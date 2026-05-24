OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
OH Leuven sloot het seizoen gisteren af met een 0-2-nederlaag tegen KRC Genk. De balans voor de Vlaams-Brabanders in de play-offs is overwegend negatief. Dat beseft ook Tobe Leysen, die met interesse uit het buitenland schermt.

OH Leuven kon in deze play-offs slechts één wedstrijd winnen. Dat gebeurde op speeldag 8 tegen Antwerp (3-0). Voor het overige boekte het zes nederlagen en speelde drie keer gelijk. Tegen Genk zag doelman Tobe Leysen zijn team hervallen in oude fouten.

Leysen zag OHL goals weggeven

"Het is niet normaal om zo te beginnen en doelpunten weg te geven", vertelde de doelman na de nederlaag, geciteerd door Sporza. "Het is een beetje het verhaal van ons seizoen."

"In de rust is dat duidelijk gezegd, daarna proberen we de knop om te draaien maar we zakken soms helemaal weg in een wedstrijd", ziet Leysen. "De voorbije jaren was het niet goed genoeg, we moeten hoger mikken en constanter zijn, want anders wordt het elk jaar te spannend."

Leysen schermt met interesse

Dat is een duidelijk wake-upcall van de doelman, die in verband gebracht wordt met een transfer. "Of het mijn laatste jaar is?", vroeg Leysen zich luidop  af. "Dat kan, maar ik heb nog een contract lopen. Er is interesse uit Italië, dat ga ik niet ontkennen."

De huidige overeenkomst van Leysen in Leuven loopt nog tot midden 2027. OHL lijkt een keuze te moeten maken. Het kan deze zomer cashen bij een mogelijke transfer of het risico nemen om volgend jaar met lege handen achter te blijven in het dossier.

Leysen speelde een sterk seizoen

Leysen moet volgens Transfermarkt momenteel 4 miljoen euro kosten. Zelf betaalde OHL in 2023 550.000 euro om Leysen over te nemen van Genk. De keeper zit ondertussen aan 99 optredens voor de Vlaams-Brabanders. Daarin hield hij 28 keer de nul.

Op zijn 24ste zou een stap hogerop misschien wel een optie zijn voor Leysen. Hij speelde een sterk seizoen en heeft zeker nog groeimarge. OHL werd ondertussen ook al aan een mogelijke opvolger gelinkt.

"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt

🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"

Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan

Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken"

Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

Mazzu vat seizoen van OHL pijnlijk samen na nieuwe nederlaag tegen RC Genk

"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

Iran heeft de knoop doorgehakt: tegenstander van Rode Duivels voert grote wijziging door voor WK

Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin

Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee"

Vincent Janssen spreekt over zijn toekomst en trekt één duidelijke grens

Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden

Meubelstuk in de JPL neemt afscheid, maar moest toch even slikken

Heeft Antwerp er een nieuw lichtpunt bij? Talent maakt indruk bij debuut op de Bosuil

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

Echt gebeurd: video's van Doku en Guardiola himself inspireren Lommel om te promoveren naar de JPL

