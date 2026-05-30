Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Deze zomer zou Nicolo Tresoldi weleens in het middelpunt van de belangstelling kunnen staan. Maar het Engelse medium The Athletic ziet in de mislukking van Tolu Arokodare een bewijs dat Engelse clubs niet blindelings moeten grijpen naar alles wat uit de Jupiler Pro League komt.

Club Brugge staat een zeer bewogen zomer te wachten. Zoals wel vaker dreigt blauw-zwart enkele sterkhouders te verliezen: Christos Tzolis, Joel Ordoñez, Aleksandar Stankovic en ook Nicolo Tresoldi zouden, tenzij er nog iets verandert, het Jan Breydelstadion verlaten.

Misschien heeft de Duits-Italiaanse spits nog het meeste kans om bij Club te blijven. Maar Tresoldi heeft dit seizoen enorme stappen gezet en speelde uitstekende Champions' Play-offs, goed voor 6 goals en 4 assists. Hij had een groot aandeel in de titel van blauw-zwart.

Op zijn 21ste wordt Nicolo Tresoldi door Transfermarkt op 13 miljoen euro gewaardeerd, maar Club Brugge zal ongetwijfeld meer hopen te vangen. De spits zelf staat wellicht ook open voor een transfer: Tresoldi was dicht bij een selectie voor het WK 2026 met Duitsland, maar werd uiteindelijk niet opgeroepen. Spelen in een grotere competitie zou zijn kansen vergroten.

Mislukking van Tolu Arokodare aangestipt in Engeland

Maar het is de mislukking van een spits... van KRC Genk die Engelse clubs voorzichtig zou kunnen maken. Althans volgens The Athletic, dat niet mals was in zijn oordeel over het seizoen van Tolu Arokodare. "Hij is zo vaak onzuiver op de voorzetten van zijn ploegmaats dat je je afvraagt of hij geen bezoekje aan de opticien nodig heeft", schrijft het Britse medium.


Arokodare, die afgelopen zomer voor 26 miljoen euro tekende bij Wolverhampton, kende een erg middelmatig seizoen met 3 doelpunten in 33 competitiewedstrijden. Volgens The Athletic verdient hij een plaats in de "Hall of Shame" van mislukte transfers dit seizoen, en worden er vraagtekens gezet bij de kwaliteiten van Jupiler Pro League-spitsen. "Koop Nicolo Tresoldi niet", besluit het dagblad, dat ook terugdenkt aan de moeilijkheden van Deniz Undav bij Brighton & Hove Albion.

