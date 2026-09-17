LIVE - Speeldag 7 JPL: Rik De Mil mist middenvelder tegen Standard
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 7 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. Vlak voor de interlandbreak kunnen we spreken van een belangrijk weekend, alweer.
Westerlo ziet speler opgeroepen worden door Japan
Shunsuke Saito ziet zijn knap seizoensbegin bij KVC Westerlo bekroond worden met een knappe selectie voor de Japanse nationale ploeg. De voorbije weken was Saito een van de sterkhouders bij De Kemphanen en hij zorgde ook mee voor de revival voor het team na een 0 op 9 in de eerste drie wedstrijden.
Hij mag nu - net als Kokubo van STVV, maar voor hem is dat niet meer dan normaal - aantreden in een aantal interessante oefenwedstrijden de komende weken en maanden. De Japanners nemen het de komende weken op tegen Uruguay, Venezuela en Ecuador.
Club Brugge heeft er twee Zwitserse internationals bij
Blauw-zwart haalde met Yann Sommer, Andrej Vasović en Cheveyo Tsawa maar liefst drie spelers met de Zwitserse nationaliteit naar West-Vlaanderen. Bondscoach Murat Yakin heeft die laatste twee nu met een selectie beloond voor Die Nati.
Daardoor zullen zij de komende weken niet op Jan Breydel te vinden zijn of in het Belfius Basecamp. Ze zullen met Zwitserland een paar interessante wedstrijden in de Nations League kunnen gaan spelen. Zwitserland speelt tegen Noord-Macedonië (2 keer), Schotland en Slovenië in de B-groep van de Nations League. Promotie naar de A-League is uiteraard het grote doel.
U21: Das Aufgebot für die kommenden Euro-Quali-Spiele 🙌🇨🇭— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) September 17, 2026
M21: La sélection pour les prochains matchs de qualification à l’Euro
Under 21: I nostri convocati per le prossime partite delle qualificazioni all’Europeo pic.twitter.com/Jl5UXpqsue
Rik De Mil moet middenvelder missen tegen Standard
AA Gent opent vrijdagavond de zevende speeldag in de Jupiler Pro League met een thuiswedstrijd tegen Standard. De Buffalo’s willen hun indrukwekkende ongeslagen reeks, die inmiddels twaalf officiële wedstrijden telt, verderzetten. Trainer Rik De Mil moet daarbij wel één van zijn zomeraanwinsten missen.
Standard-coach Vincent Euvrard bestempelde het duel eerder als de grootste uitdaging van de competitiestart voor de Rouches. Ook in Gent leeft het besef dat er een stevige tegenstander naar de Planet Group Arena afzakt.
Bénes niet inzetbaar tegen Standard
Laszlo Bénes ontbreekt vrijdag opnieuw in de selectie van AA Gent. De Slovaakse middenvelder sukkelt met een enkelblessure en miste daardoor ook al de wedstrijd van vorig weekend op het veld van Racing Genk.
Twee spelers Anderlecht opgeroepen voor Marokko
Mark Van Bommel maakt vrijdag vanuit Tubeke zijn selectie bekend. Een aantal collega-bondscoaches heeft de voorbije dagen al wel kaarten op tafel gelegd. Zo selecteerde Mohamed Ouahbi twee spelers van RSC Anderlecht voor Marokko.
Ali Maamar en Tawfik Bentayeb behoren tot de Marokkaanse kern voor de komende interlands. Maamar werkte eerder al samen met bondscoach Ouahbi: onder diens leiding werd hij wereldkampioen bij de Marokkaanse U20.
Maamar en Bentayeb naar de Atlas Leeuwen
Ook Bentayeb krijgt dus een uitnodiging. De aanvaller is een van de opvallende aanwinsten in de beginfase van het tijdperk-Antoine Sibierski in het Lotto Park. Hij kent de Belgische competitie overigens goed, net als Issame Charaï, de huidige trainer van Westerlo, die hem begeleidde bij Marokko U23.
De twee Anderlecht-spelers krijgen in de selectie gezelschap van enkele bekende namen uit de Jupiler Pro League. Redouane Halhal, vandaag actief bij Venezia en vroeger speler van KV Mechelen, is erbij. Dat geldt ook voor Zakaria El Ouahdi van Hamburg, ex-RWDM en KRC Genk, en Stuttgart-middenvelder Bilal El Khannouss, die bij Genk doorbrak.
