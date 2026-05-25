Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
De veiling van de privécollectie van Jean-Marie Pfaff heeft uitzonderlijke bedragen opgeleverd. Vooral een shirt van Diego Maradona trok alle aandacht. Het totale opbrengstbedrag werd niet bekendgemaakt, maar zou ruim boven het half miljoen euro liggen.

Maradona-shirt breekt records

Het absolute pronkstuk van de veiling was zonder twijfel het truitje van Diego Maradona. Jean-Marie Pfaff kreeg het shirt in handen na de halve finale van het WK 1986 in Mexico, waarin België met 2-0 verloor van Argentinië. Maradona scoorde toen beide doelpunten en groeide later uit tot één van de grootste voetbaliconen aller tijden.

Het shirt werd vooraf geschat op 350.000 tot 400.000 euro. Uiteindelijk ging het stuk exact voor 400.000 euro onder de hamer. Daarmee werd het veruit het duurste item van de volledige collectie.

Bijzondere stukken uit rijke carrière

Pfaff besloot recent afscheid te nemen van de memorabilia die hij tijdens zijn indrukwekkende loopbaan verzamelde. Eerder stelde hij de stukken al tentoon in een pop-upmuseum in Beveren en later ook in het Koning Boudewijnstadion. Voor de verkoop werkte hij samen met het Parijse veilinghuis Millon.

Ook een shirt van Johan Cruijff bracht een indrukwekkend bedrag op. Pfaff wisselde het truitje tijdens zijn interlanddebuut in 1976. Op het shirt schreef Cruijff: “Voor de beste en sympathiekste speler.” Dat bijzondere stuk leverde uiteindelijk 130.000 euro op.

Grote interesse van verzamelaars

Naast de absolute topstukken gingen nog verschillende unieke voetbalobjecten voor hoge bedragen weg. Een shirt van de Duitse doelman Harald Schumacher werd verkocht voor 35.000 euro. De officiële wedstrijdbal van de WK-finale van 1982 bracht 33.000 euro op.

Ook historische documenten deden het uitstekend. Een collectie unieke wedstrijdverslagen van het eerste WK voetbal in Uruguay werd afgehamerd op 32.000 euro. Verder vonden twee shirts van Zinédine Zidane een nieuwe eigenaar voor respectievelijk 19.000 en 13.000 euro.

Voetbalgeschiedenis blijft waardevol

De veiling toont nog maar eens hoe populair authentieke voetbalmemorabilia blijven bij verzamelaars wereldwijd. Vooral stukken met een historische link aan legendes als Maradona, Cruijff en Zidane blijken bijzonder gegeerd. Voor Jean-Marie Pfaff betekende de verkoop tegelijk een emotioneel afscheid van een unieke verzameling voetbalgeschiedenis.

