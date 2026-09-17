Rudi Garcia doet in Franse media boekje open over zijn relatie met Vincent Mannaert én vertrek bij België

De Rode Duivels zijn een nieuw hoofdstuk gestart. Mark van Bommel volgt Rudi Garcia op als bondscoach. De Fransman kwam ondertussen in de Franse media nog eens terug op zijn vertrek bij de Belgische voetbalbond.

Ook Rudi Garcia bevestigt dat zijn vertrek als bondscoach van België een gezamenlijke beslissing was. "Ik zou voor comfort gekozen hebben als ik zou gebleven zijn. En de keuze voor comfort is vaak de slechtste keuze."

"Bovendien had ik het gevoel dat Vincent Mannaert mijn visie niet helemaal steunde", herhaalt Garcia zijn woorden van de voorbije weken nog eens in de Franse kranten. "Het was nooit een financiële keuze. Er is niet over geld gesproken."

© photonews

Al respecteert Garcia wél de visie van Mannaert én de keuzes die de sportief directeur van de Belgische voetbalbond heeft gemaakt. "Of het me uitmaakt dat de KBVB al voor het WK contact heeft gehad met Mark van Bommel? Dat is mijn zaak niet."

"Ik heb altijd open kaart gespeeld", gaat Garcia verder. "Misschien was dat van zijn kant niet helemaal wederzijds. Al kan ik dat niet met zekerheid zeggen. En eigenlijk kan het me niet schelen. Ik wil geen polemiek starten die er niet is."

Ik heb altijd open kaart gespeeld. Misschien was dat bij Vincent Mannaert niet helemaal wederzijds

"Ik denk wél dat het zijn beslissing was om onze wegen te laten scheiden en niet de beslissing van de Raad van Bestuur of van iemand anders. Maar Vincent en ik hebben een goed gesprek gehad en we zijn zonder verbittering uit elkaar gegaan."





Ondertussen wacht Garcia op een nieuwe uitdaging. Naar eigen zeggen heeft hij het aanbod van een nationale voetbalbond geweigerd. Het is de bedoeling van de Fransman om opnieuw bij een club aan de slag te gaan.

Rudi Garcia weigerde om opnieuw aan de slag te gaan als bondscoach

Garcia werd de voorbije weken in verband gebracht met enkele openstaande vacatures bij Franse en Italiaanse clubs. In het verleden was hij clubcoach bij onder meer Olympique Marseille, Lille OSC, AS Roma en SSC Napoli.