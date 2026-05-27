'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Na jarenlang het paars-witte shirt te hebben gedragen, is het verhaal van Yari Verschaeren bij Anderlecht helemaal voorbij. De offensieve middenvelder kan deze zomer transfervrij vertrekken en geniet interesse uit Spanje.

Einde van een lange samenwerking

Yari Verschaeren staat voor een belangrijke zomer. De 24-jarige middenvelder heeft Anderlecht na vele jaren trouwe dienst achter zich gelaten. De jeugdproduct van RSCA brak al op jonge leeftijd door in het eerste elftal en groeide uit tot één van de bekendste gezichten van de club.

De creatieve middenvelder kende de voorbije seizoenen wisselvallige periodes, mede door blessureleed. Ondanks zijn technische kwaliteiten slaagde hij er nooit volledig in om opnieuw het niveau van zijn sterke doorbraakjaren te halen. Tot een nieuwe overeenkomst kwam het helaas niet meer.

Turkse transfer ging niet door

Afgelopen winter kreeg Anderlecht nog de kans om iets te verdienen aan Verschaeren. Vanuit Turkije was er concrete interesse, maar een transfer kwam uiteindelijk niet tot stand. Daardoor speelt paars-wit zijn speler nu zonder transfersom kwijt.

Dat scenario is uiteraard geen ideale zaak voor Anderlecht, dat hoopte nog een beperkte vergoeding te ontvangen voor een speler met heel wat ervaring in de Belgische competitie. Verschaeren bleef afgelopen winter uiteindelijk in Brussel, maar een verlengd verblijf lijkt nu uitgesloten.

Spaanse interesse neemt toe

Volgens Het Nieuwsblad staat Verschaeren inmiddels op de radar van Alaves. De Spaanse club volgt de Belg al langer en zou hem graag aantrekken. Deportivo Alaves eindigde afgelopen seizoen als veertiende in La Liga en wil zijn kern deze zomer versterken met extra creativiteit op het middenveld.

Binnen de Spaanse club wordt zelfs bevestigd dat ze Verschaeren al een tijdje volgen en hem graag zouden binnenhalen. Of het effectief tot een akkoord komt, blijft voorlopig nog afwachten.

Band tussen Alaves en Anderlecht

Opvallend is dat Alaves Anderlecht goed kent. De Spaanse club deed eerder al zaken met RSCA via Moussa Diarra, die afgelopen seizoen werd uitgeleend aan de Brusselaars. Die contacten zullen er ongetwijfeld voor gezorgd hebben dat Alaves in Verschaeren een opportuniteit zag.

Voor de middenvelder zelf zou een overstap naar La Liga alvast een interessante nieuwe uitdaging betekenen. Na jarenlang Anderlecht lijkt hij klaar voor een buitenlands avontuur.

Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

Vijf tot zes nieuwe spelers: 'Anderlecht opent mercato met stevig budget en kijkt naar deze twee aanvallers'

50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge

Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

Details en cijfers: hoe groot is de schade op Sclessin na de incidenten bij Standard-Charleroi?

KRC Genk krijgt eindelijk duidelijkheid over Zakaria El Ouahdi

"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen

Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!"

🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels

OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK

Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

Lommel SK komt met groot nieuws over topschutter Ralf Seuntjes

Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB

Jackpot voor STVV: uitgaande transfer van 8 miljoen euro is een feit

Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

Moeten Anderlecht en Sibierski (durven) gokken? Op deze manier kan paars-wit Nathan de Cat wél houden

Hoe zit het met onder meer Teuma en Epolo? Marc Wilmots geeft update over mercato van Standard

Broer van Yannick Carrasco verlaat ploeg, ook al speelden ze kampioen

"We zijn de controle kwijt": Mehdi Bayat trekt aan de alarmbel na zware rellen rond Standard-Charleroi

Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening

Goalgetter uit eerste provinciale inspireert zich op... Wesley Sonck

