Transfer van Tielemans had helemaal anders kunnen aflopen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Transfer van Tielemans had helemaal anders kunnen aflopen
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Youri Tielemans wordt binnenkort een speler van Manchester United, dat is intussen bevestigd. De Belg moet alleen nog zijn medische keuring afleggen. De Engelse journalist Ben Jacobs onthult dat de Rode Duivel echter ook had kunnen tekenen in het Midden-Oosten.

Verschillende Saoedische clubs toonden interesse in de Rode Duivel, maar hij koos uiteindelijk voor een sportieve uitdaging in plaats van een lucratieve deal. Dat is uiteraard goed nieuws voor België, want zo ziet het zijn aanvoerder naar een van de grootste Engelse clubs uit de voetbalgeschiedenis trekken. Hem naar Saudi-Arabië zien vertrekken, zou voor de Belgische supporters duidelijk een teleurstelling geweest zijn.

Youri Tielemans trekt naar Manchester United voor 41 miljoen euro, het bedrag van zijn afkoopclausule. Hij heeft inmiddels een akkoord gevonden met de Mancunians en staat te popelen om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen.

Een beslissing na het WK

Tielemans liet de Engelse club na het einde van het WK met België weten dat hij klaar was om er te tekenen. Hij wilde absoluut naar Manchester, waar hij een andere Rode Duivel zal vervoegen. Senne Lammens speelt namelijk sinds een seizoen bij Manchester United.

De Belgische doelman kwam in september 2025 over van Antwerp. Zijn contract loopt nog tot 30 juni 2030 en alles wijst erop dat hij stilaan zijn plek aan het veroveren is bij de Engelse club.

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