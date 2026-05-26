Aernout Van Lindt
🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen
Het werd een afscheid in mineur voor Thorgan Hazard bij RSC Anderlecht. En mogelijk wordt zijn begin bij zijn nieuwe club ook meteen eentje met een domper. Zijn laatste wedstrijd kan namelijk nog een fameus staartje krijgen.

Het avontuur van Thorgan Hazard bij Anderlecht zit erop. De flankaanvaller had een aflopend contract en dat wordt niet verlengd. De voorbije weken en maanden werd er veel gespeculeerd over zijn toekomst, maar sinds afgelopen weekend is er duidelijkheid.

En dus kon Hazard in de Brusselse derby tegen Union SG officieel afscheid nemen van de paars-witte supporters. Al werd het voor de speler zelf een afscheid in mineur, want hij slikte in zijn laatste wedstrijd een rode kaart.

Thorgan Hazard slikt een rode kaart in laatste wedstrijd voor RSC Anderlecht

De voormalige Rode Duivel ging net na de rust zwaar door op Guillerme Smith en werd met rood van het veld gestuurd. RSCA stond toen al met 4-0 in het krijt, uiteindelijk werd het nog 5-1. Na 15 goals en 11 assists werd het een pijnlijke laatste partij.

Ondertussen wordt de winger van paars-wit al gelinkt aan het Franse RC Lens. Mogelijk begint hij daar al meteen met een probleem aan zijn nieuw avontuur, want de kans is realistisch dat hij na zijn rode kaart geschorst zal worden.

Bondsparket is niet mals voor Thorgan Hazard

Schorsingen voor rode kaarten kunnen worden doorgegeven van het ene land naar het andere, dus op die manier zou Hazard mogelijk de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen bij Lens in de Franse competitie kunnen missen.

Het Bondsparket is alvast niet mals voor Thorgan Hazard. Zij willen hem wekenlang schorsen voor zijn rode kaart. Het voorstel dat ze aan Anderlecht en Hazard hebben gedaan is er eentje van twee speeldagen effectief en een derde met uitstel. Benieuwd of paars-wit en de winger daar mee akkoord zullen gaan. Het blanco strafregister van Hazard kan een hulp zijn om de strafmaat mogelijk nog naar beneden te halen.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

