Ballenjongen die een trap kreeg van Eden Hazard is nu multimiljonair (mede dankzij Hazard)

Dertien jaar geleden werd Charlie Morgan wereldwijd bekend als de jonge ballenjongen die tijdens een wedstrijd van Swansea een trap kreeg van Eden Hazard. Vandaag is de Brit 30 jaar en ziet zijn leven er compleet anders uit. Morgan heeft zijn eigen vodkamerk uitgebouwd tot een miljoenenbedrijf en verkoopt het nu voor een duizelingwekkend bedrag.

Morgan was in januari 2013 amper zeventien toen hij tijdens de League Cup-wedstrijd tussen Swansea en Chelsea een hoofdrol opeiste. De toenmalige ballenjongen probeerde tijd te winnen door boven op de bal te gaan liggen. Hazard wilde het spel snel hervatten, verloor zijn geduld en gaf Morgan een trap.

De beelden gingen de wereld rond. Hazard kreeg rood en het incident groeide uit tot een van de meest memorabele momenten uit zijn Engelse carrière.

Van ballenjongen naar ondernemer

Morgan bleef echter niet hangen in zijn rol als "de jongen die door Hazard werd geschopt". In 2016 richtte hij samen met een vriend het vodkamerk AU Vodka op. Het bedrijf groeide bijzonder snel en wist zich met opvallende gouden flessen en kleurrijke varianten een plaats te veroveren op de internationale drankenmarkt.

Die groei heeft nu een gigantische financiële beloning opgeleverd. Het Amerikaanse drankenconcern Sazerac heeft AU Vodka overgenomen voor 300 miljoen pond, omgerekend ongeveer 350 miljoen euro.

Morgan had daarbij niet alleen een bekende naam uit de voetbalwereld nodig om zijn merk te promoten. Onder anderen bokser Floyd Mayweather, MMA-vechter Paddy Pimblett en voetballegende Ronaldinho hielpen de bekendheid van het merk vergroten.





Maar ironisch genoeg dook ook Eden Hazard opnieuw op in het verhaal.

Hazard werd promotor van zijn eigen 'slachtoffer'

Hazard en Morgan ontmoetten elkaar in 2024 opnieuw, ruim elf jaar na het incident op het veld van Swansea. De twee konden er intussen met de nodige afstand naar terugkijken.

Nog opmerkelijker is dat Hazard zelf nadien ook AU Vodka promootte. De voormalige Rode Duivel speelde zo ongewild een rol in het succes van het bedrijf dat mede werd opgericht door de ballenjongen die hij in 2013 nog schopte.

Morgan was intussen al lang geen onbekende meer in Britse ondernemerskringen. Hij verscheen in 2022 in de Rich List van de Sunday Times, een overzicht van de rijkste Britten.

De verkoop van AU Vodka tilt zijn ondernemersverhaal nu naar een ander niveau. Een incident dat hem als zeventienjarige wereldwijd bekend maakte, bleek uiteindelijk slechts een voetnoot in een veel groter verhaal.

De trap van Hazard leverde Morgan destijds vooral een rode kaart voor de Belg en wereldwijde aandacht op. Dertien jaar later staat vooral een bedrag van 350 miljoen euro centraal. Niet slecht voor een ballenjongen die ooit vooral bekendstond omdat hij een bal niet wilde afgeven.