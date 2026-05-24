Vincent Janssen spreekt over zijn toekomst en trekt één duidelijke grens

Brandon Morren, voetbaljournalist
Vincent Janssen heeft afscheid genomen van Antwerp na vier bijzondere jaren. De Nederlandse spits weet nog niet wat volgt, maar sluit één ding in België volledig uit.

Vincent Janssen heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Antwerp. De Nederlandse spits stond in de basis tegen KVC Westerlo en kreeg voor de partij al een mooi eerbetoon. Ook bij zijn wissel en na het laatste fluitsignaal gaven de fans hem een prachtig afscheid.

"We hebben samen historie geschreven, dat kwam vandaag wel even allemaal terug ja", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. "Wat we hier gedaan hebben is fantastisch: dat is iets wat in België niet snel herhaald zal worden."

En gelijk heeft hij. Union SG probeerde dit seizoen ook voor de dubbel te gaan, maar liep de landstitel mis. "Bij een club als Antwerp komt dat niet vaak voor. Ik had er graag nog een beker bij gedaan voor de fans, maar dat is spijtig genoeg niet gelukt. Maar ik ben enorm trots dat ik vier jaar deel heb mogen uitmaken van deze club."

Janssen neemt afscheid van Antwerp en sluit deur voor Belgische clubs

Janssen wordt binnenkort 32 en zal een nieuwe club moeten vinden, als hij wil doorgaan uiteraard. "Ik heb oprecht nog geen enkel idee wat het brengt: ik ben er totaal nog niet uit", is hij eerlijk. "Alle opties zijn nog open. Het voetbal is gek he, ik heb geen idee en dat meen ik echt."

Over één ding is hij in ieder geval heel duidelijk. "In België is er voor mij sowieso niks anders dan Antwerp", laat hij verstaan. "Dat kan ik met zekerheid zeggen, dat is een zekerheid. Dat heeft niks met de clubs te maken, want er zijn heel veel mooie clubs in België. Maar Antwerp blijft voor mij de mooiste. Maar ik zie wel wat er op mij afkomt, ik lig niet zo snel wakker (lacht). Ik hoop wel dat ik hier nog eens terugkom", besluit de spits.

In totaal speelde Janssen 173 wedstrijden voor The Great Old waarin hij goed was voor 64 doelpunten en 27 assists. Hij speelde en scoorde bij geen enkele andere club meer dan bij Antwerp.

