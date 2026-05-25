Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

Bij STVV groeien de twijfels over de toekomst van aanvoerder Shogo Taniguchi. Na het vertrek van coach Wouter Vrancken lijkt nu ook de Japanse verdediger na te denken over een afscheid van Sint-Truiden.

Emotionele applauswissel

Tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen kreeg Taniguchi in de slotfase een applauswissel van het Truiense publiek. Dat moment deed meteen speculaties ontstaan over een mogelijk vertrek van de ervaren verdediger.

De Japanner werd samen met vertrekkers Goto, Muja en Yamamoto naar de kant gehaald. Daardoor leek het alsof ook hij mogelijk afscheid nam van Stayen.

Na de wedstrijd gaf Taniguchi toe dat zijn toekomst onzeker blijft. “Misschien was dit wel mijn laatste wedstrijd”, vertelde hij aan Het Belang van Limburg.

Onderhandelingen lopen nog

Het contract van Taniguchi loopt deze zomer af bij STVV. De club legde de aanvoerder ondertussen wel een nieuw voorstel voor, maar voorlopig werd nog geen akkoord bereikt.

De verdediger wil de komende weken een belangrijke beslissing nemen. “Voor het WK wil ik beslissen. Maar het is een heel moeilijke beslissing”, klonk het eerlijk.



Toch probeert Taniguchi voorlopig de focus op het komende wereldkampioenschap te houden. “Om eerlijk te zijn, ben ik er op dit moment niet echt mee bezig. Ik focus me vooral op het WK.”

Vertrek van Vrancken zorgt voor onzekerheid

Binnen STVV verandert er deze zomer heel wat. Met het aangekondigde vertrek van succescoach Wouter Vrancken breekt een nieuwe periode aan voor de club.

Dat zorgt ook bij spelers voor twijfels over hun toekomst. Taniguchi groeide de voorbije twee seizoenen uit tot één van de leiders van de ploeg en had een belangrijk aandeel in het sterke seizoen van de Limburgers.

De Japanse verdediger beseft dat STVV een uitzonderlijk jaar achter de rug heeft. “Het is een memorabel seizoen geweest”, vertelde hij trots.

Historisch seizoen voor STVV

Ondanks alle onzekerheid kijkt Taniguchi met veel voldoening terug op het afgelopen seizoen. STVV eindigde verrassend op de derde plaats en plaatste zich zo voor Europees voetbal.

“Ik ben zo blij met die derde plaats. It’s so great. We hebben geschiedenis geschreven”, aldus de kapitein. In zijn carrière won Taniguchi al verschillende prijzen in Japan, maar het successeizoen met STVV zal hem duidelijk bijblijven.