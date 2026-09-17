Lyon-coach heeft duidelijke boodschap voor Rode Duivels na Anderlecht

Paulo Fonseca zag zijn Lyon woensdagavond met 1-2 winnen van Anderlecht en was vooral tevreden over wat zijn ploeg voor de rust liet zien. De Portugese trainer had ook een duidelijke boodschap over Loïs Openda. Ondanks de kritiek op de Belgische aanvaller ziet Fonseca nog altijd een belangrijke rol voor hem weggelegd bij de Rode Duivels.

Lyon maakte in het Lotto Park vooral voor de rust het verschil. De Fransen kwamen na 22 minuten al 0-2 voor en hadden volgens Fonseca vervolgens zelfs de mogelijkheden om de wedstrijd helemaal te beslissen.

"Ik denk dat we verdienden te winnen", analyseerde de trainer achteraf. "Onze eerste helft was geweldig. Ook aan het begin van de tweede helft kregen we nog vier kansen om de 0-3 te maken en de wedstrijd helemaal dood te maken."

Dat lukte niet, waardoor Anderlecht na de aansluitingstreffer opnieuw in de wedstrijd kwam. Lyon moest in de slotfase alle zeilen bijzetten, maar Fonseca was tevreden over de manier waarop zijn ploeg overeind bleef.

"Anderlecht heeft kwaliteit en bleef erin geloven tot het einde. Het positieve is dat we als team hebben verdedigd wanneer dat nodig was. Het is belangrijk om soms ook op deze manier wedstrijden te winnen."

"Openda is een grote prof"

Een opvallende passage uit de persconferentie ging over Openda. De Belgische aanvaller vond tegen zijn landgenoten niet de weg naar doel, hoewel hij volgens Fonseca wel goed aan het seizoen is begonnen.



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De prestaties van Openda liggen in België de voorbije weken onder een vergrootglas. Fonseca begrijpt die kritiek, maar wil vooral benadrukken wat de spits wel brengt.

"Loïs wordt bekritiseerd in België? Iedereen krijgt kritiek, zelfs wanneer je wint", reageerde de Lyon-coach. "Loïs is een grote prof. Hij is goed aan het seizoen begonnen, maar vanavond ontbrak alleen zijn doelpunt."

Daarmee neemt Fonseca het duidelijk op voor de aanvaller. Openda wist tegen Anderlecht wel enkele keren voor dreiging te zorgen, maar bleef uiteindelijk zonder treffer. Voor Fonseca verandert dat niets aan zijn beeld van de Rode Duivel. "Ik denk dat hij een speler kan zijn die belangrijk wordt voor de Belgische nationale ploeg."

De aanvaller probeert zich bij Lyon opnieuw in de kijker te spelen en weet dat zijn prestaties in Frankrijk nauwlettend worden gevolgd met het oog op de nationale ploeg.