te winnen van Spanje met 3-2 zijn de Rode Duivels zelfs groepswinnaar geworden in een groep waarin drie ploegen zes punten wisten te pakken. De Spanjaarden pakken zo de tweede plaats in hun groep.

Italië heeft na twee speeldagen 6 op 6 en speelt nog tegen Denemarken. Het meest waarschijnlijke is dat Frankrijk zijn wedstrijd tegen Montenegro weet te winnen en op die manier de tweede plaats in de groep pakt. Op die manier maken we ons op voor een topduel later op de week, waarbij de finale om de hoek loert.

LIVE: Genk meteen op voorsprong in de verlengingen! Live

Besnik Hasi haalt uit naar Anderlecht

Club Brugge neemt vlot de maat van Anderlecht in strijd om derde plaats KDB-Cup, eindwinnaar bekend

Jeremy Doku ziet zichzelf als nieuwe leider Rode Duivels: "We worden onderschat"

Miljoenendeal op komst voor Club Brugge? 'Kampioen klopt opnieuw aan voor sterkhouder'

🎥 KAA Gent - KRC Genk brengt verzengend sfeertje, maar ondanks gratis tickets valt iets op

Terug naar de roots: Anderlecht zo goed als rond met oude en populaire bekende

Probleem! Kevin De Bruyne wil 'fun' volgend seizoen: Allegri wil soort Modric van hem maken, maar...

Bondsparket eist héél zware straffen na incidenten tussen Standard en Charleroi

Hugo Broos zit al op zijn paard door tegenstander voor het WK begonnen is

Jackpot voor PSG: meer dan 3x zoveel als Club Brugge

Einde van een tijdperk bij Union: aanvoerder Christian Burgess weigert contractverlenging

Hans Vanaken over het ideale middenveld van de Rode Duivels: "De Bruyne, Tielemans en..."

Mark van Bommel gaat na twee jaar weer aan de slag: ex-Antwerp-trainer vraagt wel toploon

De Bruyne over zijn WK-rol en familie: "Thibaut, Romelu, ik en in mindere mate Youri"

Hans Vanaken geeft aan hoe de Rode Duivels tegen toplanden zullen spelen op het WK

Franky Van der Elst kritisch voor Gentse fans: "Het is erover"

Axel Witsel terug naar Standard? Nu hij transfervrij is, schept de Rode Duivel duidelijkheid

Ploeggenoot van Doku of van Lammens? Topclubs staan in de rij voor Rode Duivel

Onnodig en ongepast? Chelsea deelt sneer uit naar stadsrivaal Arsenal na verlies in finale

Arne Slot verlaat Liverpool met gigantische ontslagpremie: dit astronomisch bedrag krijgt hij nog mee

Niet naar zijn zin: Club Brugge-ster Stankovic keert terug naar Inter, maar nu moet hij zelf nog beslissen

🎥 Had Arsenal hier een penalty moeten krijgen?

Voormalige JPL-ster bestempeld tot floptransfer in de Premier League: "Hall of Shame"

Degoutante beelden uit Parijs: feest na CL-winst PSG slaat om in chaos

Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens

Louwagie (KAA Gent) prikt naar Antwerp en Anderlecht: "Financiële doping"

Luis Enrique door het dolle heen na Champions League-winst

Gaat Club Brugge-toptransfer Ardon Jashari nu al De Ketelaere achterna? Twijfels zijn er

PSG verlengt zijn Champions League-titel! Franse kampioen verslaat Engelse kampioen na strafschoppen

🎥 PSG-fans vieren Champions League-winst: politie moet hardhandig optreden

Ballon Spor: dit is de Publiekslieveling van het Seizoen van Sporting Hasselt

Zakaria El Ouahdi ziet groot verschil tussen Thorsten Fink en Nicky Hayen (en spreekt over transfer)

Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

Tom Proost heeft een geruststellende boodschap voor de fans van Lyra-Lierse

'Operatie Propere Handen' krijgt staartje voor spilfiguur: zelfs ex-vrouw kan miljoenen moeten ophoesten

