OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

OH Leuven sloot het seizoen gisteren af met een 0-2-nederlaag tegen KRC Genk. De balans voor de Vlaams-Brabanders in de play-offs is overwegend negatief. Dat beseft ook Tobe Leysen, die met interesse uit het buitenland schermt.

OH Leuven kon in deze play-offs slechts één wedstrijd winnen. Dat gebeurde op speeldag 8 tegen Antwerp (3-0). Voor het overige boekte het zes nederlagen en speelde drie keer gelijk. Tegen Genk zag doelman Tobe Leysen zijn team hervallen in oude fouten.

Leysen zag OHL goals weggeven

"Het is niet normaal om zo te beginnen en doelpunten weg te geven", vertelde de doelman na de nederlaag, geciteerd door Sporza. "Het is een beetje het verhaal van ons seizoen."

"In de rust is dat duidelijk gezegd, daarna proberen we de knop om te draaien maar we zakken soms helemaal weg in een wedstrijd", ziet Leysen. "De voorbije jaren was het niet goed genoeg, we moeten hoger mikken en constanter zijn, want anders wordt het elk jaar te spannend."

Leysen schermt met interesse

Dat is een duidelijk wake-upcall van de doelman, die in verband gebracht wordt met een transfer. "Of het mijn laatste jaar is?", vroeg Leysen zich luidop af. "Dat kan, maar ik heb nog een contract lopen. Er is interesse uit Italië, dat ga ik niet ontkennen."

De huidige overeenkomst van Leysen in Leuven loopt nog tot midden 2027. OHL lijkt een keuze te moeten maken. Het kan deze zomer cashen bij een mogelijke transfer of het risico nemen om volgend jaar met lege handen achter te blijven in het dossier.



Leysen speelde een sterk seizoen

Leysen moet volgens Transfermarkt momenteel 4 miljoen euro kosten. Zelf betaalde OHL in 2023 550.000 euro om Leysen over te nemen van Genk. De keeper zit ondertussen aan 99 optredens voor de Vlaams-Brabanders. Daarin hield hij 28 keer de nul.

Op zijn 24ste zou een stap hogerop misschien wel een optie zijn voor Leysen. Hij speelde een sterk seizoen en heeft zeker nog groeimarge. OHL werd ondertussen ook al aan een mogelijke opvolger gelinkt.