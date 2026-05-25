Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij STVV groeien de twijfels over de toekomst van aanvoerder Shogo Taniguchi. Na het vertrek van coach Wouter Vrancken lijkt nu ook de Japanse verdediger na te denken over een afscheid van Sint-Truiden.

Emotionele applauswissel

Tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen kreeg Taniguchi in de slotfase een applauswissel van het Truiense publiek. Dat moment deed meteen speculaties ontstaan over een mogelijk vertrek van de ervaren verdediger.

De Japanner werd samen met vertrekkers Goto, Muja en Yamamoto naar de kant gehaald. Daardoor leek het alsof ook hij mogelijk afscheid nam van Stayen.

Na de wedstrijd gaf Taniguchi toe dat zijn toekomst onzeker blijft. “Misschien was dit wel mijn laatste wedstrijd”, vertelde hij aan Het Belang van Limburg.

Onderhandelingen lopen nog

Het contract van Taniguchi loopt deze zomer af bij STVV. De club legde de aanvoerder ondertussen wel een nieuw voorstel voor, maar voorlopig werd nog geen akkoord bereikt.

De verdediger wil de komende weken een belangrijke beslissing nemen. “Voor het WK wil ik beslissen. Maar het is een heel moeilijke beslissing”, klonk het eerlijk.

Lees ook... "De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

Toch probeert Taniguchi voorlopig de focus op het komende wereldkampioenschap te houden. “Om eerlijk te zijn, ben ik er op dit moment niet echt mee bezig. Ik focus me vooral op het WK.”

Vertrek van Vrancken zorgt voor onzekerheid

Binnen STVV verandert er deze zomer heel wat. Met het aangekondigde vertrek van succescoach Wouter Vrancken breekt een nieuwe periode aan voor de club.

Dat zorgt ook bij spelers voor twijfels over hun toekomst. Taniguchi groeide de voorbije twee seizoenen uit tot één van de leiders van de ploeg en had een belangrijk aandeel in het sterke seizoen van de Limburgers.

De Japanse verdediger beseft dat STVV een uitzonderlijk jaar achter de rug heeft. “Het is een memorabel seizoen geweest”, vertelde hij trots.

Historisch seizoen voor STVV

Ondanks alle onzekerheid kijkt Taniguchi met veel voldoening terug op het afgelopen seizoen. STVV eindigde verrassend op de derde plaats en plaatste zich zo voor Europees voetbal.

“Ik ben zo blij met die derde plaats. It’s so great. We hebben geschiedenis geschreven”, aldus de kapitein. In zijn carrière won Taniguchi al verschillende prijzen in Japan, maar het successeizoen met STVV zal hem duidelijk bijblijven.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
KV Mechelen
Shogo Taniguchi
Wouter Vrancken

Meer nieuws

"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

16:00
🎥 Vanaken heeft al meteen prijs op de Pro League-awards

🎥 Vanaken heeft al meteen prijs op de Pro League-awards

21:40
"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

21:30
1
Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

21:00
Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

22:15
Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

20:20
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

11:46
1
📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

20:00
2
Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

20:40
Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

19:40
1
Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

19:00
Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

19:20
Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

13:39
6
Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

17:30
2
Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

17:15
Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

17:00
1
Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid Reactie

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid

15:45
WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

16:30
3
Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

15:30
3
KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

16:15
1
Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

07:00
5
Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

15:15
8
'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

15:00
Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit Analyse

Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit

14:40
Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

14:10
Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

12:55
1
'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

13:30
Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

13:10
1
Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

12:15
1
Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

12:20
KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

24/05
Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

11:45
3
Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

11:00
9
Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

10:30
7
"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

11:15
Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

10:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

dbr1609 dbr1609 over "Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van snuffel snuffel over 📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helicopter met een missie We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17 Union 60 Union 60 over "Oui, ce sont des boulettes" : Jonathan Lardot reconnaît deux grosses erreurs arbitrales durant les Playoffs Lommelaar Lommelaar over Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee" Bickyburger Bickyburger over Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen Sead08 Sead08 over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution" STAADBAL STAADBAL over Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen rinus michels rinus michels over Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson? jawaddedadde jawaddedadde over Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved