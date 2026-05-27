Analyse Moeten Anderlecht en Sibierski (durven) gokken? Op deze manier kan paars-wit Nathan de Cat wél houden

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 5 reacties
Moeten Anderlecht en Sibierski (durven) gokken? Op deze manier kan paars-wit Nathan de Cat wél houden
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4349

Heeft Nathan De Cat zijn laatste wedstrijd voor RSC Anderlecht gespeeld. Alle tekenen wijzen erop dat het jeugdproduct afscheid heeft genomen. Of moet Antoine Sibierski meteen hét risico nemen om het jeugdproduct te laten bijtekenen?

Nathan De Cat nam afgelopen donderdag afscheid van het Lotto Park. Na de thuiswedstrijd tegen STVV bleef het jeugdproduct van paars-wit nog héél lang in een donker stadion zitten.

Ook na de pandoering in het Dudenpark van Union SG was De Cat erbij om tekst en uitleg te geven aan de misnoegde fans. Even opvallend: de meegereisde aanhang riep het jeugdproduct niét ter verantwoording. Integendeel.

Ligt een contractverlenging voor Nathan De Cat nog op tafel?

De Cat gaat komend seizoen zijn laatste contractjaar in. Volgens onze informatie liggen de contractonderhandelingen stil. Ook de entourage van De Cat liet tussen de lijnen al meermaals blijken dat een contractverlenging wellicht geen optie meer is.

RSC Anderlecht hoopt dit seizoen minstens 25 miljoen euro te krijgen voor De Cat. Al is er er ook een tweede optie. Maar daarvoor moet Sibierski meteen een héél grote gok wagen.

Betalen om... later te cashen

Anderlecht kan ervoor kiezen om De Cat op 17-jarige leeftijd de bestbetaalde speler in het Lotto Park te maken. Wat dat moet kosten? Dan spreken we al snel over pakweg drie miljoen euro of meer per jaar.

Lees ook... Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

Langer dan één extra seizoen zal De Cat niét in Brussel blijven. Maar dat extra seizoen bevestiging én wedstrijden in de Europa League - als Anderlecht zich al kan plaatsen - zullen zijn marktwaarde doen stijgen.

Durft Antoine Sibierski deze gok te wagen?

In zo'n geval kan Anderlecht dromen van 35 miljoen euro of meer. En dan is die salarisverhoging of tekenbonus kleingeld in vergelijking met de meerwaarde op een transfer. Maar durft Sibierski nu al die gok wagen?

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Anderlecht
Nathan De Cat

Meer nieuws

Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

09:55
1
Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

11:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Yamamoto

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Yamamoto

11:30
Jackpot voor STVV: uitgaande transfer van 8 miljoen euro is een feit

Jackpot voor STVV: uitgaande transfer van 8 miljoen euro is een feit

11:30
"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

10:50
Het voorbeeld van Duranville moet Nathan De Cat aan het denken zetten

Het voorbeeld van Duranville moet Nathan De Cat aan het denken zetten

18:20
1
Hoe zit het met onder meer Teuma en Epolo? Marc Wilmots geeft update over mercato van Standard

Hoe zit het met onder meer Teuma en Epolo? Marc Wilmots geeft update over mercato van Standard

10:30
Broer van Yannick Carrasco verlaat ploeg, ook al speelden ze kampioen

Broer van Yannick Carrasco verlaat ploeg, ook al speelden ze kampioen

10:15
"We zijn de controle kwijt": Mehdi Bayat trekt aan de alarmbel na zware rellen rond Standard-Charleroi

"We zijn de controle kwijt": Mehdi Bayat trekt aan de alarmbel na zware rellen rond Standard-Charleroi

09:35
1
Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening

Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening

07:21
13
Goalgetter uit eerste provinciale inspireert zich op... Wesley Sonck

Goalgetter uit eerste provinciale inspireert zich op... Wesley Sonck

09:15
Europese finale zonder usual suspects: waarom opvallende Conference League-finale toch het kijken waard is

Europese finale zonder usual suspects: waarom opvallende Conference League-finale toch het kijken waard is

09:05
1
Racing Genk wacht bang af na WK-nieuws over Zakaria El Ouahdi

Racing Genk wacht bang af na WK-nieuws over Zakaria El Ouahdi

08:20
1
📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe spits met verleden bij Union Sg beet

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe spits met verleden bij Union Sg beet

08:15
📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

06:28
Antwerp is wel heel ver gaan zoeken: The Great Old heeft versterking beet op de flanken

Antwerp is wel heel ver gaan zoeken: The Great Old heeft versterking beet op de flanken

07:40
9
Het is officieel: Standard ontvangt deze zomer een Europese grootmacht op Sclessin

