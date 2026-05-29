Portugese Torreense mag Europa in na bekerstunt, al krijgt sprookje niet helemaal mooi vervolg

Brandon Morren
Bekerwinnaar SCU Torreense, een Portugese tweedeklasser, zal de Europa League spelen terwijl het actief blijft op het tweede niveau van het Portugese voetbal. De ploeg uit Torres Vedras, in het district Lissabon, slaagde er namelijk niet in om via de barrages naar de Liga Portugal te promoveren.

SCU Torreense slaagde er zondag in om Sporting CP te verslaan in de finale van de nationale beker. De tweedeklasser wist de eindzege na verlengingen binnen te halen. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Kévin Zohi had de underdog al vroeg in de wedstrijd op voorsprong gebracht (4e minuut, 0-1), maar Luis Suárez maakte kort na de rust gelijk (54e minuut, 1-1). 

De beslissing viel uiteindelijk in de verlengingen. Kapitein Stopira bracht zijn ploeg opnieuw op voorsprong door in de 113e minuut een strafschop om te zetten: 1-2. Dankzij die overwinning heeft SCU Torreense niet alleen de eerste grote trofee uit zijn geschiedenis gewonnen, maar ook een ticket voor de League Phase van de Europa League bemachtigd. De club zal haar Europese wedstrijden wel niet in het eigen stadion spelen, omdat dat niet aan de normen voldoet en slechts 2.431 plaatsen telt.

Volgens het Portugese medium Canal 11 zal Torreense zijn Europa League-wedstrijden op 300 kilometer van het eigen stadion afwerken. De sportief directeur onthulde dat de club naar het zuiden van het land trekt, naar het Estádio Algarve.

SCU Torreense speelt Europa League… terwijl het in tweede klasse uitkomt

SCU Torreense zal de Europa League spelen als tweedeklasser. De ploeg van Luís Tralhão verloor namelijk de terugwedstrijd van de promotiefinale naar de hoogste klasse met 2-0 van Casa Pia. In de heenwedstrijd waren beide ploegen op 0-0 blijven steken.


Het is uiteraard niet alledaags dat een tweedeklasser zich plaatst voor de Europa League. Slechts enkele clubs, zoals Wigan in 2013-2014 en Birmingham City in 2011-2012, maakten eerder een gelijkaardige situatie mee.

Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

