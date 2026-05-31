Mark van Bommel gaat na twee jaar weer aan de slag: ex-Antwerp-trainer vraagt wel toploon

Johan Walckiers
Mark van Bommel lijkt dicht bij een opvallende terugkeer op de trainersbank te staan. De voormalige coach van Royal Antwerp zat sinds zijn vertrek van de Bosuil zonder club, maar daar kan binnenkort verandering in komen.

Volgens het Italiaanse Gazzetta dello Sport is de Nederlander in gesprek met het Egyptische Al Ahly. Het zou een opmerkelijke nieuwe stap betekenen voor de ex-middenvelder, die sinds het einde van zijn Antwerp-avontuur geen nieuwe uitdaging meer aannam.

Van Bommel zette zijn eerste stappen als hoofdcoach bij PSV, waar hij tussen 2018 en eind 2019 aan het roer stond. Na zijn vertrek uit Eindhoven volgde een korte rustperiode, waarna hij in 2021 neerstreek bij VfL Wolfsburg. Dat verhaal draaide echter uit op een teleurstelling.

In Duitsland hield Van Bommel het amper dertien wedstrijden vol voordat beide partijen uit elkaar gingen. Zijn trainersreputatie kreeg pas echt opnieuw een boost in België.

Bij Antwerp groeide Van Bommel uit tot een publiekslieveling dankzij het historische seizoen 2022/23. Met The Great Old schreef hij clubgeschiedenis door op spectaculaire wijze de landstitel te veroveren. De dramatische ontknoping van die titelstrijd blijft nog altijd één van de meest memorabele momenten uit het recente Belgische voetbal.

Ook in het daaropvolgende seizoen bleef Antwerp competitief, maar na de campagne 2023/24 kwam er een einde aan de samenwerking. Sindsdien bleef het opvallend stil rond Van Bommel.

Daar kan nu dus verandering in komen. Volgens La Gazzetta dello Sport voert Al Ahly momenteel gesprekken met de Nederlandse trainer. De Egyptische recordkampioen zou volop werk maken van een akkoord en de onderhandelingen zouden al in een vergevorderd stadium zitten.

Van Bommel wil 4,5 miljoen euro

Al Ahly geldt als één van de grootste clubs van Afrika en zou Van Bommel willen overtuigen met een bijzonder aantrekkelijk financieel voorstel. Volgens de Italiaanse berichtgeving mikt de Nederlander op een jaarsalaris van 4,5 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 3,8 miljoen euro. Of de Egyptische topclub bereid is dat bedrag volledig op tafel te leggen, blijft voorlopig onduidelijk.

Veel tijd om tot een akkoord te komen is er echter niet. Al Ahly wil snel duidelijkheid en zou een interne deadline hebben vastgelegd. Uiterlijk dinsdag wil de club weten of Van Bommel instapt in het project. Indien de onderhandelingen geen doorbraak opleveren, ligt er al een alternatief klaar. Miguel Cardoso wordt genoemd als tweede kandidaat om het trainersschap op te nemen. 

