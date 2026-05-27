'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

Na jarenlang het paars-witte shirt te hebben gedragen, is het verhaal van Yari Verschaeren bij Anderlecht helemaal voorbij. De offensieve middenvelder kan deze zomer transfervrij vertrekken en geniet interesse uit Spanje.

Einde van een lange samenwerking

Yari Verschaeren staat voor een belangrijke zomer. De 24-jarige middenvelder heeft Anderlecht na vele jaren trouwe dienst achter zich gelaten. De jeugdproduct van RSCA brak al op jonge leeftijd door in het eerste elftal en groeide uit tot één van de bekendste gezichten van de club.

De creatieve middenvelder kende de voorbije seizoenen wisselvallige periodes, mede door blessureleed. Ondanks zijn technische kwaliteiten slaagde hij er nooit volledig in om opnieuw het niveau van zijn sterke doorbraakjaren te halen. Tot een nieuwe overeenkomst kwam het helaas niet meer.

Turkse transfer ging niet door

Afgelopen winter kreeg Anderlecht nog de kans om iets te verdienen aan Verschaeren. Vanuit Turkije was er concrete interesse, maar een transfer kwam uiteindelijk niet tot stand. Daardoor speelt paars-wit zijn speler nu zonder transfersom kwijt.

Dat scenario is uiteraard geen ideale zaak voor Anderlecht, dat hoopte nog een beperkte vergoeding te ontvangen voor een speler met heel wat ervaring in de Belgische competitie. Verschaeren bleef afgelopen winter uiteindelijk in Brussel, maar een verlengd verblijf lijkt nu uitgesloten.

Spaanse interesse neemt toe

Volgens Het Nieuwsblad staat Verschaeren inmiddels op de radar van Alaves. De Spaanse club volgt de Belg al langer en zou hem graag aantrekken. Deportivo Alaves eindigde afgelopen seizoen als veertiende in La Liga en wil zijn kern deze zomer versterken met extra creativiteit op het middenveld.





Binnen de Spaanse club wordt zelfs bevestigd dat ze Verschaeren al een tijdje volgen en hem graag zouden binnenhalen. Of het effectief tot een akkoord komt, blijft voorlopig nog afwachten.

Band tussen Alaves en Anderlecht

Opvallend is dat Alaves Anderlecht goed kent. De Spaanse club deed eerder al zaken met RSCA via Moussa Diarra, die afgelopen seizoen werd uitgeleend aan de Brusselaars. Die contacten zullen er ongetwijfeld voor gezorgd hebben dat Alaves in Verschaeren een opportuniteit zag.

Voor de middenvelder zelf zou een overstap naar La Liga alvast een interessante nieuwe uitdaging betekenen. Na jarenlang Anderlecht lijkt hij klaar voor een buitenlands avontuur.