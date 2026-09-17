Union begint Europa League-campagne met een knal! Viktoria Plzen maakte geen kans

Union SG heeft zijn eerste match in de League Phase van de Europa League met overtuiging gewonnen. De Brusselaars begonnen verschroeiend aan de partij en haalde de voet amper van het gaspedaal. Nog voor de rust stond het 0-2 in Tsjechië en na de rust diepten ze dat verder uit.

Hubert moest door de afwezigheid van onder meer Ross Sykes en Kevin Mac Allister zijn defensie herschikken. Kricfalusi, Sylla en Havenaar vormden de driemansdefensie, terwijl Schoofs en Zeneli centraal op het middenveld voor de controle moesten zorgen. Voorin kreeg Biondic steun van Olaru en Mofokeng.

Union begon sterk aan de wedstrijd en zette Viktoria Plzen meteen onder druk. De bezoekers kregen al vroeg enkele mogelijkheden om de score te openen. In de vijfde minuut werd een schot van Patris geblokt, waarna Wiegele zich even later moest onderscheiden met een knappe dubbele redding op een kopbal van Patris en de rebound.

Union was heer en meester

Union bleef het initiatief behouden. Olaru en Zeneli probeerden het met afstandsschoten, terwijl ook Schoofs dicht bij de openingstreffer kwam. Twee minuten later was het wel raak. Na slordig verdedigingswerk van Plzen kon Mofokeng profiteren. De Zuid-Afrikaan bleef koelbloedig en schoof de 0-1 voorbij Wiegele. Voor Mofokeng was het al zijn vierde doelpunt van het seizoen.

Plzen probeerde daarna meer in de wedstrijd te komen en kreeg ook enkele kansen. In de 25e minuut ontsnapte Union nadat Guilherme in de problemen kwam. Kricfalusi kon nog tussenkomen en de daaropvolgende poging ging naast. Even later moest Havenaar een gevaarlijke voorzet wegkoppen, terwijl Adu na een knappe actie zijn schot over het doel zag verdwijnen.

Union bleef ondertussen gevaarlijk op de counter. Biondic kreeg na een goede combinatie tussen Zeneli en Mofokeng nog een uitstekende mogelijkheid, maar besloot ver naast. Ook Zeneli testte Wiegele nog eens met een poging richting de korte hoek, maar de grote Tsjechische doelman stond opnieuw pal.





Union slaat opnieuw toe op slag van rust

Toch ging Union met een comfortabele voorsprong de rust in. Op slag van rust recupereerden de bezoekers de bal na een stilstaande fase. Patris stuurde Biondic meteen diep en de spits kwam alleen voor Wiegele.

Biondic bleef rustig en werkte de bal beheerst binnen: 0-2. Een knappe aanval van Union, al had Wiegele wellicht vroeger uit zijn doel kunnen komen.

Union houdt controle

Na de pauze kwam Union eigenlijk geen moment echt in de problemen. Plzen probeerde wel druk te zetten en op zoek te gaan naar de aansluitingstreffer, maar de Brusselaars hielden de wedstrijd goed onder controle.

Union bleef bovendien zelf voor gevaar zorgen en wist de voorsprong nog verder uit te diepen. De thuisploeg slaagde er niet meer in om de bezoekers echt aan het wankelen te brengen, waardoor Union rustig naar het einde van de wedstrijd kon spelen.