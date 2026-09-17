Dévy Rigaux trekt Club Brugge-model door bij Feyenoord: "Dát is beleid"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Dévy Rigaux trekt Club Brugge-model door bij Feyenoord: "Dát is beleid"
Foto: © photonews
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Dévy Rigaux werkt bij Feyenoord volgens hetzelfde principe waarmee hij eerder bij Club Brugge successen boekte. De technisch directeur van de Rotterdammers koos er deze zomer bewust voor om met Nacho Ferri en Shaqueel van Persie aan het seizoen te beginnen als opties voor de spitspositie. Niet omdat Feyenoord geen andere aanvaller kon gebruiken, maar omdat Rigaux gelooft in de ontwikkelingsmarge van jonge spelers.

Na het vertrek van Ayase Ueda naar Lille besloot Feyenoord geen nieuwe gevestigde spits meer aan te trekken. Voor Ferri werd wel negen miljoen euro betaald aan Westerlo. De Spanjaard kwam in België vorig seizoen tot elf doelpunten en kreeg in Rotterdam aanvankelijk tijd om zich aan te passen.

Afgelopen weekend betaalde dat vertrouwen zich voor het eerst nadrukkelijk uit. Ferri maakte een hattrick in de 0-7-zege op PEC Zwolle en liet daarmee zien waarom Feyenoord in hem investeerde.

Rigaux ziet zijn ontwikkeling niet als een verrassing. "Ferri maakt op alle vlakken een stijgende curve. Dat toont aan dat zijn evolutie niet zal stagneren. Hoe lang hij nodig heeft om impact te maken bij Feyenoord, dat zullen we moeten afwachten", aldus Rigaux bij Voetbal International.

Van Persie krijgt bewust ruimte

Ook achter Ferri ligt er bij Feyenoord geen ervaren alternatief klaar. De negentienjarige Shaqueel van Persie moet zijn kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dat de zoon van Robin van Persie nog moeite heeft om een volledige wedstrijd op hoog niveau te spelen, verandert volgens Rigaux niets aan de aanpak. "Je moet ook een keer ruimte maken voor zo'n jongen", vindt de technisch directeur.

Rigaux geeft wel toe dat hij onder andere financiële omstandigheden mogelijk anders had gehandeld. "Als de financiële mogelijkheid er was, had ik geprobeerd nog een spits te halen."

Toch is het opvallend dat Feyenoord na het vertrek van Ueda niet opnieuw de markt opging. Rigaux ziet het als een bewuste keuze om niet automatisch een nieuwe naam binnen te halen wanneer een positie niet meteen dubbel bezet is met ervaren spelers.

Thiago als voorbeeld

Die manier van werken heeft Rigaux niet bij toeval ontwikkeld. Bij Club Brugge zag hij eerder hoe een jonge spits met de juiste begeleiding een veel grotere speler kan worden dan aanvankelijk werd ingeschat.

Igor Thiago is daarbij zijn duidelijkste voorbeeld. De Braziliaan kwam bij Club Brugge binnen als een investering in de toekomst, kreeg tijd om zich te ontwikkelen en groeide uiteindelijk uit tot een spits die voor een recordbedrag werd verkocht.

Ook Nicolò Tresoldi past volgens Rigaux in dat plaatje. De Duitse jeugdinternational kwam bij Club Brugge terecht met ontwikkelingspotentieel en heeft sindsdien grote stappen gezet. Inmiddels wordt zijn naam in verband gebracht met interesse vanuit de Europese top.

Voor Rigaux bewijzen die voorbeelden dat een club soms verder moet kijken dan de onmiddellijke productie van een speler.

"Je moet kijken naar de ontwikkelingsmarge van een speler", legt hij uit. "Als je goed scout, goed ontwikkelt, er een performance team op zet en ervoor zorgt dat jonge spelers omringd worden door spelers die waarde vertegenwoordigen, dan kunnen er jongens opstaan van wie je het niet verwacht."

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