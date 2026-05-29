Beerschot heeft knoop doorgehakt over Mo Messoudi

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Beerschot heeft knoop doorgehakt over Mo Messoudi
Word fan van K Beerschot VA! 928

Beerschot slaagde er niet in om meteen terug te keren naar de Jupiler Pro League, maar intern wordt het seizoen niet volledig negatief beoordeeld. CEO Steve Nuyts blijft achter Mo Messoudi staan en bevestigt dat de coach ook volgend seizoen aan het roer blijft.

Beerschot slaagde er niet in om na één seizoen in de Challenger Pro League terug naar het hoogste niveau te promoveren. SK Beveren en KV Kortrijk gingen rechtstreeks op terwijl Lommel via Promotion Play-offs en barragewedstrijden ook naar de Jupiler Pro League promoveerde. Het waren ook de Limburgers die de Kielse Ratten uitschakelden.

Overname speelde mee in moeilijke jaargang

CEO Steve Nuyts blikt alsnog tevreden terug op het seizoen van zijn club. "Het was een atypische jaargang", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Het was een transitiejaar waarin er ook een overname op de achtergrond speelde. Zo’n proces was niet op een paar weken afgesloten. Door de hele situatie rond de overname waren we vorige zomer wat beperkt qua middelen, al vind ik wel dat we een competitieve kern op de rails hebben gezet."

Ook over Mo Messoudi, die sinds juli 2025 aan het roer staat bij Beerschot, was CEO Nuyts zeer te spreken. "Het is zijn allereerste opdracht als hoofdcoach en hij heeft die met de volle energie en passie aangevat. Vergeet ook niet dat er een volledig nieuwe technische staf werd aangesteld wat ook een periode van aanpassing vergde."

"Ook de spelerskern werd grotendeels veranderd, dus dat zijn zaken die het niet meteen makkelijker maakten. Hij heeft discipline in de groep gekregen en we zijn tevreden over zijn werk", gaat Nuyts verder.

Beerschot houdt vertrouwen in Messoudi


Misschien wel het belangrijkste: "Of hij ook komend seizoen nog aan het roer zal staan? Absoluut", benadrukt Nuyts. Er hoeft dus geen twijfel meer over te bestaan. Volgend seizoen krijgt Messoudi een nieuwe kans om Beerschot weer naar het hoogste niveau te loodsen. Zal het deze keer wel raak zijn?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
K Beerschot VA
Mohamed Messoudi

Meer nieuws

Ex-speler OH Leuven en Beerschot kruipt in aparte rol bij KSK Beveren: "Koesteren ambitie"

Ex-speler OH Leuven en Beerschot kruipt in aparte rol bij KSK Beveren: "Koesteren ambitie"

12:30
OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt afscheid van overbodige middenvelder

OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt afscheid van overbodige middenvelder

12:20
Maar wel pas als derde keuze: na Fenerbahçe lonkt meteen nieuwe job voor Tedesco

Maar wel pas als derde keuze: na Fenerbahçe lonkt meteen nieuwe job voor Tedesco

12:00
Club Brugge bereidt zich voor op een enorm vertrek deze zomer

Club Brugge bereidt zich voor op een enorm vertrek deze zomer

11:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Himpe

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Himpe

10:30
Europees voetbal of mislukt seizoen: Nicky Hayen ziet Genkse puzzel uit elkaar vallen voor duel van het jaar

Europees voetbal of mislukt seizoen: Nicky Hayen ziet Genkse puzzel uit elkaar vallen voor duel van het jaar

11:00
2
Enkel nog wachten op de officiële bevestiging: Club NXT verliest kapitein aan Standard, dit zijn de details

Enkel nog wachten op de officiële bevestiging: Club NXT verliest kapitein aan Standard, dit zijn de details

10:30
Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing

Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing

09:50
22
KV Kortrijk bevestigt contractverlenging maar verhuurt spits meteen aan Lierse

KV Kortrijk bevestigt contractverlenging maar verhuurt spits meteen aan Lierse

09:20
Terugkeer naar België of niet? 'NAC Breda heeft knoop doorgehakt over Carl Hoefkens'

Terugkeer naar België of niet? 'NAC Breda heeft knoop doorgehakt over Carl Hoefkens'

08:45
Blijft Christian Burgess langer bij Union SG? CEO Philippe Bormans komt met uitleg

Blijft Christian Burgess langer bij Union SG? CEO Philippe Bormans komt met uitleg

08:20
1
Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-aanvaller'

Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-aanvaller'

07:50
15
Vincent Kompany wil Bayern München versterken met een zeer ervaren ex-ploegmaat

Vincent Kompany wil Bayern München versterken met een zeer ervaren ex-ploegmaat

07:20
Vincent Kompany krijgt grote lof vanuit wel heel onverwachte Belgische hoek

Vincent Kompany krijgt grote lof vanuit wel heel onverwachte Belgische hoek

07:00
Club Brugge zit met dilemma: stevige aankoop kan Ivan Leko maar niet overtuigen op training

Club Brugge zit met dilemma: stevige aankoop kan Ivan Leko maar niet overtuigen op training

06:30
3
Rik Verheye verklapt de ambitie van Sporting Hasselt en spreekt over de moeilijke momenten

Rik Verheye verklapt de ambitie van Sporting Hasselt en spreekt over de moeilijke momenten

06:00
Garcia laat niets aan toeval over: Rode Duivels krijgen ref-rapport voor elke WK-match

Garcia laat niets aan toeval over: Rode Duivels krijgen ref-rapport voor elke WK-match

23:00
Lukaku rekent hard af met Tedesco: “We wisten vanaf het begin dat dit niet zou werken, vraag maar aan Kevin”

Lukaku rekent hard af met Tedesco: “We wisten vanaf het begin dat dit niet zou werken, vraag maar aan Kevin”

22:30
2
Met deze speler heeft KV Mechelen goud in handen: "Basisspeler bij Atlético Madrid"

Met deze speler heeft KV Mechelen goud in handen: "Basisspeler bij Atlético Madrid"

22:00
5
Verdediging Herman Van Holsbeeck is formeel: "Schending van het geheim!"

Verdediging Herman Van Holsbeeck is formeel: "Schending van het geheim!"

21:30
1
Ondanks de straks nog véél vettere bankrekening: de zomer van Club Brugge wordt er niet makkelijker op

Ondanks de straks nog véél vettere bankrekening: de zomer van Club Brugge wordt er niet makkelijker op

21:00
U beslist: welke spelers horen in het dreamteam van de Jupiler Pro League 2025-2026?

U beslist: welke spelers horen in het dreamteam van de Jupiler Pro League 2025-2026?

20:30
8
Stevig signaal bij Standard met langetermijnsvisie: Vincent Euvrard tekent contractverlenging

Stevig signaal bij Standard met langetermijnsvisie: Vincent Euvrard tekent contractverlenging

20:00
4
Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

19:40
3
Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

19:20
Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys

Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys

19:00
4
Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub'

Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub'

18:30
4
"Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK

"Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK

18:00
8
DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract

DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract

17:30
4
🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

17:15
4
DONE DEAL: Union SG haalt uit en heeft eerste aanwinst nu al binnen, compleet in de eigen stijl

DONE DEAL: Union SG haalt uit en heeft eerste aanwinst nu al binnen, compleet in de eigen stijl

17:00
1
Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

16:30
2
Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

16:00
Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg Interview

Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg

15:30
Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

15:00
11
Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

14:42
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling Viva Charleroi Viva Charleroi over Buteur contre les U23 du Standard, Romelu Lukaku semble plus en forme que prévu chez les Diables creve creve over Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training TIGERMANIA TIGERMANIA over Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp is wel heel ver gaan zoeken: The Great Old heeft versterking beet op de flanken Pogi Pogi over Havenaar... pour remplacer Christian Burgess à l'Union ? "Nous avons pris des engagements mutuels" A-TOM-X A-TOM-X over Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-talent' What the Frog What the Frog over Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste" Pogi Pogi over Plus qu'à attendre l'officialisation : la deuxième recrue estivale du Standard en approche JaKu JaKu over Blijft Christian Burgess langer bij Union SG? CEO Philippe Bormans komt met uitleg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved