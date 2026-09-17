Krijgen Lammens en Tielemans een nieuwe coach? 'Manchester United polst absolute topper na gemiste start'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Krijgen Lammens en Tielemans een nieuwe coach? 'Manchester United polst absolute topper na gemiste start'
Foto: © photonews
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Manchester United is het nieuwe seizoen gestart met enkele teleurstellingen. De Engelse grootmacht pakte slechts vier punten in vier wedstrijden in de Premier League. Ook het League Cup-avontuur is al voorbije na een nederlaag tegen Brighton & Hove Albion. Gaat de bestuurskamer ingrijpen?

Manchester United had de doelstelling om dit seizoen voort te bouwen op de vorige voetbaljaargang. The Red Devils eindigden vorig seizoen op een hoopgevende derde plaats in het klassement. 

Het lijkt er echter niét op dat Manchester United zal kunnen schermen met Arsenal FC en Manchester City. Na vier speeldagen kamperen de roodhemden op een povere dertiende plaats in het klassement. 

Tielemans Youri
© photonews

Tel daar een héél vroege uitschakeling in de League Cup bij op en het is stilaan tijd voor een zoveelste crisis op Old Trafford. En wie betaalt in zo'n geval héél vaak het gelag? Jawel, de coach is verantwoordelijk.

Bij Manchester United verklaart alles en iedereen dat Carrick zich voorlopig geen zorgen moet maken. Maar zo'n uitspraken uit de bestuurskamer zorgen er net voor dat er extra rook wordt ontwikkeld. 

Michael Carrick out en... Antonio Conte in?

De Engelse en Italiaanse media weten echter dat er achter de schermen wél aan vervanging wordt gedacht. Meer zelfs: Manchester United heeft zelfs al een concrete kandidaat in gedachten om het roer van Carrick over te nemen. 

Antonio Conte werd via tussenpersonen al gepolst naar zijn interesse om aan de slag te gaan als coach van Manchester United. De Italiaan is op zoek naar een nieuwe uitdaging na zijn vertrek bij SSC Napoli vorig seizoen. 

Prijzenpakker in Italië en... Engeland

De Italiaan pakte in eigen land prijzen met onder meer Juventus FC, Internazionale FC en Napoli. Maar ook de Premier League is voor Conte gekend terrein. Meer zelfs: hij heeft er naam en faam gemaakt. 

Conte was in het verleden eveneens aan de slag bij Tottenham Hotspur en Chelsea FC. Met The Blues won de Italiaan de Engelse titel en de FA Cup.

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