KRC Genk staat voor duurste transfer uit zijn geschiedenis

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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KRC Genk staat voor duurste transfer uit zijn geschiedenis

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KRC Genk zit in een zomer waarin er al bijzonder veel beweegt. De Limburgers moesten plots afscheid nemen van hoofdcoach Nicky Hayen, zagen ook assistent Johan Van Rumst vertrekken en zijn intussen volop bezig met het uittekenen van de sportieve lijnen voor het nieuwe seizoen.

Brandon Morren

Genk moet diep in de buidel tasten

Intussen lijkt ook duidelijk wat KRC Genk ongeveer op tafel zou moeten leggen voor Rafiu Durosinmi. Volgens Het Nieuwsblad zou Pisa zo’n 10,5 miljoen euro verlangen voor de Nigeriaanse spits. Als Racing dat bedrag effectief betaalt, wordt Durosinmi meteen de duurste inkomende transfer ooit van de Limburgers.

Dat record staat voorlopig nog op naam van Théo Bongonda, die in het seizoen 2019/2020 voor 7 miljoen euro overkwam van Zulte Waregem. Een transfer van Durosinmi zou dus niet zomaar een gerichte versterking zijn, maar een stevig statement. Zeker in een zomer waarin Genk opnieuw stabiliteit zoekt, zou zo’n investering veel zeggen over de ambities van de club.

KRC Genk zit in een zomer waarin er al bijzonder veel beweegt. De Limburgers moesten plots afscheid nemen van hoofdcoach Nicky Hayen, zagen ook assistent Johan Van Rumst vertrekken en zijn intussen volop bezig met het uittekenen van de sportieve lijnen voor het nieuwe seizoen.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft KRC Genk zijn oog laten vallen op Rafiu Durosinmi. De 23-jarige Nigeriaan staat momenteel onder contract bij Pisa, dat hem pas in januari overnam van Viktoria Pilsen. De Italiaanse club betaalde toen 9 miljoen euro voor de spits.

Genk kijkt naar Durosinmi

Een groot succes werd die overstap voorlopig niet. Pisa degradeerde uiteindelijk naar de Serie B, terwijl Durosinmi in 12 wedstrijden tot 1 doelpunt en 1 assist kwam. Dat zijn geen cijfers die meteen indruk maken, maar Genk kijkt duidelijk verder dan alleen zijn korte periode in Italië.

Bij Viktoria Pilsen liet Durosinmi namelijk wél zien waarom hij op de radar van verschillende clubs belandde. Voor de Tsjechische club speelde hij 86 wedstrijden, waarin hij goed was voor 35 doelpunten en 10 assists. Dat is een heel ander rapport.

Opnieuw Nigeriaanse toren?

Ook zijn profiel springt meteen in het oog. Durosinmi is 1m92 groot en past daarmee in een opvallend rijtje bij Genk. De Limburgers hadden met Paul Onuachu jarenlang een boomlange Nigeriaanse spits in huis en vonden later met Tolu Arokodare opnieuw een gelijkaardig profiel.

Nu wordt er dus opnieuw naar Nigeria gekeken. Durosinmi is ook international en verzamelde al drie caps voor zijn land. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 7 miljoen euro.

Makkelijk wordt een transfer wel niet. Durosinmi ligt bij Pisa nog tot juni 2030 onder contract. De Italiaanse club investeerde amper een half jaar geleden nog 9 miljoen euro in hem, waardoor Genk niet zomaar aan een koopje moet denken.

Toch is het logisch dat Racing de markt aftast. Na een woelige start van de zomer wil Genk snel opnieuw richting en duidelijkheid vinden. Een nieuwe grote spits zou daarin meteen een stevig signaal zijn.

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Rafiu Durosinmi

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