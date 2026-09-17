Van Bommel kan meteen voor verrassing zorgen bij Rode Duivels: opvallende naam in beeld

Mark van Bommel maakt vrijdag zijn eerste selectie als bondscoach van de Rode Duivels bekend en één naam zou daarbij voor de nodige verrassing kunnen zorgen. Mandela Keita wordt genoemd als mogelijke nieuwkomer in de selectie van de Nederlander. Nu Axel Witsel heeft afgehaakt, kan de deur voor de 24-jarige middenvelder opnieuw opengaan.

Keita verzamelde bijna drie jaar geleden al zijn enige interland voor België. Sindsdien verdween hij echter uit beeld bij de nationale ploeg. Toch heeft de defensieve middenvelder zich bij Parma opnieuw nadrukkelijk op de kaart gezet.

Keita kent Van Bommel nog van bij Antwerp

Van Bommel hoeft bovendien niet lang na te denken over het profiel van Keita. De twee kennen elkaar uitstekend van hun gezamenlijke periode bij Antwerp. Keita werkte van januari 2023 tot juni 2024 onder de Nederlandse trainer en was een belangrijke schakel in het elftal dat onder Van Bommel onder meer de landstitel veroverde.

Dat kan nu een voordeel zijn. Van Bommel weet precies wat hij aan Keita heeft: een dynamische middenvelder die defensief werk kan verrichten, duels niet schuwt en tegelijkertijd voldoende voetballend vermogen heeft om het spel te ondersteunen.

Bij Parma maakte Keita de voorbije periode bovendien indruk. Zijn prestaties leverden hem tijdens de voorbije transferperiode interesse op van clubs met een groter sportief profiel. Dat onderstreept dat zijn ontwikkeling opnieuw in een stijgende lijn zit.

Concurrentie op het middenveld is groot

Een selectie komt er echter niet vanzelf. Van Bommel heeft verschillende mogelijkheden. Nathan De Cat kan door zijn fysieke profiel eveneens profiteren van de afwezigheid van Amadou Onana, terwijl Roméo Lavia eindelijk opnieuw regelmatig wedstrijden speelt bij Chelsea.





Ook hoger op het veld zijn er verschillende kandidaten die na het missen van het WK opnieuw hopen op een kans. Mika Godts, Loïs Openda en Lucas Stassin veranderden allemaal van club en willen zich opnieuw bij de Rode Duivels manifesteren. Malick Fofana kan na zijn blessure eveneens terugkeren.