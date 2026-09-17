Deze Belg hoopt vurig op de Rode Duivels na sterke terugkeer

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Deze Belg hoopt vurig op de Rode Duivels na sterke terugkeer
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Romeo Lavia speelde in zijn eerste seizoen bij Chelsea amper één wedstrijd. In zijn tweede en derde jaargang miste hij telkens meer dan dertig matchen. Een hoopgevende periode in maart en april 2026 kreeg vervolgens nog een vervelend staartje door een nieuwe blessure op het einde van het seizoen. Nu wil hij terug uitkomen voor de Rode Duivels - en hij mag op hoop leven.

Zijn moeilijke geschiedenis lijkt stilaan achter hem te liggen. Lavia stond sinds de competitiestart in de basis tijdens de eerste vier speeldagen van de Premier League en is dicht bij zijn langste ononderbroken periode bij Chelsea. Die staat voorlopig op iets meer dan 500 speelminuten, inclusief de voorbereidingswedstrijden.

De Belgische verdedigende middenvelder lijkt eindelijk zijn ritme te vinden dankzij een andere manier van werken. In een gesprek met de BBC vertelde Lavia hoe nauwgezet hij zich tegenwoordig voorbereidt.

Nieuwe aanpak werpt vruchten af bij Chelsea

"Er gebeurt zoveel achter de schermen", aldus de 22-jarige Belg. "Ik heb nu een checklist die ik graag afvink, zodat ik voor een wedstrijd in de best mogelijke omstandigheden zit."

Die routine moet ervoor zorgen dat Lavia niet alleen fysiek, maar ook mentaal opnieuw vertrouwen opbouwt. De ex-speler van Southampton betaalde de voorbije jaren een hoge prijs voor zijn blessureleed, maar krijgt bij Chelsea nu opnieuw de kans om zijn waarde te tonen.

Lavia wil mentale drempel na blessures wegwerken

Lavia, die voorlopig één keer voor de Rode Duivels uitkwam, probeert ook het mentale litteken van zijn opeenvolgende blessures uit te wissen. "Ik heb geleerd dat je altijd verder kunt gaan dan je denkt en dat je je grenzen kunt verleggen wanneer het voelt alsof alles tegenzit."

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"Het is makkelijk om te denken dat je opgeeft, of dat het nooit zal lukken. Dankzij mijn ploegmaats, de staf en alle mensen binnen de club, maar ook dankzij de mensen die dicht bij mij staan buiten het voetbal, hebben we een bubbel kunnen creëren. Daardoor kan ik me enkel richten op wat ik zelf kan controleren."

Nieuwe kans bij de Rode Duivels?

Nu hij opnieuw fit is en minuten maakt, kan Lavia opnieuw bewijzen waarom Chelsea in 2023 ruim 60 miljoen euro betaalde aan Southampton. Zijn sterke seizoensstart zou hem wel eens een plaats kunnen opleveren in de eerste selectie van Mark Van Bommel.

De bondscoach maakt vrijdag bekend welke spelers hij oproept. Voor Lavia zou het een volgende stap zijn in zijn comeback na enkele bijzonder moeilijke jaren in Londen.

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