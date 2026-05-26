'Vier (!) Premier League-clubs staan in de rij, maar Chelsea heeft dit héél duidelijk plan met Mike Penders'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
'Vier (!) Premier League-clubs staan in de rij, maar Chelsea heeft dit héél duidelijk plan met Mike Penders'
Foto: © photonews
Word fan van Strasbourg! 8

Mike Penders wordt aan de mouw getrokken van enkele Engelse clubs. Maar Chelsea FC houdt het been stijf. De Londense topclub heeft een duidelijk plan met onze landgenoot.

Chelsea FC hoestte in 2024 maar liefst twintig miljoen euro op voor Mike Penders. De Londenaars verhuurden onze landgenoot onmiddellijk voor het komende seizoen aan de Limburgers.

Penders mocht in het tussenseizoen heel even proeven van de kleedkamer bij The Blues, maar werd afgelopen seizoen verhuurd aan RC Strasbourg. Onze 20-jarige landgenoot groeide bij de Franse satellietclub van Chelsea uit tot één van de sterkhouders.

Wat zijn de plannen van Chelsea FC met Mike Penders?

Op naar een nieuwe verhuur? Met Brighton & Hove Albion, Tottenham Hotspur, Newcastle United en Aston Villa staan de Premier League-clubs alvast in de rij om Penders te verwelkomen.

Maar dat zal niét gebeuren. De Engelse media weten dat Chelsea héél duidelijke plannen heeft met onze landgenoot. Na het WK met de Rode Duivels wordt Penders op Stamford Bridge verwacht.

Het traject is héél duidelijk voor onze landgenoot

Chelsea ziet in onze landgenoot niet meteen de nummer één voor volgend seizoen, maar de Londenaars willen wél dat Penders zich kan aanpassen aan de kleedkamer en de druk die er op Stamford Bridge altijd is.

Wil dat zeggen dat Penders volgend seizoen zijn kans niet mag gaan? Zeker en vast niet. Chelsea kampte afgelopen seizoen met problemen tussen de palen. Een extra talent - ze hebben Senne Lammens ook aan het werk gezien bij Manchester United - als back-up kan zeker geen kwaad.

Vergelijking met... Thibaut Courtois

Maar het is niét de bedoeling om Penders volgend seizoen al te verbranden. Sky Sports weet dat Chelsea in onze landgenoot de toekomstige nummer één ziet. De vergelijking met ene Thibaut Courtois wordt zelfs al getrokken.

The Blues hebben zich de investering alvast niet beklaagd. Transfermarkt schat de marktwaarde van Penders ondertussen op 22 miljoen euro. En er zit zeker en vast nog voldoende rek op…

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Strasbourg
Mike Penders

Meer nieuws

Romelu Lukaku schat WK-kansen in en... geeft Domenico Tedesco dat extra duwtje onder de bus

Romelu Lukaku schat WK-kansen in en... geeft Domenico Tedesco dat extra duwtje onder de bus

23:00
Gaat Dries Mertens voor Sporting Hasselt voetballen? Sam Kerkhofs bevestigt gesprekken én... een belofte

Gaat Dries Mertens voor Sporting Hasselt voetballen? Sam Kerkhofs bevestigt gesprekken én... een belofte

22:02
'Sibierski wil binnenkomen met héél straffe stoot en voormalig publiekslieveling terughalen naar Anderlecht'

'Sibierski wil binnenkomen met héél straffe stoot en voormalig publiekslieveling terughalen naar Anderlecht'

21:40
OFFICIEEL: AC Milan houdt grote schoonmaak en ontslaat vier (!) bestuurders, ook Zlatan heeft het vlaggen

OFFICIEEL: AC Milan houdt grote schoonmaak en ontslaat vier (!) bestuurders, ook Zlatan heeft het vlaggen

21:21
Philippe Albert is keihard voor Anderlecht én geeft het startpunt van de paars-witte ondergang aan

Philippe Albert is keihard voor Anderlecht én geeft het startpunt van de paars-witte ondergang aan

21:00
Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar

Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar

20:40
1
'Deze spits die we in België héél goed kennen wordt de nieuwe aanvalsleider van Chelsea'

'Deze spits die we in België héél goed kennen wordt de nieuwe aanvalsleider van Chelsea'

20:20
RECONSTRUCTIE: Manchester City deed in... april nog een laatste poging om Vincent Kompany te overtuigen

RECONSTRUCTIE: Manchester City deed in... april nog een laatste poging om Vincent Kompany te overtuigen

20:02
Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening

Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening

19:40
8
Is het eindelijk prijs na jaren geflirt? 'Mourinho zorgt ervoor dat deze sterspeler naar Real Madrid komt'

Is het eindelijk prijs na jaren geflirt? 'Mourinho zorgt ervoor dat deze sterspeler naar Real Madrid komt'

19:20
Ferme wending? 'Buitenlandse topclub wil De Busser wegkapen voor neus van diverse Belgische teams'

Ferme wending? 'Buitenlandse topclub wil De Busser wegkapen voor neus van diverse Belgische teams'

19:00
3
Dit is waarom Club Brugge geen twijfel heeft bij 33-jarige Guilian Preud'homme in moeilijkste zomer ooit

Dit is waarom Club Brugge geen twijfel heeft bij 33-jarige Guilian Preud'homme in moeilijkste zomer ooit

18:40
Het voorbeeld van Duranville moet Nathan De Cat aan het denken zetten

Het voorbeeld van Duranville moet Nathan De Cat aan het denken zetten

18:20
DONE DEAL: Union maakt er werk van en heeft nieuwe hoofdsponsor: "Enorm trots"

DONE DEAL: Union maakt er werk van en heeft nieuwe hoofdsponsor: "Enorm trots"

18:00
'Anderlecht wil doordrukken voor miljoenendeal met sterkhouder Basel'

'Anderlecht wil doordrukken voor miljoenendeal met sterkhouder Basel'

17:40
DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

17:20
'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

17:00
'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

16:40
2
Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf

Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf

16:20
31
20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

16:00
Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'

Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'

15:30
'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

15:00
1
'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

14:40
2
Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

14:20
🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

13:30
Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

13:00
De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

12:34
13
DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

12:40
Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

12:20
3
Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

12:00
9
Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

11:00
4
Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

10:30
6
Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

10:15
Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

10:00
Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

09:30
3
KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

09:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel TIGERMANIA TIGERMANIA over Ferme wending? 'Buitenlandse topclub wil De Busser wegkapen voor neus van diverse Belgische teams' Fan1880 Fan1880 over Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen Jasperd Jasperd over Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening Dirk1897 Dirk1897 over 'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet' Meut Meut over Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf Dantie Dantie over Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar FC BRUGES FC BRUGES over Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen FC BRUGES FC BRUGES over 'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden' Eric Stevens Eric Stevens over Kevin Mac Allister a-t-il joué son dernier match pour l'Union ? Sa réponse aux supporters Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved