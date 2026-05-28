'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

Norman Bassette zou Coventry City kunnen verlaten na een geslaagde uitleenbeurt bij Kaiserslautern. Drie Belgische clubs zouden in de running zijn, waardoor een terugkeer naar ons land zeker tot de mogelijkheden kan behoren. Standard, Westerlo en STVV willen hem in huis halen.

Norman Bassette (21) kende een bewogen carrière tot dusver. In 2024 verliet de Belgische spits Stade de Reims voor Coventry City voor 2,4 miljoen euro, maar in het seizoen 2024-2025 kon hij niet overtuigen: slechts 2 doelpunten in 29 wedstrijden in The Championship.

Afgelopen zomer stuurde de Engelse club Bassette daarom op huurbasis naar zijn ex-club, waar hij zijn draai niet echt terugvond (1 doelpunt in 12 duels in de Ligue 2). Tijdens de wintermercato volgde een nieuwe uitleenbeurt voor de ex-spits van KV Mechelen, dit keer naar Kaiserslautern in de 2. Bundesliga.

Ex-spits KV Mechelen komt opnieuw boven water

Daar herlanceerde Norman Bassette zich met 2 goals en 2 assists in 16 wedstrijden voor de club uit de 2. Bundesliga. Hij werd verhuurd met een aankoopoptie, maar keert nu wel terug naar Coventry City, waar hij nog onder contract ligt tot 2028.

Maar volgens de informatie van Foot Mercato zouden verschillende Belgische clubs lonken naar een terugkeer van de Rode Duivel, die in 2024 verrassend werd opgeroepen door Domenico Tedesco. Sint-Truiden, KVC Westerlo én ook Standard zouden de 21-jarige spits nauwgezet volgen.

Standard, STVV en Westerlo in de markt voor Norman Bassette

Het is niet de eerste keer dat een terugkeer naar de Jupiler Pro League opduikt in de geruchtenmolen rond Norman Bassette. In België liet de pijlsnelle aanvaller, opgeleid bij KAS Eupen en Caen, een uitstekende indruk na. In het shirt van KV Mechelen maakte hij 5 goals in 23 wedstrijden.





Met een geschatte waarde van slechts 1,8 miljoen euro volgens Transfermarkt kan Bassette dus een bijzonder interessante optie zijn op zijn positie. Hij is nog maar 21 (hij werd in maart nog opgeroepen bij de Beloften van Gill Swerts) en heeft nog duidelijke groeimarge, al heeft hij er wellicht baat bij om zich eindelijk eens langer bij één club te vestigen om de volgende stap te zetten.