Keepersoorlog op komst bij Zulte Waregem?
Is er een keepersoorlog op komst bij Zulte Waregem? Louis Bostyn deed het de voorbije zes speeldagen prima voor Essevee aan de Gaverbeek (en op verplaatsing), maar het zou zomaar kunnen dat hij alsnog zijn plaatsje onder de lat kwijt zou kunnen spelen.
Brent Gabriël is na een blessure tijdens de voorbereiding namelijk opnieuw helemaal fit. En zo kan ook hij opnieuw zijn plaatsje onder de lat proberen te claimen, al is de vraag nog wat Michael Beale ermee gaat doen. Bostyn staat graag onder de lat, maar gaat er geen oorlog van maken: "Het is de keuze van de trainer, ik ga niet in zijn plaats beslissen. Tot nu toe heb ik het goed gedaan."
Zulte Waregem heeft goede herinneringen aan Anderlecht
Zulte Waregem doet het voorlopig prima met 11 op 18 in het klassement. Daarmee staat het zelfs nog boven RSC Anderlecht, al kan paars-wit met een overwinning tegen Essevee op en over de Boeren springen in het klassement.
Essevee heeft wel goede herinneringen aan het Lotto Park, waar het de vorige twee keren won met 2-3. Wordt het ook deze keer een spektakelduel in Brussel? In de voorbeschouwing geloven ze er alvast in. Al zijn de onderlinge statistieken wel nog altijd in het voordeel van paars-wit: 9 zeges voor Zulte Waregem, 9 gelijke spelen en 34 zeges voor Anderlecht.
De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 7 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. Vlak voor de interlandbreak kunnen we spreken van een belangrijk weekend, alweer.
Standard trekt vrijdagavond naar de Planet Group Arena voor het duel met KAA Gent, de co-leider voorlopig dit seizoen. Vincent Euvrard moet daar, net als afgelopen weekend op Westerlo, verder zonder Gustav Mortensen. De keuze voor Tobias Mohr op de linkerflank pakte toen niet overtuigend uit, al wil de coach van de Rouches die beslissing niet afvallen.
Mohr kende op Westerlo een lastige wedstrijd, maar Euvrard wil zijn Duitser niet als enige met de vinger wijzen. “Er waren spelers die het nog moeilijker hadden dan hij op Westerlo”, reageerde hij woensdag met een glimlach op zijn persconferentie.
Krijg Mohr een nieuwe kans op de linkerkant?
Of Mohr vrijdag opnieuw aan de aftrap verschijnt tegen AA Gent, liet de Standard-trainer nog in het midden. “We zullen bekijken welke beslissing het beste is voor deze specifieke wedstrijd. Je moet je altijd deels aanpassen aan wat de tegenstander brengt en het juiste evenwicht vinden: zelf kansen creëren zonder er te veel weg te geven.”
Dat laatste loopt volgens Euvrard momenteel te stroef in uitwedstrijden. Standard incasseert buitenshuis te gemakkelijk doelpunten, terwijl dat vorig seizoen net een van de sterktes was. “Vorig seizoen wonnen we op verplaatsing dankzij onze defensieve stabiliteit: 0-1 in Mechelen, 0-2 op Westerlo, 0-3 in Genk, 0-1 bij Dender en 0-2 bij Cercle."
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"Dat betekent niet noodzakelijk dat we ons systeem of de opstelling moeten omgooien. We moeten vooral analyseren waar de sterktes en zwaktes van Gent liggen.” De keuze voor Mohr tegen Westerlo was volgens Euvrard wel degelijk logisch. De flankspeler had een degelijke voorbereiding achter de rug, traint goed en liet zich eerder als invaller al opmerken.
De puzzel zal ook tegen KAA Gent gelegd worden
“Westerlo had problemen met voorzetten en stilstaande fases. We wilden geen rechtspoot op de linkerzijde achter Adnane, die zelf ook rechtsvoetig is. De andere verdedigers zijn eveneens allemaal rechtsvoetig. In aanvallend opzicht voelde dat niet natuurlijk aan”, legde de coach uit.
Euvrard wilde ook voortbouwen op het dominante spel dat Standard tegen Antwerp had gebracht. “Ik wilde die dynamiek niet veranderen. We weten hoe de wedstrijd op Westerlo vervolgens is verlopen. Tegen Gent zullen we opnieuw nadenken op basis van de kwaliteiten van onze spelers en die van de tegenstander.”
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