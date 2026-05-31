Jonge Rode Duivels maken indruk tegen thuisland en schrijven geschiedenis op EK

De Rode Duivels U17 zitten nog steeds op koers voor EK-goud. In hun groep hebben ze zelfs de groepswinst weten te nemen. Maandag weten ze tegen wie ze moeten spelen in de halve finales. De tegenstand wordt sowieso wel pittig.

Het U17-EK vindt plaats in Estland van 25 mei tot 7 juni, het WK volgt later op het jaar in november in Qatar. De Belgen plaatsten zich voor beide grote toernooien. Bovendien begonnen de Belgen goed aan hun EK-campagne met een 2-0 overwinning tegen Kroatië.

Op speeldag 2 werd verloren van Spanje met het kleinste verschil, wat toch wel een domper op de feestvreugde was. En dus waren de Belgen verplicht om tegen thuisland Estland te winnen om zeker te zijn van een stekje in de top-2 van hun groep.

Rode Duivels als groepswinnaar naar de halve finales

Dat zou ook gaan lukken. De Belgen klopten Estland in eigen land met 1-0. Een doelpunt van Kalonji vlak voor rust was voldoende voor de tweede overwinning in de groep. En dus ook voor de top-2 in de groep met zekerheid.

De top-2 van elke groep weet zich te plaatsen voor de halve finales, een plaats waar de Belgen in 2007, 2015, 2018 en 2025 ook al raakten. En ook deze keer zijn de jonge Rode Duivels daar dus in geslaagd. Maandag kennen ze hun tegenstander.

Maandag kennen jonge Rode Duivels hun tegenstander

Doordat Kroatië wist te winnen van Spanje met 3-2 zijn de Rode Duivels zelfs groepswinnaar geworden in een groep waarin drie ploegen zes punten wisten te pakken. De Spanjaarden pakken zo de tweede plaats in hun groep.





Italië heeft na twee speeldagen 6 op 6 en speelt nog tegen Denemarken. Het meest waarschijnlijke is dat Frankrijk zijn wedstrijd tegen Montenegro weet te winnen en op die manier de tweede plaats in de groep pakt. Op die manier maken we ons op voor een topduel later op de week, waarbij de finale om de hoek loert.