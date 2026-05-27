Moeten Anderlecht en Sibierski (durven) gokken? Op deze manier kan paars-wit Nathan de Cat wél houden

Heeft Nathan De Cat zijn laatste wedstrijd voor RSC Anderlecht gespeeld. Alle tekenen wijzen erop dat het jeugdproduct afscheid heeft genomen. Of moet Antoine Sibierski meteen hét risico nemen om het jeugdproduct te laten bijtekenen?

Nathan De Cat nam afgelopen donderdag afscheid van het Lotto Park. Na de thuiswedstrijd tegen STVV bleef het jeugdproduct van paars-wit nog héél lang in een donker stadion zitten.

Ook na de pandoering in het Dudenpark van Union SG was De Cat erbij om tekst en uitleg te geven aan de misnoegde fans. Even opvallend: de meegereisde aanhang riep het jeugdproduct niét ter verantwoording. Integendeel.

Ligt een contractverlenging voor Nathan De Cat nog op tafel?

De Cat gaat komend seizoen zijn laatste contractjaar in. Volgens onze informatie liggen de contractonderhandelingen stil. Ook de entourage van De Cat liet tussen de lijnen al meermaals blijken dat een contractverlenging wellicht geen optie meer is.

RSC Anderlecht hoopt dit seizoen minstens 25 miljoen euro te krijgen voor De Cat. Al is er er ook een tweede optie. Maar daarvoor moet Sibierski meteen een héél grote gok wagen.

Betalen om... later te cashen

Anderlecht kan ervoor kiezen om De Cat op 17-jarige leeftijd de bestbetaalde speler in het Lotto Park te maken. Wat dat moet kosten? Dan spreken we al snel over pakweg drie miljoen euro of meer per jaar.



Langer dan één extra seizoen zal De Cat niét in Brussel blijven. Maar dat extra seizoen bevestiging én wedstrijden in de Europa League - als Anderlecht zich al kan plaatsen - zullen zijn marktwaarde doen stijgen.

Durft Antoine Sibierski deze gok te wagen?

In zo'n geval kan Anderlecht dromen van 35 miljoen euro of meer. En dan is die salarisverhoging of tekenbonus kleingeld in vergelijking met de meerwaarde op een transfer. Maar durft Sibierski nu al die gok wagen?