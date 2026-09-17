Datum: 17/09/2026 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Doosan Arena
Union begint Europa League-campagne met een knal! Viktoria Plzen maakte geen kans
Union begint Europa League-campagne met een knal! Viktoria Plzen maakte geen kans
Foto: © photonews

Union SG heeft zijn eerste match in de League Phase van de Europa League met overtuiging gewonnen. De Brusselaars begonnen verschroeiend aan de partij en haalde de voet amper van het gaspedaal. Nog voor de rust stond het 0-2 in Tsjechië en na de rust diepten ze dat verder uit.

Hubert moest door de afwezigheid van onder meer Ross Sykes en Kevin Mac Allister zijn defensie herschikken. Kricfalusi, Sylla en Havenaar vormden de driemansdefensie, terwijl Schoofs en Zeneli centraal op het middenveld voor de controle moesten zorgen. Voorin kreeg Biondic steun van Olaru en Mofokeng.

Union begon sterk aan de wedstrijd en zette Viktoria Plzen meteen onder druk. De bezoekers kregen al vroeg enkele mogelijkheden om de score te openen. In de vijfde minuut werd een schot van Patris geblokt, waarna Wiegele zich even later moest onderscheiden met een knappe dubbele redding op een kopbal van Patris en de rebound.

Union was heer en meester

Union bleef het initiatief behouden. Olaru en Zeneli probeerden het met afstandsschoten, terwijl ook Schoofs dicht bij de openingstreffer kwam. Twee minuten later was het wel raak. Na slordig verdedigingswerk van Plzen kon Mofokeng profiteren. De Zuid-Afrikaan bleef koelbloedig en schoof de 0-1 voorbij Wiegele. Voor Mofokeng was het al zijn vierde doelpunt van het seizoen.

Plzen probeerde daarna meer in de wedstrijd te komen en kreeg ook enkele kansen. In de 25e minuut ontsnapte Union nadat Guilherme in de problemen kwam. Kricfalusi kon nog tussenkomen en de daaropvolgende poging ging naast. Even later moest Havenaar een gevaarlijke voorzet wegkoppen, terwijl Adu na een knappe actie zijn schot over het doel zag verdwijnen.

Union bleef ondertussen gevaarlijk op de counter. Biondic kreeg na een goede combinatie tussen Zeneli en Mofokeng nog een uitstekende mogelijkheid, maar besloot ver naast. Ook Zeneli testte Wiegele nog eens met een poging richting de korte hoek, maar de grote Tsjechische doelman stond opnieuw pal.

Union slaat opnieuw toe op slag van rust

Toch ging Union met een comfortabele voorsprong de rust in. Op slag van rust recupereerden de bezoekers de bal na een stilstaande fase. Patris stuurde Biondic meteen diep en de spits kwam alleen voor Wiegele.

Biondic bleef rustig en werkte de bal beheerst binnen: 0-2. Een knappe aanval van Union, al had Wiegele wellicht vroeger uit zijn doel kunnen komen.

Union houdt controle

Na de pauze kwam Union eigenlijk geen moment echt in de problemen. Plzen probeerde wel druk te zetten en op zoek te gaan naar de aansluitingstreffer, maar de Brusselaars hielden de wedstrijd goed onder controle.

Union bleef bovendien zelf voor gevaar zorgen en wist de voorsprong nog verder uit te diepen. De thuisploeg slaagde er niet meer in om de bezoekers echt aan het wankelen te brengen, waardoor Union rustig naar het einde van de wedstrijd kon spelen.

Opstellingen

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Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Wiegele Florian 90' 7.44 -
  • Reddingen: 10
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/24 (29.2%)
Meer statistieken
Paliscak Tobias 90' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 40/46 (87%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Vavro Denis 90' 6.87 -
  • Nauwkeurige passes: 54/60 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Spáčil Karel 45' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Memic Amar 64' 5.23 -
  • Nauwkeurige passes: 17/25 (68%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
pirgic stefan   90' 5.83 -
  • Nauwkeurige passes: 30/39 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/5
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Hrosovský Patrik   72' 5.65 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
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Souare Cheick 90' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 40/47 (85.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Sojka Alexandr 90' 5.88 -
  • Nauwkeurige passes: 31/41 (75.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/12 (16.7%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Visinsky Denis 45' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Adu Prince Kwabena 64' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Červ Lukáš 18' 6.09 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Doski Merchas 0'  
Ladra Tomáš 0'  
Panoš Jiří 0'  
Faal Baboucarr 26' 6.35 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Kabongo Christophe 0'  
Gabriel Adam 26' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
Baier Viktor 0'  
Dweh Sampson 45' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 36/42 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Prebsl Filip 0'  
 

Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 7.81 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Havenaar Nikki 90' 7.34 -
  • Nauwkeurige passes: 40/49 (81.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sylla Massiré A 90' 7.98 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 67/75 (89.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Kricfalusi Ondrej  75' 8.11 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 52/58 (89.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Schoofs Rob 90' 7.03 -
  • Nauwkeurige passes: 74/86 (86%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Patris Louis A 90' 6.89 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/27 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Zeneli Besfort A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 49/51 (96.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Olaru Darius 82' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 43/51 (84.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 63' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mofokeng Relebohile 63' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/24 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 3/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Biondic Mateo  63' 8.05 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Hamoutahar Youssef 0'  
Chambaere Vic 0'  
Chibani Nohim 15' 7.16 -
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
Meer statistieken
Rodriguez Kevin 27' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Kavlashvili Giorgi 0'  
Aquino Dylan 8' 6.53  
Meer statistieken
De Roeve Denzel 27' 6.96 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
Meer statistieken
Hurtevent Ilan 27' 6.66 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Keita Sekou 0'  
Tshilanda Kabongo Daniel 0'  
Herbeleef Viktoria Plzen - Union SG

Europa League

 Speeldag 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-4 Sparta Praag Sparta Praag
Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-1 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 0-1 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
OFI Kreta OFI Kreta 2-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 4-0 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 5-0 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-3 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 4-1 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 1-2 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-3 Union SG Union SG
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 1-2 Torreense Torreense
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