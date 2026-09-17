Van Bommel kan meteen voor verrassing zorgen bij Rode Duivels: opvallende naam in beeld

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Van Bommel kan meteen voor verrassing zorgen bij Rode Duivels: opvallende naam in beeld
Foto: © photonews
Word fan van België! 2670

Mark van Bommel maakt vrijdag zijn eerste selectie als bondscoach van de Rode Duivels bekend en één naam zou daarbij voor de nodige verrassing kunnen zorgen. Mandela Keita wordt genoemd als mogelijke nieuwkomer in de selectie van de Nederlander. Nu Axel Witsel heeft afgehaakt, kan de deur voor de 24-jarige middenvelder opnieuw opengaan.

Keita verzamelde bijna drie jaar geleden al zijn enige interland voor België. Sindsdien verdween hij echter uit beeld bij de nationale ploeg. Toch heeft de defensieve middenvelder zich bij Parma opnieuw nadrukkelijk op de kaart gezet.

Keita kent Van Bommel nog van bij Antwerp

Van Bommel hoeft bovendien niet lang na te denken over het profiel van Keita. De twee kennen elkaar uitstekend van hun gezamenlijke periode bij Antwerp. Keita werkte van januari 2023 tot juni 2024 onder de Nederlandse trainer en was een belangrijke schakel in het elftal dat onder Van Bommel onder meer de landstitel veroverde.

Dat kan nu een voordeel zijn. Van Bommel weet precies wat hij aan Keita heeft: een dynamische middenvelder die defensief werk kan verrichten, duels niet schuwt en tegelijkertijd voldoende voetballend vermogen heeft om het spel te ondersteunen.

Bij Parma maakte Keita de voorbije periode bovendien indruk. Zijn prestaties leverden hem tijdens de voorbije transferperiode interesse op van clubs met een groter sportief profiel. Dat onderstreept dat zijn ontwikkeling opnieuw in een stijgende lijn zit.

Concurrentie op het middenveld is groot

Een selectie komt er echter niet vanzelf. Van Bommel heeft verschillende mogelijkheden. Nathan De Cat kan door zijn fysieke profiel eveneens profiteren van de afwezigheid van Amadou Onana, terwijl Roméo Lavia eindelijk opnieuw regelmatig wedstrijden speelt bij Chelsea.

Ook hoger op het veld zijn er verschillende kandidaten die na het missen van het WK opnieuw hopen op een kans. Mika Godts, Loïs Openda en Lucas Stassin veranderden allemaal van club en willen zich opnieuw bij de Rode Duivels manifesteren. Malick Fofana kan na zijn blessure eveneens terugkeren.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Mark Van Bommel

Meer nieuws

Lyon-coach heeft duidelijke boodschap voor Rode Duivels na Anderlecht Reactie

Lyon-coach heeft duidelijke boodschap voor Rode Duivels na Anderlecht

10:30
1
Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie

Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie

10:50
1
LIVE: Meteen een zware opdracht voor Union in Europa League: deze zes spelers ontbreken Live

LIVE: Meteen een zware opdracht voor Union in Europa League: deze zes spelers ontbreken

11:15
Ballenjongen die een trap kreeg van Eden Hazard is nu multimiljonair (mede dankzij Hazard)

Ballenjongen die een trap kreeg van Eden Hazard is nu multimiljonair (mede dankzij Hazard)

09:00
Slecht nieuws voor Youri Tielemans? "De winnaars zijn diegenen die niet speelden"

Slecht nieuws voor Youri Tielemans? "De winnaars zijn diegenen die niet speelden"

10:00
1
Na miljardenregen en veel frustratie: grote verandering bij Chelsea

Na miljardenregen en veel frustratie: grote verandering bij Chelsea

09:45
Anderlecht-nieuwkomers grijpen hun kans niet tegen Lyon: Bruno neemt één speler in bescherming

Anderlecht-nieuwkomers grijpen hun kans niet tegen Lyon: Bruno neemt één speler in bescherming

09:30
2
Dévy Rigaux trekt Club Brugge-model door bij Feyenoord: "Dát is beleid"

Dévy Rigaux trekt Club Brugge-model door bij Feyenoord: "Dát is beleid"

08:30
🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar

🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar

07:45
27
Belgische avond op Old Trafford eindigt in Engelse bekerstunt: De Cuyper kegelt kapitein Tielemans eruit

Belgische avond op Old Trafford eindigt in Engelse bekerstunt: De Cuyper kegelt kapitein Tielemans eruit

07:20
LIVE - Speeldag 7 JPL: Zulte Waregem heeft goede herinneringen aan Anderlecht

LIVE - Speeldag 7 JPL: Zulte Waregem heeft goede herinneringen aan Anderlecht

07:00
Onze punten voor Anderlecht: heel veel buizen bij paars-wit, maar ook enkele uitblinkers

Onze punten voor Anderlecht: heel veel buizen bij paars-wit, maar ook enkele uitblinkers

06:30
4
Vitor Bruno verdedigt beslissingen: "Voor mij gaat er één ding boven alles" Reactie

Vitor Bruno verdedigt beslissingen: "Voor mij gaat er één ding boven alles"

