Iedereen vol lof voor Rik De Mil (en KAA Gent): dit is de grote kracht

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Iedereen vol lof voor Rik De Mil (en KAA Gent): dit is de grote kracht
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KAA Gent is ook na twaalf wedstrijden (zes in Europa, zes in de competitie) nog steeds ongeslagen. En zo is de vraag stilaan: wat heeft Rik De Mil in deze ploeg gebracht en waar liggen er nog groeikansen? De coach zelf wil de lat zelf ook zeker nog hoger leggen.

Wat De Mil graag eens zou doen: matchen ruim winnen en na een uur al in ‘spaarmodus’ kunnen. Met ook nog de League Phase in de Conference League en dus zes extra midweekwedstrijden op komst lijkt dat zeker geen overbodige luxe.

"Ruimer winnen? Dat zou absoluut leuk zijn, want dan zijn ze thuis ook blij omdat je minder snel oud wordt. Een hele match dominant zijn en met 3-0 winnen? Dat valt al niet zo vaak voor sowieso in de Belgische competitie."

Rik De Mil weet wat hij wil, analisten roemen de verdedigers van KAA Gent

"We willen daar wel naartoe groeien zodat we in eens in een zetel kunnen zitten op het einde van de wedstrijd. Snak ik daar naar? Ja, maar het is logisch in het proces waarin we zitten dat het nog niet het geval is", aldus De Mil zelf. 

Peter Vandenbempt was duidelijk in Vandenbempt: "De evolutie onder Rik De Mil is er de voorbije maanden, er staat nu echt een organisatie en Christian Burgess is daarbij een leider op en naast het veld. Er is veel discipline op en naast het veld. Er is terecht veel optimisme bij KAA Gent."

Rik De Mil
© photonews

"Rik De Mil is een low profile-trainer en dat is ook al anders geweest bij Gent, dus veel lof mag ook naar hem. Hij levert overal goed werk. Ze hadden in Europa wat geluk en een goede Roef nodig, maar soms heb je dat ook een beetje nodig en het is ze gegund."

Lees ook... LIVE - Speeldag 7 JPL: Rik De Mil mist middenvelder tegen Standard

Franky Van der Elst was ook lyrisch in Een-Tweetje: "Misschien moeten we op het einde van het seizoen zeggen dat Burgess de beste transfer van het seizoen in de Jupiler Pro League is gebleken. Er staat nu wel een goede verdediging bij KAA Gent en een elftal wordt daarop gebouwd."

Punten pakken met de verdediging en organisatie

"Het staat er bij Gent. Ze hebben nog niet veel goals tegen gekregen en daarop kan je bouwen. Dat blijken de juiste keuzes van Gent en De Mil op dit moment. Er is nu ook strijd achteraan en op het middenveld. Er zit ook jong talent bij." Waarin hij werd bijgetreden door Buffalo Riet Maes: "Met Burgess en Van der Heyden hebben ze een bepaalde stabiliteit en ook Ngom is heel goed bezig."

"De Mil is begonnen met zijn verdediging en organisatie en daarmee kan je punten pakken, met ook Roef nog als heel goede doelman. Ze hebben nu ook meer mentaliteit, ik denk wel dat ze hun identiteit gevonden hebben. Het voetbal kan zeker nog beter, maar dat zei Rik De Mil ook: het zal in stapjes moeten gebeuren. Ik denk dat ze nu ook leren communiceren en elkaar op hun plaats kunnen zetten. Vorig seizoen waren ze misschien te braaf. De Mil wil dat smeerlapje naar boven krijgen en dat is aan het lukken. Dit is al een goede basis."

De Mil Seck Balikwisha
© photonews

En ook de mannen van Ongefilterd zien wel wat in dit Gent, te beginnen met Olivier Deschacht: "Ik ben kritisch geweest over de transfer van Burgess. Ik ken veel mensen bij Gent, zelfs mensen diep binnen het bestuur. Er waren mensen die zeiden dat ze 4-3-3 wilden voetballen met aanvallend pressievoetbal en dominant voetbal, dus er waren enorme twijfels. Maar kijk: hij heeft ze een soort DNA en identiteit gegeven."

"Zijn enthousiasme zorgt ervoor dat er plots elf winnaars op het veld staan. Chapeau ook aan Rik De Mil, die mee is gegaan van Burgess. Ze kiezen voor het systeem van Burgess van bij Union SG. Er zijn toch wel een paar ontdekkingen, zoals De Vlieger. Dat is de nieuwe Kums. En Ngom is echt dé ontdekking. Die is zo sterk."

Het laatste woord? Dat is voor Stijn Stijnen: "De benadering van De Mil om zijn eigen visie aan de kant te zetten in functie van de spelers die hij heeft: straf. Zijn systeem heeft hij opgegeven en er is gekozen voor het systeem Burgess. Hij brengt het en de weinige tegendoelpunten zijn geen toeval, dat komt over van Union SG."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KAA Gent - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (18/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Standard
Rik De Mil

Meer nieuws

LIVE - Speeldag 7 JPL: Rik De Mil mist middenvelder tegen Standard

LIVE - Speeldag 7 JPL: Rik De Mil mist middenvelder tegen Standard

16:45
Raskin reageert op deze manier na afscheid Witsel

Raskin reageert op deze manier na afscheid Witsel

16:00
1
Deze Belg hoopt vurig op de Rode Duivels na sterke terugkeer

Deze Belg hoopt vurig op de Rode Duivels na sterke terugkeer

16:30
DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger dan toch nog vertrekken

DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger dan toch nog vertrekken

13:30
VAR steeds meer onder vuur: dit revolutionaire systeem kan het voetbal redden

VAR steeds meer onder vuur: dit revolutionaire systeem kan het voetbal redden

14:00
7
DONE DEAL: Jeugdproduct Club Brugge verlaat OH Leuven voor opmerkelijk avontuur

DONE DEAL: Jeugdproduct Club Brugge verlaat OH Leuven voor opmerkelijk avontuur

15:30
Kevin De Bruyne staat voor bijzondere mijlpaal in zijn carrière: zondag kan het al zover zijn

Kevin De Bruyne staat voor bijzondere mijlpaal in zijn carrière: zondag kan het al zover zijn

15:00
📷 Beerschot pakt groots uit met stevige verwijzing naar Antwerpse haven

📷 Beerschot pakt groots uit met stevige verwijzing naar Antwerpse haven

14:30
Defour bikkelhard: "Snap niet wat Anderlecht dan in Europa doet"

Defour bikkelhard: "Snap niet wat Anderlecht dan in Europa doet"

13:00
3
'Le Professeur' toonde weer zijn belang, maar... Vitor Bruno deed Amane ook geen cadeau

'Le Professeur' toonde weer zijn belang, maar... Vitor Bruno deed Amane ook geen cadeau

12:30
LIVE: Meteen een zware opdracht voor Union in Europa League: deze zes spelers ontbreken Live

LIVE: Meteen een zware opdracht voor Union in Europa League: deze zes spelers ontbreken

11:15
Nog maar 15 en nu al begeerd door Real Madrid, Barça en ook Kompany wil hem: United maakt zich zorgen

Nog maar 15 en nu al begeerd door Real Madrid, Barça en ook Kompany wil hem: United maakt zich zorgen

12:00
1
Van Bommel kan meteen voor verrassing zorgen bij Rode Duivels: opvallende naam in beeld

Van Bommel kan meteen voor verrassing zorgen bij Rode Duivels: opvallende naam in beeld

11:30
8
Lyon-coach heeft duidelijke boodschap voor Rode Duivels na Anderlecht Reactie

Lyon-coach heeft duidelijke boodschap voor Rode Duivels na Anderlecht

10:30
3
Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie

Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie

10:50
3
Slecht nieuws voor Youri Tielemans? "De winnaars zijn diegenen die niet speelden"

Slecht nieuws voor Youri Tielemans? "De winnaars zijn diegenen die niet speelden"

10:00
6
Na miljardenregen en veel frustratie: grote verandering bij Chelsea

Na miljardenregen en veel frustratie: grote verandering bij Chelsea

09:45
Anderlecht-nieuwkomers grijpen hun kans niet tegen Lyon: Bruno neemt één speler in bescherming

Anderlecht-nieuwkomers grijpen hun kans niet tegen Lyon: Bruno neemt één speler in bescherming

09:30
6
Ballenjongen die een trap kreeg van Eden Hazard is nu multimiljonair (mede dankzij Hazard)

