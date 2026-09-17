Kevin De Bruyne staat voor bijzondere mijlpaal in zijn carrière: zondag kan het al zover zijn

Kevin De Bruyne staat voor een bijzonder moment in zijn carrière. De 35-jarige Belg heeft inmiddels 199 doelpunten achter zijn naam staan en kan zondag tegen Fiorentina de magische grens van 200 goals bereiken. De middenvelder van Napoli is daarmee dicht bij een nieuwe mijlpaal in een carrière die al meer dan vijftien jaar op het hoogste niveau duurt.

De Bruyne maakte zijn eerste doelpunt in februari 2010. Als speler van Genk trof hij raak tegen Standard Luik, toen hij amper achttien jaar oud was. Sindsdien bleef de teller gestaag oplopen bij onder meer Werder Bremen, Chelsea, Wolfsburg, Manchester City en nu Napoli.

Zes doelpunten in 26 wedstrijden voor Napoli

Voor Napoli staat De Bruyne momenteel op zes doelpunten in 26 wedstrijden. Al zijn Italiaanse treffers vielen in de Serie A. Hij scoorde onder meer tegen Sassuolo, Fiorentina, AC Milan, Inter, Cremonese en Genoa.

Dat laatste doelpunt kwam op zijn debuut voor Napoli op 22 augustus. Tegen Genoa zette hij daarmee een belangrijke stap richting de 200. In de wedstrijden daarna tegen Como, Inter, Arsenal en Bologna lukte het hem niet om de grens te bereiken, hoewel hij tegen Bologna dicht bij een doelpunt kwam.

Tegen Fiorentina krijgt hij zondag een nieuwe kans. De wedstrijd wordt bovendien bijzonder voor De Bruyne, want vorig seizoen scoorde hij in dezelfde wedstrijd vanaf de strafschopstip tegen David de Gea. De Spaanse doelman kan opnieuw zijn tegenstander worden.

De Bruyne blijft ook als aangever bepalend

Dat De Bruyne niet alleen voor zijn doelpunten belangrijk is, blijkt uit zijn andere cijfers. Dit seizoen creëerde hij al tien kansen voor zijn ploegmaats bij Napoli. Daarmee staat hij volgens Corriere dello Sport ruim boven zijn ploegmaats: Leonardo Spinazzola volgt met vijf gecreëerde kansen.





In totaal maakte De Bruyne 161 doelpunten in 673 wedstrijden voor zijn clubs. Voor de Rode Duivels staat hij op 38 goals in 124 interlands. Samen brengt dat zijn totaal op 199.

Opvallend is dat Chelsea de enige club is waarvoor De Bruyne nooit scoorde. Zijn passage op Stamford Bridge bleef beperkt tot negen wedstrijden, waarna hij in januari 2014 naar Wolfsburg vertrok.

Zondag kan De Bruyne dus een nieuwe mijlpaal bereiken. Eén doelpunt in Firenze volstaat om zijn indrukwekkende carrièrecijfer op 200 te brengen.