Defour bikkelhard: "Snap niet wat Anderlecht dan in Europa doet"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Defour bikkelhard: "Snap niet wat Anderlecht dan in Europa doet"
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht in Europa? Dat liep tot dusver goed af, met vijf zeges en een gelijkspel en ook best al wat doelpunten. In de competitie gaat het dan weer veel moeizamer. Waar ligt het verschil en wat moeten we verwachten de komende uren, maar ook dagen en weken?

Aernout Van Lindt

Defour bikkelhard: "Snap niet wat Anderlecht dan in Europa doet"

Na de wedstrijd - die met 1-2 verloren werd van de Fransen - ging Steven Defour nog eens flink door op het thema. Volgens hem is het heel jammer hoe Anderlecht zich heeft gepresenteerd - zeker in de eerste helft tegen Olympique Lyon.

"Hier had zoveel meer ingezeten. Je zag dat Lyon ook niet op zijn sterkst stond en ze begonnen zelf ook te klungelen. Ik wil graag Vitor Bruno zijn mening horen, maar telkens hij echt geroteerd heeft, is het niet goed afgelopen. Ik snap niet wat je in Europa gaat zoeken als je Sikan en Bentayeb op de bank zet."

RSC Anderlecht in Europa? Dat liep tot dusver goed af, met vijf zeges en een gelijkspel en ook best al wat doelpunten. In de competitie gaat het dan weer veel moeizamer. Waar ligt het verschil en wat moeten we verwachten de komende uren, maar ook dagen en weken?

De analisten beseffen dat het tegen Olympique Lyon niet makkelijk zal worden en ook coach Bruno weet dat het niet makkelijk wordt om tegen de Fransen te winnen. Maar tegen Hammarby, PAOK Saloniki en Kairat Almaty maakten ze ook al indruk.

Tegen de Zweden scoorden ze vier keer, tegen de Grieken ook en tegen de Kazachen zelfs zes keer. Dat zijn veertien goals in zes wedstrijden, toch een heel groot verschil met de vier goals in de competitie in evenveel wedstrijden.

Duidelijke keuze van Bruno voor Cvetkovic

In de spits bij paars-wit deze wedstrijd: Cvetkovic, die de voorkeur krijgt op Bentayeb. "Het gaat over hoe hij het elke dag doet en het profiel van de speler. Hij kan Lyon op een bepaalde manier pijn doen. Misschien gaan ze later zeggen dat ik gek ben, maar Cvetkovic kan het team helpen", aldus coach Bruno vooraf.

Sam Kerkhofs gaf in 90 Minutes voor de match tegen KV Mechelen al aan dat het te weinig was. Zeker als het gaat over het aantal doelpunten dat er worden gescoord, is het gewoon te weinig. Vier goals in zes wedstrijden? Neen, dat is niet voldoende.

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Is Bentayeb een completere spits dan Cvetkovic?

"Er zijn toch wel een paar verrassingen", aldus Steven Defour over de basisploeg van paars-wit. "Bentayeb is volgens mij een completere spits, zeker voor een 4-3-3 opstelling. Ik hoop dat ik mij vergis daarin", was de ex-speler van Anderlecht en Standard duidelijk.

"Het zijn tot nu toe zuinige overwinningen", pikte ook Imke Courtois in bij Sporza Live. "Ik vond het wel goed werken met Bentayeb, die snel en wendbaar is. Misschien is er ook een soort van rotatie binnen de ploeg. Bruno blijft zoeken naar zijn typeploeg."

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