Beerschot heeft knoop doorgehakt over Mo Messoudi

Beerschot slaagde er niet in om meteen terug te keren naar de Jupiler Pro League, maar intern wordt het seizoen niet volledig negatief beoordeeld. CEO Steve Nuyts blijft achter Mo Messoudi staan en bevestigt dat de coach ook volgend seizoen aan het roer blijft.

Beerschot slaagde er niet in om na één seizoen in de Challenger Pro League terug naar het hoogste niveau te promoveren. SK Beveren en KV Kortrijk gingen rechtstreeks op terwijl Lommel via Promotion Play-offs en barragewedstrijden ook naar de Jupiler Pro League promoveerde. Het waren ook de Limburgers die de Kielse Ratten uitschakelden.

Overname speelde mee in moeilijke jaargang

CEO Steve Nuyts blikt alsnog tevreden terug op het seizoen van zijn club. "Het was een atypische jaargang", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Het was een transitiejaar waarin er ook een overname op de achtergrond speelde. Zo’n proces was niet op een paar weken afgesloten. Door de hele situatie rond de overname waren we vorige zomer wat beperkt qua middelen, al vind ik wel dat we een competitieve kern op de rails hebben gezet."

Ook over Mo Messoudi, die sinds juli 2025 aan het roer staat bij Beerschot, was CEO Nuyts zeer te spreken. "Het is zijn allereerste opdracht als hoofdcoach en hij heeft die met de volle energie en passie aangevat. Vergeet ook niet dat er een volledig nieuwe technische staf werd aangesteld wat ook een periode van aanpassing vergde."

"Ook de spelerskern werd grotendeels veranderd, dus dat zijn zaken die het niet meteen makkelijker maakten. Hij heeft discipline in de groep gekregen en we zijn tevreden over zijn werk", gaat Nuyts verder.

Beerschot houdt vertrouwen in Messoudi



Misschien wel het belangrijkste: "Of hij ook komend seizoen nog aan het roer zal staan? Absoluut", benadrukt Nuyts. Er hoeft dus geen twijfel meer over te bestaan. Volgend seizoen krijgt Messoudi een nieuwe kans om Beerschot weer naar het hoogste niveau te loodsen. Zal het deze keer wel raak zijn?