23:53
1
Mihajlo Cvetkovic weet heel goed waar het fout liep tegen Lyon en houdt geen blad voor de mond Reactie

Mihajlo Cvetkovic weet heel goed waar het fout liep tegen Lyon en houdt geen blad voor de mond

23:33
LIVE: Anderlecht speelt ineens met drie... centrumspitsen Live

LIVE: Anderlecht speelt ineens met drie... centrumspitsen

22:32
Mark Van Bommel kan meteen breed uitpakken bij eerste selectie Rode Duivels

Mark Van Bommel kan meteen breed uitpakken bij eerste selectie Rode Duivels

18:40
3
Cvetkovic gaf Anderlecht hoop na desastreuze eerste helft: paars-wit had wel een punt verdiend

Cvetkovic gaf Anderlecht hoop na desastreuze eerste helft: paars-wit had wel een punt verdiend

22:51
🎥 Ook deze Rode Duivel aan het kanon: een dolle Europa League-avond samengevat

🎥 Ook deze Rode Duivel aan het kanon: een dolle Europa League-avond samengevat

23:00
Axel Witsel komt met pakkende boodschap en groot nieuws

Axel Witsel komt met pakkende boodschap en groot nieuws

21:00
1
Iedereen heeft een mening over blunders Yann Sommer (Club Brugge): dit is de neerslag

Iedereen heeft een mening over blunders Yann Sommer (Club Brugge): dit is de neerslag

22:30
5
'Jeugdproduct Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge staat voor opvallende terugkeer dicht bij huis'

'Jeugdproduct Gent, Genk, Anderlecht en Club Brugge staat voor opvallende terugkeer dicht bij huis'

22:00
Live. Transfernieuws 16/9: Niet Club Brugge, maar nieuw contract bij Ajax

Live. Transfernieuws 16/9: Niet Club Brugge, maar nieuw contract bij Ajax

21:45
Nieuwe CEO bij KBVB? Mannaert krijgt opnieuw een serieuze kans

Nieuwe CEO bij KBVB? Mannaert krijgt opnieuw een serieuze kans

16:40
Bruno verrast met keuzes, analisten zien het grote pijnpunt en zijn scherp

Bruno verrast met keuzes, analisten zien het grote pijnpunt en zijn scherp

21:30
1
Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt

Herinneringen aan Kompany: waarom Anderlecht met de glimlach Lyon ontvangt

20:00
2
Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)

Borussia Dortmund komt met stevig nieuws over Kos Karetsas (ex-Genk)

19:30
5
"Hopelijk beseffen de supporters dat": Steven Defour heeft duidelijke boodschap voor STVV-fans

"Hopelijk beseffen de supporters dat": Steven Defour heeft duidelijke boodschap voor STVV-fans

19:00
KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet

KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet

18:01
13
Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd"

Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd"

17:30
17
Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers

Standard-coach Euvrard krijgt goed nieuws richting KAA Gent, maar mist ook drie spelers

17:00
5
Drie Real Madrid-sterren zwaar onder vuur na opvallend moment voor aftrap

Drie Real Madrid-sterren zwaar onder vuur na opvallend moment voor aftrap

16:01
5
Voetbalwereld rouwt om overlijden van vrouw Ronald Koeman

Voetbalwereld rouwt om overlijden van vrouw Ronald Koeman

15:00
1
Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems

Nieuwe details over crisis bij KBVB: één ultimatum besliste lot van Peter Willems

16/09
5
Analisten verdeeld over Europese kansen van Club Brugge

Analisten verdeeld over Europese kansen van Club Brugge

15:30
Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht kleuren nieuwe selectie van jonge Rode Duivels

Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht kleuren nieuwe selectie van jonge Rode Duivels

14:00
5
Voormalige Real Madrid-ster en Puskas-winnaar zet na 131 interlands punt achter tijdperk

Voormalige Real Madrid-ster en Puskas-winnaar zet na 131 interlands punt achter tijdperk

14:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 1
Nederland Nederland 24/09 Duitsland Duitsland
Servië Servië 24/09 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 24/09 Denemarken Denemarken
Portugal Portugal 24/09 Wales Wales
Turkije Turkije 25/09 Frankrijk Frankrijk
Italië Italië 25/09 België België
Tsjechië Tsjechië 26/09 Kroatië Kroatië
Engeland Engeland 26/09 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Club Brugge gooit keepershiërarchie om na zes speeldagen de zwerte maan de zwerte maan over Onze punten voor Anderlecht: heel veel buizen bij paars-wit, maar ook enkele uitblinkers FCB vo altijd FCB vo altijd over KBVB werkt aan opvallende stoelendans met Mannaert en Mignolet FCB vo altijd FCB vo altijd over Van Bommel kan meteen voor verrassing zorgen bij Rode Duivels: opvallende naam in beeld rafke pafke rafke pafke over 🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar Stigo12 Stigo12 over Mark Van Bommel kan meteen breed uitpakken bij eerste selectie Rode Duivels Futbolitis Futbolitis over Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd" 1872 1872 over Anderlecht-nieuwkomers grijpen hun kans niet tegen Lyon: Bruno neemt één speler in bescherming 1872 1872 over Lyon-coach heeft duidelijke boodschap voor Rode Duivels na Anderlecht 1872 1872 over Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved