🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

Dries Mertens speelde dinsdagavond een benefietwedstrijd op het veld van het Diego Armando Maradona-stadion. Hij scoorde maar liefst vier doelpunten.

De benefietwedstrijd, met de naam La Notte dei Leoni — De Nacht van de Leeuwen — ging tussen de Napoli Legends en de World Legends. Dries Mertens kon er zijn voormalige ploegmaats Lorenzo Insigne en José Callejón terugzien. Ook oud-spelers als Ezequiel Lavezzi, Gianfranco Zola, Ciro Ferrara en Careca waren aanwezig.

Het doel van het evenement was om geld in te zamelen voor een ziekenhuis in de stad Napels, maar ook voor de heropbouw van een theater in een gevangenis. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 8-7 in het voordeel van de Napoli Legends. Voormalig Rode Duivel Dries Mertens maakte maar liefst vier doelpunten. Als topschutter van de partij scoorde hij onder meer een prachtige lob vanop 40 meter van het doel in de 74e minuut.

“Na een volledig jaar aan de kant is dat niet makkelijk”, glimlachte de voormalige Belgische voetballer bij DAZN. “Wanneer je ver van huis bent en terugkeert, geeft dat altijd een mooi gevoel. Ik was geëmotioneerd. Het was prachtig om mijn naam opnieuw in dit stadion te horen.”

Een echte legende in Napels

Dries Mertens is intussen bijna een jaar gestopt met voetballen. De Rode Duivel beëindigde zijn carrière bij Galatasaray, waar hij tussen 2022 en 2025 speelde na zijn vertrek bij Napoli. Mertens droeg van 2013 tot 2022 het shirt van de Napolitanen. Hij speelde maar liefst 397 wedstrijden voor de club, waarin hij 148 keer scoorde en 90 assists gaf.

Voor de Rode Duivels kwam Mertens tussen 2011 en 2022 tot 109 interlands. Hij blijft voor altijd een van de grote namen uit het Belgische voetbal.

Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!"

16:15
Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

16:00
2
Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels

15:15
OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

14:45
9
Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK

14:40
1
Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

14:30
5
OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

13:41
3
Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

13:15
Lommel SK komt met groot nieuws over topschutter Ralf Seuntjes

13:00
Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

09:55
33
Gaat Dries Mertens voor Sporting Hasselt voetballen? Sam Kerkhofs bevestigt gesprekken én... een belofte

22:02
"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen

12:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Yamamoto

11:30
Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB

12:00
6
Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

11:40
Jackpot voor STVV: uitgaande transfer van 8 miljoen euro is een feit

11:30
"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

10:50
1
Hoe zit het met onder meer Teuma en Epolo? Marc Wilmots geeft update over mercato van Standard

10:30
Broer van Yannick Carrasco verlaat ploeg, ook al speelden ze kampioen

10:15
"We zijn de controle kwijt": Mehdi Bayat trekt aan de alarmbel na zware rellen rond Standard-Charleroi

09:35
3
Goalgetter uit eerste provinciale inspireert zich op... Wesley Sonck

09:15
Europese finale zonder usual suspects: waarom opvallende Conference League-finale toch het kijken waard is

09:05
1
Racing Genk wacht bang af na WK-nieuws over Zakaria El Ouahdi

08:20
1
📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe spits met verleden bij Union Sg beet

08:15
Antwerp is wel heel ver gaan zoeken: The Great Old heeft versterking beet op de flanken

07:40
15
Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening

07:21
13
Het is officieel: Standard ontvangt deze zomer een Europese grootmacht op Sclessin

07:20
Moeten Anderlecht en Sibierski (durven) gokken? Op deze manier kan paars-wit Nathan de Cat wél houden

07:00
5
📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

06:28
Romelu Lukaku schat WK-kansen in en... geeft Domenico Tedesco dat extra duwtje onder de bus

23:00
1
'Vier (!) Premier League-clubs staan in de rij, maar Chelsea heeft dit héél duidelijk plan met Mike Penders'

22:30
1
'Sibierski wil binnenkomen met héél straffe stoot en voormalig publiekslieveling terughalen naar Anderlecht'

21:40
7
OFFICIEEL: AC Milan houdt grote schoonmaak en ontslaat vier (!) bestuurders, ook Zlatan heeft het vlaggen

21:21
Philippe Albert is keihard voor Anderlecht én geeft het startpunt van de paars-witte ondergang aan

21:00
Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar

20:40
3
'Deze spits die we in België héél goed kennen wordt de nieuwe aanvalsleider van Chelsea'

20:20

 Speeldag 38
Fiorentina Fiorentina 1-1 Atalanta Atalanta
Bologna Bologna 3-3 Inter Milaan Inter Milaan
Lazio Lazio 2-1 Pisa Pisa
Parma Parma 1-0 Sassuolo Sassuolo
Napoli Napoli 1-0 Udinese Udinese
Cremonese Cremonese 1-4 Como Como
AC Milan AC Milan 1-2 Cagliari Cagliari
Lecce Lecce 1-0 Genoa Genoa
Hellas Verona Hellas Verona 0-2 AS Roma AS Roma
Torino Torino 2-2 Juventus Juventus

