Antwerp-politiek rendeert, mede dankzij werk Kindermans: dit is hoopgevend

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Antwerp-politiek rendeert, mede dankzij werk Kindermans: dit is hoopgevend
Foto: © photonews
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Antwerp moest de voorbije jaren noodgedwongen de tering naar de nering zetten, maar stilaan wordt duidelijk dat die financiële realiteit ook een andere kant heeft. The Great Old investeerde nadrukkelijker in jeugd en jonge talenten en begint daar nu de eerste vruchten van te plukken. Liefst vijf jonge Antwerp-spelers zagen hun marktwaarde volgens Transfermarkt de voorbije maand stijgen.

Het gaat om Carlos Mejia, Modibo Fofana, Luis Narh, Luca Schelfhout en Louie Van Gelder. Stuk voor stuk spelers die nog volop in ontwikkeling zijn, maar die inmiddels ook al minuten hebben verzameld bij de eerste ploeg. De huidige Transfermarkt-waardes bedragen respectievelijk 1,5 miljoen euro, 1 miljoen euro, 1 miljoen euro, 400.000 euro en 500.000 euro.

Vooral de sprong van Mejia valt op. Antwerp haalde de amper achttienjarige Ecuadoriaan deze zomer voor ongeveer 2 miljoen euro weg bij NK Kustosija. De rechtsbuiten kreeg snel zijn kansen en staat inmiddels op een geschatte marktwaarde van 1,5 miljoen euro. Dat cijfer zegt uiteraard niet wat Antwerp daadwerkelijk voor hem zou kunnen krijgen, maar het illustreert wel hoe snel een jonge speler op de radar kan komen wanneer hij op het hoogste niveau minuten krijgt.

Jongeren krijgen daadwerkelijk kansen op de Bosuil

Ook Fofana is een interessant voorbeeld van de nieuwe Antwerpse aanpak. De Ivoriaanse middenvelder kwam in februari over van de JMG Academy in Abidjan en werd aanvankelijk bij de Young Reds ondergebracht. Hij maakte echter snel de overstap naar de A-kern en debuteerde in mei tegen Genk. Een week later scoorde hij tegen Westerlo meteen zijn eerste doelpunt. Zijn marktwaarde wordt inmiddels op 1 miljoen euro geschat.

Narh kwam deze zomer over uit Ghana en kreeg eveneens zijn kans. De achttienjarige spits debuteerde op 15 augustus tegen Kortrijk en heeft een contract tot 2030, met een cluboptie voor nog een jaar. Antwerp ziet in hem een klassieke nummer negen met fysieke kwaliteiten en ontwikkelingspotentieel.

Schelfhout is dan weer een product van de eigen werking. De achttienjarige centrale verdediger maakte in februari al zijn debuut en verzamelde dit seizoen opnieuw speelminuten. Hij staat inmiddels op 400.000 euro bij Transfermarkt. Ook Van Gelder, amper zeventien en een jeugdproduct van Antwerp, behoort tot de spelers die een opwaardering kregen.

Het werk van Kindermans blijft zichtbaar

Dat is geen toevallige ontwikkeling. Antwerp zette de voorbije jaren onder Jean Kindermans sterk in op het structureren van de opleiding en op het aantrekken en ontwikkelen van jonge talenten. Kindermans keerde deze zomer wel terug naar Anderlecht, maar het fundament dat hij samen met zijn team bij Antwerp legde, verdwijnt natuurlijk niet wanneer één persoon vertrekt.

Al eerder was zichtbaar hoe Antwerp zich nadrukkelijker op de jeugdmarkt begaf. Zo haalde de club in het voorjaar de veertienjarige Joris Manzila weg bij Club Brugge. Ook jonge spelers als Lucas Rombouts kregen er een eerste profcontract.

De opvolging van Kindermans moet die lijn bovendien voortzetten. Antwerp haalde Dave Mattheus weg bij Anderlecht om de functie van jeugdverantwoordelijke over te nemen.

De financiële beperkingen hebben Antwerp dus niet alleen gedwongen om minder afhankelijk te worden van dure aankopen. Ze hebben de club ook richting een model geduwd waarin jonge spelers waarde moeten creëren. Met vijf stijgers op de Transfermarkt en meerdere tieners die al minuten maken, begint dat beleid nu zichtbaar te worden op de Bosuil.

De echte opbrengst moet de komende jaren nog volgen. Maar Antwerp heeft alvast een belangrijk fundament gelegd: jonge spelers krijgen niet alleen een plaats in de opleiding, maar ook een route richting het eerste elftal.

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