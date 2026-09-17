Iedereen vol lof voor Rik De Mil (en KAA Gent): dit is de grote kracht

KAA Gent is ook na twaalf wedstrijden (zes in Europa, zes in de competitie) nog steeds ongeslagen. En zo is de vraag stilaan: wat heeft Rik De Mil in deze ploeg gebracht en waar liggen er nog groeikansen? De coach zelf wil de lat zelf ook zeker nog hoger leggen.

Wat De Mil graag eens zou doen: matchen ruim winnen en na een uur al in ‘spaarmodus’ kunnen. Met ook nog de League Phase in de Conference League en dus zes extra midweekwedstrijden op komst lijkt dat zeker geen overbodige luxe.

"Ruimer winnen? Dat zou absoluut leuk zijn, want dan zijn ze thuis ook blij omdat je minder snel oud wordt. Een hele match dominant zijn en met 3-0 winnen? Dat valt al niet zo vaak voor sowieso in de Belgische competitie."

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"We willen daar wel naartoe groeien zodat we in eens in een zetel kunnen zitten op het einde van de wedstrijd. Snak ik daar naar? Ja, maar het is logisch in het proces waarin we zitten dat het nog niet het geval is", aldus De Mil zelf.

Peter Vandenbempt was duidelijk in Vandenbempt: "De evolutie onder Rik De Mil is er de voorbije maanden, er staat nu echt een organisatie en Christian Burgess is daarbij een leider op en naast het veld. Er is veel discipline op en naast het veld. Er is terecht veel optimisme bij KAA Gent."

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"Rik De Mil is een low profile-trainer en dat is ook al anders geweest bij Gent, dus veel lof mag ook naar hem. Hij levert overal goed werk. Ze hadden in Europa wat geluk en een goede Roef nodig, maar soms heb je dat ook een beetje nodig en het is ze gegund."



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Franky Van der Elst was ook lyrisch in Een-Tweetje: "Misschien moeten we op het einde van het seizoen zeggen dat Burgess de beste transfer van het seizoen in de Jupiler Pro League is gebleken. Er staat nu wel een goede verdediging bij KAA Gent en een elftal wordt daarop gebouwd."

Punten pakken met de verdediging en organisatie

"Het staat er bij Gent. Ze hebben nog niet veel goals tegen gekregen en daarop kan je bouwen. Dat blijken de juiste keuzes van Gent en De Mil op dit moment. Er is nu ook strijd achteraan en op het middenveld. Er zit ook jong talent bij." Waarin hij werd bijgetreden door Buffalo Riet Maes: "Met Burgess en Van der Heyden hebben ze een bepaalde stabiliteit en ook Ngom is heel goed bezig."

"De Mil is begonnen met zijn verdediging en organisatie en daarmee kan je punten pakken, met ook Roef nog als heel goede doelman. Ze hebben nu ook meer mentaliteit, ik denk wel dat ze hun identiteit gevonden hebben. Het voetbal kan zeker nog beter, maar dat zei Rik De Mil ook: het zal in stapjes moeten gebeuren. Ik denk dat ze nu ook leren communiceren en elkaar op hun plaats kunnen zetten. Vorig seizoen waren ze misschien te braaf. De Mil wil dat smeerlapje naar boven krijgen en dat is aan het lukken. Dit is al een goede basis."

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En ook de mannen van Ongefilterd zien wel wat in dit Gent, te beginnen met Olivier Deschacht: "Ik ben kritisch geweest over de transfer van Burgess. Ik ken veel mensen bij Gent, zelfs mensen diep binnen het bestuur. Er waren mensen die zeiden dat ze 4-3-3 wilden voetballen met aanvallend pressievoetbal en dominant voetbal, dus er waren enorme twijfels. Maar kijk: hij heeft ze een soort DNA en identiteit gegeven."

"Zijn enthousiasme zorgt ervoor dat er plots elf winnaars op het veld staan. Chapeau ook aan Rik De Mil, die mee is gegaan van Burgess. Ze kiezen voor het systeem van Burgess van bij Union SG. Er zijn toch wel een paar ontdekkingen, zoals De Vlieger. Dat is de nieuwe Kums. En Ngom is echt dé ontdekking. Die is zo sterk."

Het laatste woord? Dat is voor Stijn Stijnen: "De benadering van De Mil om zijn eigen visie aan de kant te zetten in functie van de spelers die hij heeft: straf. Zijn systeem heeft hij opgegeven en er is gekozen voor het systeem Burgess. Hij brengt het en de weinige tegendoelpunten zijn geen toeval, dat komt over van Union SG."