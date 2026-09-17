Union SG mag dromen van finale Europa League: dit zegt CEO

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Vorige week was het knallen in de Champions League, deze week gaan we knallen in de Europa League. Met twee Belgische teams. Rest de vraag hoe ver die zouden kunnen komen. Het antwoord lijkt wat Union SG betreft wel eens ver te kunnen zijn. Dat denken ook de statistiekenbureaus alvast.