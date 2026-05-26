'Vier (!) Premier League-clubs staan in de rij, maar Chelsea heeft dit héél duidelijk plan met Mike Penders'

Mike Penders wordt aan de mouw getrokken van enkele Engelse clubs. Maar Chelsea FC houdt het been stijf. De Londense topclub heeft een duidelijk plan met onze landgenoot.

Chelsea FC hoestte in 2024 maar liefst twintig miljoen euro op voor Mike Penders. De Londenaars verhuurden onze landgenoot onmiddellijk voor het komende seizoen aan de Limburgers.

Penders mocht in het tussenseizoen heel even proeven van de kleedkamer bij The Blues, maar werd afgelopen seizoen verhuurd aan RC Strasbourg. Onze 20-jarige landgenoot groeide bij de Franse satellietclub van Chelsea uit tot één van de sterkhouders.

Wat zijn de plannen van Chelsea FC met Mike Penders?

Op naar een nieuwe verhuur? Met Brighton & Hove Albion, Tottenham Hotspur, Newcastle United en Aston Villa staan de Premier League-clubs alvast in de rij om Penders te verwelkomen.

Maar dat zal niét gebeuren. De Engelse media weten dat Chelsea héél duidelijke plannen heeft met onze landgenoot. Na het WK met de Rode Duivels wordt Penders op Stamford Bridge verwacht.

Het traject is héél duidelijk voor onze landgenoot

Chelsea ziet in onze landgenoot niet meteen de nummer één voor volgend seizoen, maar de Londenaars willen wél dat Penders zich kan aanpassen aan de kleedkamer en de druk die er op Stamford Bridge altijd is.





Wil dat zeggen dat Penders volgend seizoen zijn kans niet mag gaan? Zeker en vast niet. Chelsea kampte afgelopen seizoen met problemen tussen de palen. Een extra talent - ze hebben Senne Lammens ook aan het werk gezien bij Manchester United - als back-up kan zeker geen kwaad.

Vergelijking met... Thibaut Courtois

Maar het is niét de bedoeling om Penders volgend seizoen al te verbranden. Sky Sports weet dat Chelsea in onze landgenoot de toekomstige nummer één ziet. De vergelijking met ene Thibaut Courtois wordt zelfs al getrokken.

The Blues hebben zich de investering alvast niet beklaagd. Transfermarkt schat de marktwaarde van Penders ondertussen op 22 miljoen euro. En er zit zeker en vast nog voldoende rek op…