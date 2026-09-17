Defour bikkelhard: "Snap niet wat Anderlecht dan in Europa doet"

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RSC Anderlecht in Europa? Dat liep tot dusver goed af, met vijf zeges en een gelijkspel en ook best al wat doelpunten. In de competitie gaat het dan weer veel moeizamer. Waar ligt het verschil en wat moeten we verwachten de komende uren, maar ook dagen en weken?