Het is officieel: Standard ontvangt deze zomer een Europese grootmacht op Sclessin

07:20
Philippe Albert is keihard voor Anderlecht én geeft het startpunt van de paars-witte ondergang aan

Philippe Albert is keihard voor Anderlecht én geeft het startpunt van de paars-witte ondergang aan

21:00
'Sibierski wil binnenkomen met héél straffe stoot en voormalig publiekslieveling terughalen naar Anderlecht'

'Sibierski wil binnenkomen met héél straffe stoot en voormalig publiekslieveling terughalen naar Anderlecht'

21:40
4
Romelu Lukaku schat WK-kansen in en... geeft Domenico Tedesco dat extra duwtje onder de bus

Romelu Lukaku schat WK-kansen in en... geeft Domenico Tedesco dat extra duwtje onder de bus

23:00
'Vier (!) Premier League-clubs staan in de rij, maar Chelsea heeft dit héél duidelijk plan met Mike Penders'

'Vier (!) Premier League-clubs staan in de rij, maar Chelsea heeft dit héél duidelijk plan met Mike Penders'

22:30
1
Gaat Dries Mertens voor Sporting Hasselt voetballen? Sam Kerkhofs bevestigt gesprekken én... een belofte

Gaat Dries Mertens voor Sporting Hasselt voetballen? Sam Kerkhofs bevestigt gesprekken én... een belofte

22:02
OFFICIEEL: AC Milan houdt grote schoonmaak en ontslaat vier (!) bestuurders, ook Zlatan heeft het vlaggen

OFFICIEEL: AC Milan houdt grote schoonmaak en ontslaat vier (!) bestuurders, ook Zlatan heeft het vlaggen

21:21
Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar

Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar

20:40
3
'Deze spits die we in België héél goed kennen wordt de nieuwe aanvalsleider van Chelsea'

'Deze spits die we in België héél goed kennen wordt de nieuwe aanvalsleider van Chelsea'

20:20
Ferme wending? 'Buitenlandse topclub wil De Busser wegkapen voor neus van diverse Belgische teams'

Ferme wending? 'Buitenlandse topclub wil De Busser wegkapen voor neus van diverse Belgische teams'

19:00
4
RECONSTRUCTIE: Manchester City deed in... april nog een laatste poging om Vincent Kompany te overtuigen

RECONSTRUCTIE: Manchester City deed in... april nog een laatste poging om Vincent Kompany te overtuigen

20:02
'Anderlecht wil doordrukken voor miljoenendeal met sterkhouder Basel'

'Anderlecht wil doordrukken voor miljoenendeal met sterkhouder Basel'

17:40
Is het eindelijk prijs na jaren geflirt? 'Mourinho zorgt ervoor dat deze sterspeler naar Real Madrid komt'

Is het eindelijk prijs na jaren geflirt? 'Mourinho zorgt ervoor dat deze sterspeler naar Real Madrid komt'

19:20
Dit is waarom Club Brugge geen twijfel heeft bij 33-jarige Guilian Preud'homme in moeilijkste zomer ooit

Dit is waarom Club Brugge geen twijfel heeft bij 33-jarige Guilian Preud'homme in moeilijkste zomer ooit

18:40
Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

14:20
'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

17:00
DONE DEAL: Union maakt er werk van en heeft nieuwe hoofdsponsor: "Enorm trots"

DONE DEAL: Union maakt er werk van en heeft nieuwe hoofdsponsor: "Enorm trots"

18:00
🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

13:30
1
DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

17:20
2
'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

16:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Antwerp is wel heel ver gaan zoeken: The Great Old heeft versterking beet op de flanken JaKu JaKu over 'Sibierski wil binnenkomen met héél straffe stoot en voormalig publiekslieveling terughalen naar Anderlecht' Pogi Pogi over Quelle ambition pour le Standard la saison prochaine ? "Si tu fais ça toute la saison, tu finis dans le Top 5" JaKu JaKu over Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Racing Genk wacht bang af na WK-nieuws over Zakaria El Ouahdi creve creve over Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf sven123 sven123 over Moeten Anderlecht en Sibierski (durven) gokken? Op deze manier kan paars-wit Nathan de Cat wél houden Pogi Pogi over Un Unioniste ne cache pas ses envies de départ : "Je suis prêt et je veux un nouveau challenge" franchi franchi over 'Vier (!) Premier League-clubs staan in de rij, maar Chelsea heeft dit héél duidelijk plan met Mike Penders' Frosties Frosties over Ferme wending? 'Buitenlandse topclub wil De Busser wegkapen voor neus van diverse Belgische teams' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved