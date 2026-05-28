"Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 2 reacties
"Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

De Rode Duivels zijn begonnen aan de voorbereiding op het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Meixco. Om zich ten volle voor te bereiden is er alvast een oefenwedstrijd gespeeld tegen SL 16 uit Luik. Romelu Lukaku speelde én scoorde.

"Romelu Lukaku? Hij is in vorm, hé. Hij heeft me gezegd dat hij heeft meegetraind met de B-ploeg van Anderlecht en dat alles goed ging", kondigde Thomas Meunier woensdag op de persconferentie van de Rode Duivels al aan.

"Ik ben ook echt blij dat Romelu erbij is, het is voor hem dit seizoen niet makkelijk geweest met de blessures. Dat hij er ondanks alles toch bij is voor de groep, is positief. We hebben iedereen nodig, en vooral ervaring. Vandaag gaan we trainen en ik hoop dat hij zal tonen dat hij klaar is."

Romelu Lukaku toont meteen zijn vorm bij Rode Duivels

Een dag later was er een oefenwedstrijd voor de Rode Duivels tegen SL 16, de beloftenploeg van Standard. Meteen een graadmeter om toch eens te zien hoe het nu écht gesteld is met de vormcurve van Big Rom en de andere Rode Duivels.

Er zijn maar een paar oefenwedstrijden om zich klaar te stomen richting het WK en dus is elke extra training of elk extra momentje om wat matchritme op te doen bijzonder welgekomen voor de Belgische nationale ploeg en de (half)geblesseerden.

Lees ook... Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

Rode Duivels winnen met 3-0 van SL 16 in pittige oefenwedstrijd

Romelu Lukaku heeft alvast laten zien dat hij zijn neus voor doelpunten nog niet helemaal kwijt is. In de wedstrijd tegen SL16 scoorde hij een van de drie doelpunten die werd gescoord door de Belgische nationale ploeg. Hij is het scoren nog niet verleerd, al had niemand ooit iets anders durven beweren ...

Ook Ngoy en Lukebakio wisten de netten te doen trillen in de wedstrijd die eindigde op een 3-0 overwinning van België tegen de Luikenaars. Een hoopgevend en deugddoend resultaat, ook met oog op de toekomst van de Belgen.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Napoli
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

19:40
Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

16:30
1
Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

19:20
Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

16:00
Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys

Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys

19:00
Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub'

Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub'

18:30
2
Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

27/05
6
Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg Interview

Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg

15:30
DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract

DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract

17:30
4
🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

17:15
2
DONE DEAL: Union SG haalt uit en heeft eerste aanwinst nu al binnen, compleet in de eigen stijl

DONE DEAL: Union SG haalt uit en heeft eerste aanwinst nu al binnen, compleet in de eigen stijl

17:00
1
Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

15:00
9
Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

14:42
5
Nieuwe kans voor Club Brugge of Anderlecht? Sterkhouder Westerlo verlaat de club

Nieuwe kans voor Club Brugge of Anderlecht? Sterkhouder Westerlo verlaat de club

14:40
Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler (ex-STVV en Mechelen) plots terughalen'

Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler (ex-STVV en Mechelen) plots terughalen'

14:00
3
'RSC Anderlecht wakkert aandacht voor spits aan en komt dichter bij handtekening'

'RSC Anderlecht wakkert aandacht voor spits aan en komt dichter bij handtekening'

13:30
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

12:20
Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

13:00
7
Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

12:40
9
'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

12:20
1
Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

12:00
12
Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken Analyse

Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken

11:40
5
DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

11:20
2
Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

11:00
1
'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

10:30
1
Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

08:20
1
Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

10:15
Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

09:40
1
Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

09:20
1
Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

09:00
6
De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

08:40
2
📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

08:00
Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

07:40
2
Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

07:20
2
"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

06:45
8
Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

22:30
5

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo Andreas2962 Andreas2962 over "Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK Stigo12 Stigo12 over Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos Deno Deno over Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste" El Malvario El Malvario over La Belgique U17 battue pour son deuxième match au championnat d’Europe JaKu JaKu over Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen' JaKu JaKu over DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract Dirk1897 Dirk1897 over Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub' BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved