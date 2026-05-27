🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

Dries Mertens speelde dinsdagavond een benefietwedstrijd op het veld van het Diego Armando Maradona-stadion. Hij scoorde maar liefst vier doelpunten.

De benefietwedstrijd, met de naam La Notte dei Leoni — De Nacht van de Leeuwen — ging tussen de Napoli Legends en de World Legends. Dries Mertens kon er zijn voormalige ploegmaats Lorenzo Insigne en José Callejón terugzien. Ook oud-spelers als Ezequiel Lavezzi, Gianfranco Zola, Ciro Ferrara en Careca waren aanwezig.

Het doel van het evenement was om geld in te zamelen voor een ziekenhuis in de stad Napels, maar ook voor de heropbouw van een theater in een gevangenis. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 8-7 in het voordeel van de Napoli Legends. Voormalig Rode Duivel Dries Mertens maakte maar liefst vier doelpunten. Als topschutter van de partij scoorde hij onder meer een prachtige lob vanop 40 meter van het doel in de 74e minuut.

“Na een volledig jaar aan de kant is dat niet makkelijk”, glimlachte de voormalige Belgische voetballer bij DAZN. “Wanneer je ver van huis bent en terugkeert, geeft dat altijd een mooi gevoel. Ik was geëmotioneerd. Het was prachtig om mijn naam opnieuw in dit stadion te horen.”





Een echte legende in Napels

Dries Mertens is intussen bijna een jaar gestopt met voetballen. De Rode Duivel beëindigde zijn carrière bij Galatasaray, waar hij tussen 2022 en 2025 speelde na zijn vertrek bij Napoli. Mertens droeg van 2013 tot 2022 het shirt van de Napolitanen. Hij speelde maar liefst 397 wedstrijden voor de club, waarin hij 148 keer scoorde en 90 assists gaf.

Voor de Rode Duivels kwam Mertens tussen 2011 en 2022 tot 109 interlands. Hij blijft voor altijd een van de grote namen uit het Belgische voetbal.