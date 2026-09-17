Onze punten voor Anderlecht: heel veel buizen bij paars-wit, maar ook enkele uitblinkers

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
| 4 reacties
Onze punten voor Anderlecht: heel veel buizen bij paars-wit, maar ook enkele uitblinkers
Foto: © photonews
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Anderlecht moest donderdagavond het onderspit delven tegen Lyon en vooral de eerste helft was paars-wit onwaardig. Dat vertaalt zich ook in onze punten. Slechts drie spelers kregen een 7, terwijl verschillende basisspelers zwaar onder de verwachtingen bleven. Vooral de prestatie van Aasgaard viel tegen, maar ook achterin en op de flanken was het zoeken naar zekerheid.

Coosemans (7)

Zijn uittrappen en passes vanuit de achterlijn zorgden af en toe voor onrust, maar Coosemans hield Anderlecht wel in de wedstrijd. Hij voorkwam de 0-3, een doelpunt dat de partij helemaal had kunnen beslissen.

Augustinsson (4)

Boudache draaide hem helemaal dol bij de 0-1 en Augustinsson leek die fase maar moeilijk uit zijn hoofd te krijgen. Aanvallend wordt er weinig van hem verwacht, maar ook defensief kreeg hij het bijzonder lastig.

Pétrot (5)

Na rust herstelde hij zich wel, maar zijn eerste helft speelde Lyon volledig in de kaart. De Fransen herinnerden zich blijkbaar nog zijn periode bij Saint-Étienne en leken zich weinig zorgen te maken over zijn aanwezigheid achterin.

Omobamidele (4)

Bij het tweede doelpunt ging de Ier niet snel genoeg door op Nakamura. Daarna volgden nog enkele mislukte opbouwen van achteruit. Over de hele wedstrijd bekeken bracht Omobamidele te weinig zekerheid.

Maamar (7)

Opnieuw een van de schaarse lichtpunten bij paars-wit. Hij schilderde een heerlijke voorzet op het hoofd van Cvetkovic en zorgde met zijn infiltraties geregeld voor gevaar.

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Llansana (4,5)

Zijn sterke laatste halfuur, ondanks slordigheid in de zone van de waarheid, kon amper verbergen hoe zwak hij voordien voor de dag kwam. Tot dan was zijn wedstrijd ronduit ondermaats.

Amane (4)

Zijn eerste basisplaats werd een moeilijke opdracht. Amane liet enkele degelijke ingrepen zien, maar zijn passes vonden zelden een ploegmaat. Hij bleef na de rust in de kleedkamer.

Kana (7)

Hij begon moeizaam en leed vroeg balverlies dat Anderlecht duur had kunnen staan. Vervolgens nam Kana het middenveld echter in handen. Ondanks de vermoeidheid na weken met opeenvolgende basisplaatsen, bewees hij waarom hij aan deze wedstrijd moest beginnen.

Aasgaard (4)

Na een aardige openingsfase zakte hij volledig weg. Aan de bal bracht hij nauwelijks iets bij en enkele gevaarlijke balverliezen maakten zijn prestatie nog zwakker. Ver onder zijn normale niveau.

Ambros (5)

Ambros liet af en toe een knappe pass of combinatie zien, maar haalde niet het niveau van zijn sterke seizoensbegin. De rol op de flank lijkt hem ook niet te liggen en helpt hem weinig vooruit.

Winkler (5)

De snelheid waarvoor hij werd aangekondigd, blijft voorlopig moeilijk te ontwaren. Alleen in enkele defensieve acties toonde hij een versnelling. Hij had wel enkele bruikbare afleggers voor Cvetkovic in huis en bleef hard werken, maar het bleef allemaal erg stroef.

Cvetkovic (7)

Met zijn kenmerkende strijdlust sleepte hij Anderlecht mee en hij bekroonde die inzet met een doelpunt. In de slotfase had hij mogelijk ook nog een strafschop kunnen krijgen. Anderlecht kan moeilijk zonder hem.

4 reacties
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