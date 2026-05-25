"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

KRC Genk trekt zondag voor een ultieme wedstrijd in de Jupiler Pro League naar de Planet Group Arena in Gent. Dat gaat het wel moeten doen zonder een aantal van de sterkhouders, die al in de voorbereiding op het WK zullen zijn dan.

De FIFA heeft beslist dat de landen die naar het WK gaan vanaf 30 mei in principe hun spelers mogen opeisen om de voorbereiding op het WK aan te gaan. En dus komt de wedstrijd op 31 mei wel heel ongelegen voor Genk en in mindere mate Gent.

Junya Ito, Christopher Kayembe en Carlos Medina zullen er niet bij zijn nadat Japan, Congo en Ecuador hun spelers al hebben opgevraagd. Zij worden dus verwacht bij hun land en kunnen dus zoals geweten niet meespelen voor Genk op bezoek bij Gent.

KRC Genk mist heel wat sterkhouders op bezoek bij KAA Gent

Bovendien zijn er nog een aantal spelers onzeker - denk aan El Ouahdi of Karetsas. Puzzelwerk voor Nicky Hayen voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, ook met oog op de volgende jaargang.

"Ik snap ook niet waarom die wedstrijd op zondag is ingepland. Vorig jaar was die op donderdag", herinnert Filip Joos zich in 90 Minutes over de zaak. "Ook voor spelers is dat van belang, want drie dagen extra verlof is goed voor iedereen. Dat is niet niets."

Hendrik Van Crombrugge spreekt over de zaak: "Onthoofding"

Dat beseft ook doelman Hendrik Van Crombrugge. "Het is de kalendercommissie die zoiets beslist, zeker? We hebben op dit moment al wat gekwetsten en met de spelers die nu nog extra vertrekken, is het al helemaal een onthoofding van ons elftal."



Lees ook... Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk›

"De kans op kwetsuren is minder als je echt alles geeft", aldus nog de doelman. Er werd in de show al gegrapt over Van Crombrugge als rechtsachter in de opstelling tegen Gent, maar zelf zou hij zich dan eerder als centrale man van de drie centrale verdedigers zetten. We houden het deze week in de gaten welke spelers voor Genk kunnen aantreden in Gent.