Ballenjongen die een trap kreeg van Eden Hazard is nu multimiljonair (mede dankzij Hazard)

09:00
Dévy Rigaux trekt Club Brugge-model door bij Feyenoord: "Dát is beleid"

Dévy Rigaux trekt Club Brugge-model door bij Feyenoord: "Dát is beleid"

08:30
🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar

🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar

07:45
43
Belgische avond op Old Trafford eindigt in Engelse bekerstunt: De Cuyper kegelt kapitein Tielemans eruit

Belgische avond op Old Trafford eindigt in Engelse bekerstunt: De Cuyper kegelt kapitein Tielemans eruit

07:20
Onze punten voor Anderlecht: heel veel buizen bij paars-wit, maar ook enkele uitblinkers

Onze punten voor Anderlecht: heel veel buizen bij paars-wit, maar ook enkele uitblinkers

06:30
6
Vitor Bruno verdedigt beslissingen: "Voor mij gaat er één ding boven alles" Reactie

Vitor Bruno verdedigt beslissingen: "Voor mij gaat er één ding boven alles"

23:53
1
Gent-fans kunnen nog veel verwachten van deze speler: "Volgens mij zit er nog meer in"

Gent-fans kunnen nog veel verwachten van deze speler: "Volgens mij zit er nog meer in"

16/09
Mihajlo Cvetkovic weet heel goed waar het fout liep tegen Lyon en houdt geen blad voor de mond Reactie

Mihajlo Cvetkovic weet heel goed waar het fout liep tegen Lyon en houdt geen blad voor de mond

23:33
LIVE: Anderlecht speelt ineens met drie... centrumspitsen Live

LIVE: Anderlecht speelt ineens met drie... centrumspitsen

22:32
Iedereen heeft een mening over blunders Yann Sommer (Club Brugge): dit is de neerslag

Iedereen heeft een mening over blunders Yann Sommer (Club Brugge): dit is de neerslag

22:30
7
Cvetkovic gaf Anderlecht hoop na desastreuze eerste helft: paars-wit had wel een punt verdiend

Cvetkovic gaf Anderlecht hoop na desastreuze eerste helft: paars-wit had wel een punt verdiend

22:51
🎥 Ook deze Rode Duivel aan het kanon: een dolle Europa League-avond samengevat

🎥 Ook deze Rode Duivel aan het kanon: een dolle Europa League-avond samengevat

23:00
'Jeugdproduct Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge staat voor opvallende terugkeer dicht bij huis'

'Jeugdproduct Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge staat voor opvallende terugkeer dicht bij huis'

22:00
Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers

Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers

16/09
5
Live. Transfernieuws 16/9: Niet Club Brugge, maar nieuw contract bij Ajax

Live. Transfernieuws 16/9: Niet Club Brugge, maar nieuw contract bij Ajax

21:45
Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt

Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt

20:00
2
Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)

Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)

19:30
5
"Hopelijk beseffen de supporters dat": Steven Defour heeft duidelijke boodschap voor STVV-fans

"Hopelijk beseffen de supporters dat": Steven Defour heeft duidelijke boodschap voor STVV-fans

19:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 18/09 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 19/09 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 19/09 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 19/09 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 19/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Bruno verrast met keuzes, analisten zien het grote pijnpunt en zijn scherp Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Anderlecht-nieuwkomers grijpen hun kans niet tegen Lyon: Bruno neemt één speler in bescherming wilmabar123 wilmabar123 over 🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Slecht nieuws voor Youri Tielemans? "De winnaars zijn diegenen die niet speelden" Vital Verheyen Vital Verheyen over VAR steeds meer onder vuur: dit revolutionaire systeem kan het voetbal redden Don Bozhinov Don Bozhinov over Van Bommel kan meteen voor verrassing zorgen bij Rode Duivels: opvallende naam in beeld 1872 1872 over Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie Thijs Verstuyft Thijs Verstuyft over Iedereen heeft een mening over blunders Yann Sommer (Club Brugge): dit is de neerslag rinus michels rinus michels over Onze punten voor Anderlecht: heel veel buizen bij paars-wit, maar ook enkele uitblinkers Stigo12 Stigo12 over Lyon-coach heeft duidelijke boodschap voor Rode Duivels na Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved