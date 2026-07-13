KRC Genk staat voor duurste transfer uit zijn geschiedenis

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KRC Genk zit in een zomer waarin er al bijzonder veel beweegt. De Limburgers moesten plots afscheid nemen van hoofdcoach Nicky Hayen, zagen ook assistent Johan Van Rumst vertrekken en zijn intussen volop bezig met het uittekenen van de sportieve lijnen voor het nieuwe seizoen.