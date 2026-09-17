VAR steeds meer onder vuur: dit revolutionaire systeem kan het voetbal redden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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VAR steeds meer onder vuur: dit revolutionaire systeem kan het voetbal redden
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De VAR werd ingevoerd om het voetbal te verlossen van grote scheidsrechterlijke fouten. Intussen lijkt de videotechnologie zelf steeds vaker het onderwerp van discussie te worden. Bij vrijwel iedere controversiële fase rijst dezelfde vraag: was er sprake van een "clear and obvious error"?

Een mogelijk alternatief komt uit de Amerikaanse sportwereld: laat trainers zelf bepalen wanneer een belangrijke beslissing moet worden herbekeken.

Het probleem met de huidige VAR is volgens critici ingebakken in het systeem. Een scheidsrechter moet eerst beslissen of een overtreding heeft plaatsgevonden. Vervolgens moet een VAR-team beoordelen of die beslissing "duidelijk en overduidelijk" fout was. Daarmee wordt een subjectieve beslissing eigenlijk vervangen door een tweede subjectieve beslissing.

Bovendien heeft de huidige aanpak een grote impact op het spelritme. Doelpunten worden gevierd met de wetenschap dat er mogelijk nog een controle volgt, terwijl spelers en supporters soms minutenlang moeten wachten op een beslissing. De VAR moest vooral grote schandalen vermijden, maar dreigt zelf steeds meer centraal te staan in discussies.

Amerikaanse sport kiest voor verantwoordelijkheid bij de coaches

In de NFL, NBA en MLB bestaat daarom een ander systeem. Coaches krijgen een beperkt aantal challenges per wedstrijd. Ze kunnen een scheidsrechterlijke beslissing laten controleren, maar moeten daar wel bewust voor kiezen.

Dat mechanisme heeft een belangrijk voordeel: niet elke twijfelachtige fase wordt automatisch opnieuw bekeken. Een trainer zal zijn challenge alleen inzetten wanneer hij denkt dat de beslissing belangrijk genoeg én duidelijk fout is. Bij een mislukte challenge verliest hij bovendien een nieuwe mogelijkheid.

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Dat principe zou volgens het voorgestelde model ook in het voetbal kunnen werken. Een trainer zou bijvoorbeeld één challenge per wedstrijd krijgen. Als die succesvol is, krijgt hij er een tweede. De challenge zou binnen tien seconden na een beslissing moeten worden aangevraagd.

Bij een doelpunt, rode kaart of gegeven vrije trap kan de wedstrijd onmiddellijk worden stilgelegd. Bij een niet-gefloten strafschop zou de controle kunnen plaatsvinden bij de eerstvolgende onderbreking. Vervolgens krijgt de scheidsrechter bijvoorbeeld zestig seconden om de beelden te bekijken en een beslissing te nemen.

Eén challenge per wedstrijd kan eindeloos VAR-werk beperken

Het systeem zou bovendien niet noodzakelijk betekenen dat iedere beslissing ter discussie komt te staan. Net omdat trainers slechts één of twee kansen hebben, zullen ze hun momenten zorgvuldig moeten kiezen. Een discussie over een inworp in de eerste helft is waarschijnlijk geen challenge waard wanneer daardoor een mogelijk cruciale beslissing later niet meer kan worden aangevochten.

Buitenspel zou eventueel een aparte categorie kunnen blijven, omdat dergelijke fases dankzij technologie steeds sneller objectief kunnen worden beoordeeld. Ook in de slotfase zouden extra mogelijkheden kunnen worden ingebouwd om grote fouten alsnog te corrigeren.

Een challengesysteem zou de VAR niet foutloos maken. Ook trainers kunnen zich vergissen of vanuit hun eigen belangen handelen. Het grote verschil is echter dat zij zelf verantwoordelijkheid dragen voor het opnieuw bekijken van een beslissing.

Daarmee zou het voetbal opnieuw een belangrijk element kunnen terugwinnen: de emotie. Supporters zouden na een doelpunt niet telkens minutenlang hoeven af te wachten of ze mogen vieren. Tegelijk blijft de oorspronkelijke bedoeling van de VAR overeind: grote en bepalende fouten corrigeren.

De details van zo'n systeem kunnen nog eindeloos worden bediscussieerd. Maar na opnieuw een reeks controversiële VAR-momenten groeit de vraag of het voetbal niet beter af zou zijn met minder automatische controles en meer verantwoordelijkheid bij de mensen op de bank.

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