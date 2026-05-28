"Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK

De Rode Duivels zijn begonnen aan de voorbereiding op het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Meixco. Om zich ten volle voor te bereiden is er alvast een oefenwedstrijd gespeeld tegen SL 16 uit Luik. Romelu Lukaku speelde én scoorde.

"Romelu Lukaku? Hij is in vorm, hé. Hij heeft me gezegd dat hij heeft meegetraind met de B-ploeg van Anderlecht en dat alles goed ging", kondigde Thomas Meunier woensdag op de persconferentie van de Rode Duivels al aan.

"Ik ben ook echt blij dat Romelu erbij is, het is voor hem dit seizoen niet makkelijk geweest met de blessures. Dat hij er ondanks alles toch bij is voor de groep, is positief. We hebben iedereen nodig, en vooral ervaring. Vandaag gaan we trainen en ik hoop dat hij zal tonen dat hij klaar is."

Romelu Lukaku toont meteen zijn vorm bij Rode Duivels

Een dag later was er een oefenwedstrijd voor de Rode Duivels tegen SL 16, de beloftenploeg van Standard. Meteen een graadmeter om toch eens te zien hoe het nu écht gesteld is met de vormcurve van Big Rom en de andere Rode Duivels.

Several Red Devils played a closed-door friendly against SL16 today. The Red Devils won 3-0 thanks to goals from Lukaku, Ngoy and Lukebakio. 🇧🇪 pic.twitter.com/T1ZtwVBRxe — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 28, 2026

Er zijn maar een paar oefenwedstrijden om zich klaar te stomen richting het WK en dus is elke extra training of elk extra momentje om wat matchritme op te doen bijzonder welgekomen voor de Belgische nationale ploeg en de (half)geblesseerden.



Rode Duivels winnen met 3-0 van SL 16 in pittige oefenwedstrijd

Romelu Lukaku heeft alvast laten zien dat hij zijn neus voor doelpunten nog niet helemaal kwijt is. In de wedstrijd tegen SL16 scoorde hij een van de drie doelpunten die werd gescoord door de Belgische nationale ploeg. Hij is het scoren nog niet verleerd, al had niemand ooit iets anders durven beweren ...

Ook Ngoy en Lukebakio wisten de netten te doen trillen in de wedstrijd die eindigde op een 3-0 overwinning van België tegen de Luikenaars. Een hoopgevend en deugddoend resultaat, ook met oog op de toekomst van de Belgen.